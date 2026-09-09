Federico Valverde admite que estrelas do Real Madrid IGNORARAM instruções de José Mourinho durante tensa vitória na Champions League contra a Inter

O Real Madrid conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre a Inter para iniciar sua campanha europeia, mas o triunfo esteve longe de ser tranquilo. Kylian Mbappe abriu o placar logo no início, balançando as redes com uma finalização precisa para marcar seu 71º gol na Champions League.

Os donos da casa ampliaram rapidamente a vantagem quando o capitão do clube, Valverde, aproveitou um erro calamitoso do goleiro da Inter, Josep Martinez. No entanto, o time da casa perdeu o controle da partida após o intervalo, permitindo que a equipe da Serie A exercesse forte pressão.

Carlos Augusto finalmente marcou para os visitantes, armando um fim tenso no Bernabeu. Thibaut Courtois, em sua 100ª partida na competição, foi obrigado a fazer várias defesas cruciais para garantir que os comandados de Mourinho segurassem a vitória.



