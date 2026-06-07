Federico Chiesa deixa claro seu desejo de voltar à Série A ao falar abertamente sobre as dificuldades do Liverpool sob o comando de Arne Slot

A transferência de Chiesa para o Liverpool deveria ter sido o início de um novo capítulo brilhante, mas a realidade tem sido muito mais complicada. Apesar de alguns sinais promissores no início, o ponta viu-se cada vez mais à margem do elenco, terminando a temporada com apenas 726 minutos em campo em todas as competições. Ao falar sobre sua falta de participação, o atacante foi sincero sobre como sua situação se deteriorou sob o comando de Slot.

“Desde o início de 2026, tenho jogado muito pouco. Tenho um ótimo relacionamento com o Liverpool. Em janeiro, o clube e Slot me disseram que eu não poderia sair; eles precisavam de mim, também por questões de número. Estávamos em estado de emergência. Compreendi a situação e fiquei de bom grado”, disse Chiesa ao La Gazzetta dello Sport.

“Quero jogar. Se não encontrar regularidade na Premier League, terei que procurar outro lugar. Quase não joguei no meu primeiro ano no Liverpool e, no último, muito pouco. Vou para um campo de treinamento nos EUA, depois conversarei com o clube e com o novo técnico, Iraola, e veremos.”