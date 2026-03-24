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Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty
Chris Burton

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Federico Chiesa, considerado “frágil”, recebe conselhos sobre transferência de um ícone italiano em meio às dificuldades para recuperar a forma física e ganhar tempo de jogo no Liverpool

F. Chiesa
Liverpool
Campeonato Italiano
Premier League
Itália

Federico Chiesa, que passou por dois anos difíceis no Liverpool, é considerado um “jogador frágil” e foi informado de que um retorno à sua Itália natal poderia ser a melhor opção para todos os envolvidos. As dificuldades para manter a forma física e garantir tempo de jogo regular continuam a atormentar o ponta italiano na Inglaterra, e Massimino Ambrosini explicou ao GOAL por que uma mudança de ares em 2026 faria muito sentido.

  • O histórico de Chiesa no Liverpool: gols e partidas disputadas

    Chiesa, após conquistar o Campeonato Europeu com a Azzurri em 2021 e ver sua cota de mercado disparar durante suas passagens pela Fiorentina e pela Juventus, assinou contrato com o Liverpool por um valor reduzido no verão de 2024.

    O acordo de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) foi considerado um grande golpe de mestre para o Liverpool, dado o pedigree do jogador de 28 anos, mas as dúvidas sobre seu histórico de lesões nunca deixaram de existir. Chiesa só fez sua estreia oficial pelos Reds em meados de setembro e disputou apenas 18 minutos na Premier League antes do fim de seu primeiro ano em Anfield.

    Foram apenas 14 partidas em sua temporada de estreia, que, no entanto, trouxe a glória do título sob o comando de Arne Slot. Especulações inevitáveis sobre seu futuro surgiram em 2025, com rumores de um retorno à Série A.

    Chiesa acabou optando por ficar, após a saída de Luis Diaz, e disputou 32 partidas nesta temporada. No entanto, as vagas na equipe titular continuam escassas e o Liverpool ainda não viu o melhor de um jogador que marcou apenas cinco gols pelo clube.

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  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    Chiesa deveria deixar o Liverpool na próxima janela de transferências?

    Ultimamente, ele tem se tornado uma opção de substituição de última hora para a posição de Slot, já que o tempo é desperdiçado no final das partidas, e as oportunidades limitadas de impressionar estão gerando mais rumores de transferência. Questionado durante uma entrevista exclusiva ao GOAL sobre se Chiesa precisa de uma mudança na próxima janela de transferências, o ex-jogador da seleção italiana Ambrosini — falando em parceria com a Wiz Slots — disse: “Não é fácil, porque estamos falando de uma questão psicológica para ele. Sei que ele talvez tenha alguns problemas para resolver. E ele é um cara muito frágil às vezes. 

    “Então, ele precisa encontrar força mental, antes de tudo. Talvez voltar para a Itália possa ajudá-lo. Talvez essa situação possa ajudá-lo. Voltar, sentir emoções diferentes, apesar do que aconteceu em Liverpool. Por que não?”

  • Os principais times da Série A ainda estarão interessados em Chiesa?

    As dificuldades de Chiesa continuam após ele ter sido forçado a deixar a última convocação da Azzurra. Ele não joga pela seleção desde a derrota nas oitavas de final para a Suíça na Euro 2024. Seu total de 51 partidas pela seleção não deve aumentar tão cedo — com a Itália ainda na esperança de chegar à Copa do Mundo de 2026.

    Com tantas dúvidas pairando sobre Chiesa, ele representaria um certo risco para qualquer clube que considerasse contratá-lo. Questionado sobre se os principais times da Série A ainda estariam interessados, Ambrosini acrescentou: “Aqui na Itália, já falávamos dele para a Juventus ainda em janeiro. Talvez voltar para onde conhece todo mundo possa ajudá-lo, possa ajudar a Juventus. 

    “Mas, antes de tudo, ele precisa refinar sua força interior. Sua confiança. E espero que isso aconteça para ele. Mesmo para a Juventus ou o AC Milan, se decidirem jogar de outra maneira. Porque, para o AC Milan, com o estilo que decidiram adotar nesta temporada, eles não precisam de um jogador como Federico. 

    “Mas mesmo que não seja o time de ponta da Itália, voltar para a Itália com outra opção, um elenco desse nível, poderia ser bom para ele. É importante que ele escolha uma situação que seja boa para ele, onde se sinta bem.”

  • Federico Chiesa Liverpool 2025-26Getty

    O Liverpool deveria recuperar o investimento de 10 milhões de libras feito em Chiesa

    Chiesa mantém contrato com o Liverpool até 2028. Embora ele não tenha causado o impacto esperado no futebol inglês, os Reds estão confiantes de que, pelo menos, conseguirão recuperar o investimento em caso de venda. Algumas decisões importantes sobre o que acontecerá a seguir precisam ser tomadas rapidamente nas próximas semanas.

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