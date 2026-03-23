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Federico Chiesa foi dispensado da seleção italiana, e Gennaro Gattuso afirmou que seria “inútil” que o ponta do Liverpool permanecesse para a repescagem da Copa do Mundo
Gattuso exige concentração total
O técnico da Itália, Gattuso, está plenamente ciente da intensa pressão que sua equipe enfrenta enquanto tenta desesperadamente evitar outro desastre nas eliminatórias. Com um confronto decisivo se aproximando, o treinador exigiu concentração total de seus jogadores. “É inegável que há nervosismo”, admitiu. “Só alguém sem sangue nas veias não sentiria isso. Mas precisamos fazer um bom trabalho transmitindo muita positividade. Não há desculpas. É inútil pensar se poderíamos ter feito melhor. A única coisa em que devemos pensar é no jogo de quinta-feira. Esqueçam que ganhamos quatro Copas do Mundo, duas Eurocopas e um título olímpico. Para nós, o único jogo é o de quinta-feira. Todos os jogadores que estão aqui hoje sabem pelo que estamos jogando e o quanto isso é importante.”
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A verdade por trás da saída de Chiesa
A notícia mais chocante vinda da seleção italiana foi a saída repentina de Chiesa, especialmente porque outras estrelas lesionadas permaneceram com o grupo para manter o ânimo. O técnico foi brutalmente honesto sobre o motivo pelo qual o ponta, que fez seu tão esperado retorno após recusar várias convocações anteriores de Gattuso, foi escolhido para voltar a Merseyside. “Ele tinha alguns pequenos problemas [físicos] e decidimos que não adiantava ele ficar”, explicou. Pressionado sobre a decisão, ele revelou uma questão mais profunda relacionada à preparação do jogador: “Porque nem todo jogador tem o mesmo estado de espírito. Quando ouço que alguém está vacilando, é aí que sei que preciso tomar uma decisão. Decidimos isso juntos. Ele sentiu que não estava à altura e voltou para casa. Preciso aceitar isso.”
Promover a união e evitar protestos
Para promover o espírito de equipe durante um período sem estágios de pré-temporada, a comissão técnica deixou de lado as sessões táticas para jantar com os jogadores em vários países da Europa. “Não havia quadro branco nem marcadores. Não fomos lá para falar de futebol ou táticas. Estávamos lá para criar união na equipe”, observou ele. “Eu realmente trabalhei muito nesses meses para lidar com a adversidade. Um único evento não deve mudar a dinâmica de uma partida. Depende de como você reage e lida com isso.”
Além disso, ele transferiu a partida para Bergamo para escapar da atmosfera tóxica no San Siro, em Milão. “Ao primeiro passe errado, você começa a ouvir os apitos. Já quando jogamos em Bergamo, fomos aplaudidos no intervalo, quando o placar estava 0 a 0. Essas coisas acontecem em ciclos. Quando vejo a gente vencendo em outros esportes, isso me motiva. Me faz sentir orgulho. No momento, nossa história nos diz que estamos passando por dificuldades. Mas temos aqui uma grande chance de alcançar nosso objetivo.”
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Uma fase sombria em Merseyside
A recente exclusão de Chiesa da seleção italiana para a repescagem da Copa do Mundo destaca um declínio dramático em sua carreira, outrora promissora. Desde suas atuações de destaque durante a gloriosa conquista da Euro 2020 pela Itália, o ponta tem enfrentado grandes dificuldades. Sua passagem desastrosa pelo Liverpool foi marcada por lesões contínuas e uma grave falta de tempo de jogo. Durante a atual temporada 2025-26, Chiesa acumulou apenas 673 minutos em 32 partidas em todas as competições, sendo titular em apenas uma partida da Premier League e marcando apenas dois gols. Consequentemente, essa queda acentuada de forma e condicionamento físico significa que ele não joga pela Azzurra desde a Euro 2024, deixando seu futuro na seleção cada vez mais sombrio.