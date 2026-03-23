Federico Chiesa foi dispensado da seleção italiana, e Gennaro Gattuso afirmou que seria “inútil” que o ponta do Liverpool permanecesse para a repescagem da Copa do Mundo

Para promover o espírito de equipe durante um período sem estágios de pré-temporada, a comissão técnica deixou de lado as sessões táticas para jantar com os jogadores em vários países da Europa. “Não havia quadro branco nem marcadores. Não fomos lá para falar de futebol ou táticas. Estávamos lá para criar união na equipe”, observou ele. “Eu realmente trabalhei muito nesses meses para lidar com a adversidade. Um único evento não deve mudar a dinâmica de uma partida. Depende de como você reage e lida com isso.”

Além disso, ele transferiu a partida para Bergamo para escapar da atmosfera tóxica no San Siro, em Milão. “Ao primeiro passe errado, você começa a ouvir os apitos. Já quando jogamos em Bergamo, fomos aplaudidos no intervalo, quando o placar estava 0 a 0. Essas coisas acontecem em ciclos. Quando vejo a gente vencendo em outros esportes, isso me motiva. Me faz sentir orgulho. No momento, nossa história nos diz que estamos passando por dificuldades. Mas temos aqui uma grande chance de alcançar nosso objetivo.”