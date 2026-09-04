Federico Chiesa e Wataru Endo ficam fora da lista do Liverpool para a Champions League por Andoni Iraola

Com seu caminho na Liga dos Campeões temporariamente bloqueado, o foco imediato de Chiesa agora precisa se voltar totalmente para as competições domésticas e para provar seu valor nos treinamentos. O Liverpool tem um calendário cheio de partidas pela frente, culminando em um confronto europeu de alto nível contra a gigante italiana Inter em 19 de janeiro. Se a história se repetir, uma oportunidade pode acabar surgindo mais adiante na temporada em caso de lesões, dando ao atacante italiano a chance de voltar à briga por espaço.