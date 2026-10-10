O técnico do Liverpool vive atualmente uma grave crise de lesões no setor ofensivo. Alexander Isak, Cody Gakpo e Hugo Ekitike foram todos vetados.

Ao falar sobre seu ataque desfalcado, Iraola admitiu que a situação é desafiadora. "Mesmo antes [das lesões de Isak e Gakpo], não temos Hugo Ekitike, outro centroavante muito bom que estou ansioso para ter à disposição", explicou aos repórteres. "Não temos Hugo, não temos Alex."

O treinador também reconheceu que Lewis Koumas agora é seu único atacante de ofício. Ele acrescentou: "Um camisa 9 de origem, é verdade que provavelmente só temos Koumas neste momento, mas temos algumas outras opções."