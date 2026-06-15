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Federico Chiesa está “determinado” a permanecer no Liverpool após a saída de Arne Slot, enquanto busca provar seu valor para Andoni Iraola
A saída de Slot leva Chiesa a dar meia-volta
A passagem de Chiesa por Anfield parecia estar chegando a um fim prematuro após uma difícil temporada 2025-26, na qual ele teve dificuldades para conquistar uma vaga no time titular. No entanto, a saída de Slot mudou a perspectiva do ponta, segundo o repórter doTuttoJuve, Mirko Di Natale. Embora antes fosse especulado um retorno à Itália, o jogador de 28 anos agora estaria focado em permanecer no gigante da Premier League para provar seu valor à nova comissão técnica.
O atacante italiano passou por um período de estagnação, terminando a temporada com apenas 726 minutos em campo em todas as competições. Apesar dessa falta de ritmo, Chiesa acredita que um novo começo sob o comando de Iraola pode ser a plataforma de que precisa para finalmente justificar o hype que acompanhou sua transferência da Juventus. A menos que o clube o coloque ativamente na lista de transferências, sua prioridade continua sendo ter sucesso na Inglaterra.
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Determinação para impressionar Iraola
A chegada de Iraola marca uma mudança tática significativa para o Liverpool, e diz-se que Chiesa está ansioso para mostrar que suas habilidades se encaixam no sistema de alta intensidade do técnico espanhol. O ponta está “determinado” a dar a volta por cima em Merseyside, encarando a próxima pré-temporada como uma oportunidade crucial para se reestruturar e reconquistar uma vaga na escalação titular. Essa postura surge apesar do grande interesse de clubes da Série A, que acompanham de perto sua situação.
Durante uma entrevista pós-temporada, o ponta refletiu sobre suas dificuldades recentes, mas permaneceu otimista em relação ao futuro. “Vou para um campo de treinamento nos EUA, depois conversarei com o clube e com o novo técnico, Iraola, e veremos”, disse Chiesa sobre seus planos para o verão. Essa abordagem proativa sugere que ele ainda não está pronto para desistir de seu sonho na Premier League.
Os rumores sobre a Juventus e o Como continuaram
Embora o foco atual de Chiesa seja ter sucesso em Anfield, o interesse da Itália continua grande. Tanto a Juventus quanto o Como têm sido citados como possíveis destinos caso sua situação em Merseyside não melhore. O ponta nunca escondeu seu carinho pelo antigo clube, ressaltando que o vínculo entre ele e os Bianconeri continua forte, apesar das circunstâncias de sua saída em 2024.
“Adoraria voltar à Juventus”, admitiu Chiesa recentemente. “Também foi dito que eu exigi muito dinheiro, mas a verdade é outra: nunca me ofereceram uma renovação. Nem sequer discutimos o assunto. [Cristiano] Giuntoli e Thiago Motta me disseram: ‘Fede, não precisamos de você: encontre um time.’ Tive sorte; recomecei com um dos cinco melhores do mundo, o Liverpool. Mas a Juventus está sempre no meu coração e eu gostaria de voltar. Nunca discuti dinheiro com a Juve e nunca vou discutir.”
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Demonstrando estar em forma para o clube e pela seleção
Além do seu futuro no clube, Chiesa também está empenhado em calar os críticos quanto à sua forma física. Ele enfrentou críticas na Itália após perder os decisivos jogos da repescagem para a Copa do Mundo em março, mas não hesitou em defender seu compromisso com a seleção nacional. “[O ex-técnico Gennaro] Gattuso já disse isso, e eu agradeço a ele. Rino é um homem fantástico, raro no mundo do futebol. Infelizmente, lesões acontecem, e eu cheguei a Coverciano com alguns problemas físicos. Na verdade, fui mandado para casa após uma consulta com os médicos e fiquei fora por uma semana e meia com o Liverpool”, explicou ele.
Ele continuou: “Entendo que as pessoas possam estar pensando em outras coisas em um momento como este, mas eu também venci com a seleção! Algumas pessoas às vezes se esquecem disso... A única dor foi ver a Itália fora da Copa do Mundo. Tenho muito carinho pela camisa azul e sofri.” Enquanto se prepara para a pré-temporada com o Liverpool, Chiesa sabe que manter a boa forma física é o principal obstáculo entre ele e uma vaga de titular na equipe renovada de Iraola.