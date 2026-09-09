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Federico Valverde admite que estrelas do Real Madrid IGNORARAM instruções de José Mourinho durante tensa vitória na Champions League contra a Inter
Real Madrid supera a Inter em jogo eletrizante
O Real Madrid conquistou uma vitória crucial por 2 a 1 sobre a Inter para iniciar sua campanha europeia, mas o triunfo esteve longe de ser tranquilo. Kylian Mbappe abriu o placar logo no início, balançando as redes com uma finalização precisa para marcar seu 71º gol na Champions League.
Os donos da casa ampliaram rapidamente a vantagem quando o capitão do clube, Valverde, aproveitou um erro calamitoso do goleiro da Inter, Josep Martinez. No entanto, o time da casa perdeu o controle da partida após o intervalo, permitindo que a equipe da Serie A exercesse forte pressão.
Carlos Augusto finalmente marcou para os visitantes, armando um fim tenso no Bernabeu. Thibaut Courtois, em sua 100ª partida na competição, foi obrigado a fazer várias defesas cruciais para garantir que os comandados de Mourinho segurassem a vitória.
- NurPhoto
Valverde critica atuação no segundo tempo
Apesar de ter conquistado os três pontos contra o ex-clube de Mourinho, Valverde não ficou totalmente satisfeito com a forma como o Madrid administrou o jogo. O meio-campista revelou que o elenco foi explicitamente contra as instruções do técnico no intervalo.
"Mourinho nos disse de forma muito clara para ficar mais com a bola, especialmente no campo deles, e para jogar com mais calma", explicou Valverde após o apito final. "Nós não fizemos isso."
O jogador de 28 anos pediu aos companheiros de equipe que exijam um padrão mais alto de si mesmos daqui para frente. Ao refletir sobre a queda de intensidade, acrescentou: "Temos que ser autocríticos. É verdade que vencemos e que é importante começar com uma vitória, mas nós, como jogadores, precisamos perceber que fizemos um segundo tempo ruim e não jogamos bem."
Mbappé faz história na Champions League
Embora a atuação no segundo tempo tenha deixado muito a desejar, a noite acabou pertencendo a Mbappe. O gol do capitão da França o colocou no mesmo patamar do ícone do Madrid, Raul, com 71 gols na principal competição de clubes da Europa.
Notavelmente, o jogador de 27 anos alcançou a marca em apenas 99 partidas, bem menos do que os 142 jogos de Raul. Agora, ele divide a quinta colocação na artilharia histórica, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema.
Aquele gol histórico deu a base para a vitória do Madrid, mesmo com a equipe tendo dificuldades para manter seu domínio. Enquanto isso, a Inter vai se sentir prejudicada por sair de mãos vazias depois de acertar a trave com Curtis Jones e exigir defesas de Courtois repetidas vezes.
- AFP
O foco volta para os compromissos de La Liga
Mourinho e sua comissão técnica provavelmente usarão o tenso segundo tempo como aprendizado enquanto se preparam para um rápido retorno à ação doméstica. O Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano na sequência, em La Liga, onde buscará apresentar uma atuação mais completa ao longo dos 90 minutos.
Enquanto isso, a Inter precisará se recompor e corrigir suas falhas defensivas antes de voltar à Serie A. A campeã italiana terá um teste complicado contra a Udinese, no qual tentará dar a volta por cima e retomar seu embalo.
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