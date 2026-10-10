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Federico ChiesaGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Federico Chiesa deve assumir em choque a função de centroavante, enquanto o técnico do Liverpool, Andoni Iraola, indica experimento tático em meio à crise de lesões

F. Chiesa
Liverpool
Liverpool x Manchester City
Premier League
A. Iraola

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, indicou que Federico Chiesa pode finalmente deixar sua marca após se recuperar de uma lesão. Com vários atacantes importantes fora de combate antes de um confronto crucial contra o Manchester City, o ponta italiano pode ser encarregado de liderar o ataque.

  • Crise de lesões abre a porta

    Iraola revelou que Chiesa pode receber uma oportunidade inesperada. O ponta italiano está perto de voltar a atuar depois de se recuperar de um problema muscular. Chiesa ainda não entrou em campo pelo clube nesta temporada devido aos seus problemas físicos contínuos. No entanto, uma repentina falta de opções no ataque forçou seu treinador a reconsiderar a configuração tática.

    Com vários centroavantes já estabelecidos atualmente indisponíveis para seleção, o Liverpool busca desesperadamente soluções. Esse cenário pode abrir caminho para que Chiesa finalmente mostre suas habilidades em uma função central.

  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Iraola considera opções ofensivas

    O técnico do Liverpool vive atualmente uma grave crise de lesões no setor ofensivo. Alexander Isak, Cody Gakpo e Hugo Ekitike foram todos vetados.

    Ao falar sobre seu ataque desfalcado, Iraola admitiu que a situação é desafiadora. "Mesmo antes [das lesões de Isak e Gakpo], não temos Hugo Ekitike, outro centroavante muito bom que estou ansioso para ter à disposição", explicou aos repórteres. "Não temos Hugo, não temos Alex."

    O treinador também reconheceu que Lewis Koumas agora é seu único atacante de ofício. Ele acrescentou: "Um camisa 9 de origem, é verdade que provavelmente só temos Koumas neste momento, mas temos algumas outras opções."

  • A promessa de retorno no progresso do treinamento

    Embora reconheça que Chiesa esteja sem ritmo de jogo, Iraola se mostrou encorajado pelos esforços recentes do atacante no campo de treinamento. O jogador já atuou como centroavante durante sua passagem pela Juventus e pela seleção italiana.

    Avaliando a condição física do ponta, Iraola deu uma atualização cautelosamente otimista. "Talvez a gente recupere Fede Chiesa, mas ele ainda não jogou nenhum minuto, está se recuperando de uma lesão", observou o treinador.

    "Mas ele fez um bom trabalho durante a pausa internacional, treinou com o pequeno grupo que tínhamos. Temos alguns pontas que já jogaram mais à frente em outros times."

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  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    Grande duelo do Manchester City

    O Liverpool precisa definir rapidamente sua estratégia ofensiva enquanto se prepara para um confronto monumental da Premier League. O elenco desfalcado de Iraola enfrentará o Manchester City no domingo. Agora, os torcedores aguardam para ver se Koumas terá a confiança para liderar o ataque ou se Chiesa será escalado em uma função central. Um teste duro os espera, enquanto o Liverpool busca garantir um resultado crucial.

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