Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Federico ChiesaGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Federico Chiesa está “determinado” a permanecer no Liverpool após a saída de Arne Slot, enquanto busca provar seu valor para Andoni Iraola

Mercado da bola
F. Chiesa
Liverpool
Juventus
Premier League
Campeonato Italiano

Segundo relatos, Federico Chiesa estaria pronto para lutar pelo seu futuro no Liverpool após a saída de Arne Slot. Apesar de uma passagem frustrante por Merseyside, na qual ficou à margem da equipe sob o comando da diretoria anterior, o jogador da seleção italiana está determinado a deixar sua marca sob a nova liderança de Andoni Iraola.

  • A saída de Slot leva Chiesa a dar meia-volta

    A passagem de Chiesa por Anfield parecia estar chegando a um fim prematuro após uma difícil temporada 2025-26, na qual ele teve dificuldades para conquistar uma vaga no time titular. No entanto, a saída de Slot mudou a perspectiva do ponta, segundo o repórter doTuttoJuve, Mirko Di Natale. Embora antes fosse especulado um retorno à Itália, o jogador de 28 anos agora estaria focado em permanecer no gigante da Premier League para provar seu valor à nova comissão técnica.

    O atacante italiano passou por um período de estagnação, terminando a temporada com apenas 726 minutos em campo em todas as competições. Apesar dessa falta de ritmo, Chiesa acredita que um novo começo sob o comando de Iraola pode ser a plataforma de que precisa para finalmente justificar o hype que acompanhou sua transferência da Juventus. A menos que o clube o coloque ativamente na lista de transferências, sua prioridade continua sendo ter sucesso na Inglaterra.


    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-FULHAM-BOURNEMOUTHAFP

    Determinação para impressionar Iraola

    A chegada de Iraola marca uma mudança tática significativa para o Liverpool, e diz-se que Chiesa está ansioso para mostrar que suas habilidades se encaixam no sistema de alta intensidade do técnico espanhol. O ponta está “determinado” a dar a volta por cima em Merseyside, encarando a próxima pré-temporada como uma oportunidade crucial para se reestruturar e reconquistar uma vaga na escalação titular. Essa postura surge apesar do grande interesse de clubes da Série A, que acompanham de perto sua situação.

    Durante uma entrevista pós-temporada, o ponta refletiu sobre suas dificuldades recentes, mas permaneceu otimista em relação ao futuro. “Vou para um campo de treinamento nos EUA, depois conversarei com o clube e com o novo técnico, Iraola, e veremos”, disse Chiesa sobre seus planos para o verão. Essa abordagem proativa sugere que ele ainda não está pronto para desistir de seu sonho na Premier League.


  • Os rumores sobre a Juventus e o Como continuaram

    Embora o foco atual de Chiesa seja ter sucesso em Anfield, o interesse da Itália continua grande. Tanto a Juventus quanto o Como têm sido citados como possíveis destinos caso sua situação em Merseyside não melhore. O ponta nunca escondeu seu carinho pelo antigo clube, ressaltando que o vínculo entre ele e os Bianconeri continua forte, apesar das circunstâncias de sua saída em 2024.

    “Adoraria voltar à Juventus”, admitiu Chiesa recentemente. “Também foi dito que eu exigi muito dinheiro, mas a verdade é outra: nunca me ofereceram uma renovação. Nem sequer discutimos o assunto. [Cristiano] Giuntoli e Thiago Motta me disseram: ‘Fede, não precisamos de você: encontre um time.’ Tive sorte; recomecei com um dos cinco melhores do mundo, o Liverpool. Mas a Juventus está sempre no meu coração e eu gostaria de voltar. Nunca discuti dinheiro com a Juve e nunca vou discutir.”

  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    Demonstrando estar em forma para o clube e pela seleção

    Além do seu futuro no clube, Chiesa também está empenhado em calar os críticos quanto à sua forma física. Ele enfrentou críticas na Itália após perder os decisivos jogos da repescagem para a Copa do Mundo em março, mas não hesitou em defender seu compromisso com a seleção nacional. “[O ex-técnico Gennaro] Gattuso já disse isso, e eu agradeço a ele. Rino é um homem fantástico, raro no mundo do futebol. Infelizmente, lesões acontecem, e eu cheguei a Coverciano com alguns problemas físicos. Na verdade, fui mandado para casa após uma consulta com os médicos e fiquei fora por uma semana e meia com o Liverpool”, explicou ele.

    Ele continuou: “Entendo que as pessoas possam estar pensando em outras coisas em um momento como este, mas eu também venci com a seleção! Algumas pessoas às vezes se esquecem disso... A única dor foi ver a Itália fora da Copa do Mundo. Tenho muito carinho pela camisa azul e sofri.” Enquanto se prepara para a pré-temporada com o Liverpool, Chiesa sabe que manter a boa forma física é o principal obstáculo entre ele e uma vaga de titular na equipe renovada de Iraola.