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Federico Chiesa deixa claro seu desejo de voltar à Série A ao falar abertamente sobre as dificuldades do Liverpool sob o comando de Arne Slot
Frustração em Anfield e a era de Slot
A transferência de Chiesa para o Liverpool deveria ter sido o início de um novo capítulo brilhante, mas a realidade tem sido muito mais complicada. Apesar de alguns sinais promissores no início, o ponta viu-se cada vez mais à margem do elenco, terminando a temporada com apenas 726 minutos em campo em todas as competições. Ao falar sobre sua falta de participação, o atacante foi sincero sobre como sua situação se deteriorou sob o comando de Slot.
“Desde o início de 2026, tenho jogado muito pouco. Tenho um ótimo relacionamento com o Liverpool. Em janeiro, o clube e Slot me disseram que eu não poderia sair; eles precisavam de mim, também por questões de número. Estávamos em estado de emergência. Compreendi a situação e fiquei de bom grado”, disse Chiesa ao La Gazzetta dello Sport.
“Quero jogar. Se não encontrar regularidade na Premier League, terei que procurar outro lugar. Quase não joguei no meu primeiro ano no Liverpool e, no último, muito pouco. Vou para um campo de treinamento nos EUA, depois conversarei com o clube e com o novo técnico, Iraola, e veremos.”
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A Juve continua no coração
O vínculo entre Chiesa e a Juventus permanece intacto, pelo menos do ponto de vista do jogador. Após uma saída conturbada de Turim, o ponta revelou agora que nunca quis realmente deixar os Bianconeri e que está aberto a um retorno sensacional. Ele desmentiu os rumores sobre exigências salariais, insistindo que foi afastado pela diretoria e pela comissão técnica, e não que tenha optado por sair por motivos financeiros.
“Adoraria voltar à Juventus”, admitiu Chiesa. “Também foi dito que eu exigi muito dinheiro, mas a verdade é outra: nunca me ofereceram uma renovação. Nunca sequer discutimos isso. Giuntoli e Thiago Motta me disseram: ‘Fede, não precisamos de você: encontre um time.’ Tive sorte; recomecei com um dos cinco melhores do mundo, o Liverpool. Mas a Juventus está sempre no meu coração e eu gostaria de voltar. Nunca discuti dinheiro com a Juve e nunca vou discutir.”
Compromissos com a seleção nacional e problemas físicos
Chiesa também abordou a polêmica em torno de sua ausência da seleção italiana durante as decisivas eliminatórias para a Copa do Mundo, em março. Criticado por alguns por sua aparente falta de disponibilidade, o ponta aproveitou a oportunidade para esclarecer sua situação física e seu compromisso com a camisa da Azzurra, agradecendo aos técnicos interinos pelo apoio público durante um período difícil.
“[O técnico Gennaro] Gattuso já disse isso, e eu lhe agradeço. Rino é um homem fantástico, raro no mundo do futebol. Infelizmente, lesões acontecem, e eu cheguei a Coverciano com alguns problemas físicos. Na verdade, fui mandado para casa após uma consulta com os médicos e fiquei fora por uma semana e meia com o Liverpool. Entendo que as pessoas possam estar pensando em outras coisas em um momento como este, mas eu também venci com a seleção! Algumas pessoas às vezes se esquecem disso... A única dor foi ver a Itália fora da Copa do Mundo. Tenho muito carinho pela camisa azul e sofri”, disse Chiesa.
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De olho na nova temporada
Com um retorno à Itália parecendo cada vez mais provável, Chiesa não descarta nenhum destino. Embora a Juventus seja sua preferência, o ex-jogador da Fiorentina simplesmente quer estar “no centro das atenções” mais uma vez, enfatizando que jogar com regularidade é sua única prioridade após duas temporadas difíceis na Inglaterra, onde sentiu que seu desenvolvimento estagnou.
“Estou aberto a qualquer coisa; o importante é jogar. Não tenho a presunção de dizer: tenho que ser titular. Estou pronto para lutar por uma vaga, em qualquer lugar”, concluiu Chiesa.