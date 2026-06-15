Federico Chiesa está “determinado” a permanecer no Liverpool após a saída de Arne Slot, enquanto busca provar seu valor para Andoni Iraola

A passagem de Chiesa por Anfield parecia estar chegando a um fim prematuro após uma difícil temporada 2025-26, na qual ele teve dificuldades para conquistar uma vaga no time titular. No entanto, a saída de Slot mudou a perspectiva do ponta, segundo o repórter doTuttoJuve, Mirko Di Natale. Embora antes fosse especulado um retorno à Itália, o jogador de 28 anos agora estaria focado em permanecer no gigante da Premier League para provar seu valor à nova comissão técnica.

O atacante italiano passou por um período de estagnação, terminando a temporada com apenas 726 minutos em campo em todas as competições. Apesar dessa falta de ritmo, Chiesa acredita que um novo começo sob o comando de Iraola pode ser a plataforma de que precisa para finalmente justificar o hype que acompanhou sua transferência da Juventus. A menos que o clube o coloque ativamente na lista de transferências, sua prioridade continua sendo ter sucesso na Inglaterra.



