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Federico Chiesa e Wataru Endo ficam fora da lista do Liverpool para a Champions League por Andoni Iraola
Ficar fora do cenário europeu
Federico Chiesa sofreu um duro golpe após ser deixado fora da lista do Liverpool para a Champions League na próxima fase de liga. O técnico Andoni Iraola optou por excluir o atacante italiano ao lado do meio-campista japonês Wataru Endo ao definir sua lista para a competição europeia. A decisão deixa o ponta diante de mais um período frustrante fora de ação em relação à competição continental, enquanto o Liverpool se prepara para um calendário europeu exigente.
- APL
Um pesadelo recorrente para o ponta
Essa exclusão traz à tona uma frustração já conhecida por Chiesa, que também ficou fora da lista da Champions League na campanha anterior. Na última temporada, o ex-jogador da Juventus só conseguiu ser reintegrado ao grupo para a competição europeia após uma grave lesão de longo prazo sofrida pelo compatriota Giovanni Leoni. Apesar de ter feito sua estreia pelo Liverpool saindo do banco em uma partida da Champions League na Itália, em setembro de 2024, após sua transferência inicial de £10 milhões, ele segue sem conseguir ter minutos regulares no cenário continental.
Equilíbrio do elenco e escolhas táticas
A decisão de Iraola destaca a forte concorrência por vagas no elenco do Liverpool após um período de ampla reformulação do grupo. Com o clube dividido entre várias frentes nacionais e internacionais, escolhas difíceis precisaram ser feitas em relação aos limites de inscrição e ao equilíbrio do elenco. Enquanto Endo também fica de fora ao lado de Chiesa, a comissão técnica precisa confiar na profundidade restante do grupo para lidar com as exigências do principal torneio de clubes da Europa.
- AFP
Focando nos compromissos nacionais daqui para frente
Com seu caminho na Liga dos Campeões temporariamente bloqueado, o foco imediato de Chiesa agora precisa se voltar totalmente para as competições domésticas e para provar seu valor nos treinamentos. O Liverpool tem um calendário cheio de partidas pela frente, culminando em um confronto europeu de alto nível contra a gigante italiana Inter em 19 de janeiro. Se a história se repetir, uma oportunidade pode acabar surgindo mais adiante na temporada em caso de lesões, dando ao atacante italiano a chance de voltar à briga por espaço.
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