Federico Chiesa, considerado “frágil”, recebe conselhos sobre transferência de um ícone italiano em meio às dificuldades para recuperar a forma física e ganhar tempo de jogo no Liverpool

Chiesa, após conquistar o Campeonato Europeu com a Azzurri em 2021 e ver sua cota de mercado disparar durante suas passagens pela Fiorentina e pela Juventus, assinou contrato com o Liverpool por um valor reduzido no verão de 2024.

O acordo de £ 10 milhões (US$ 13 milhões) foi considerado um grande golpe de mestre para o Liverpool, dado o pedigree do jogador de 28 anos, mas as dúvidas sobre seu histórico de lesões nunca deixaram de existir. Chiesa só fez sua estreia oficial pelos Reds em meados de setembro e disputou apenas 18 minutos na Premier League antes do fim de seu primeiro ano em Anfield.

Foram apenas 14 partidas em sua temporada de estreia, que, no entanto, trouxe a glória do título sob o comando de Arne Slot. Especulações inevitáveis sobre seu futuro surgiram em 2025, com rumores de um retorno à Série A.

Chiesa acabou optando por ficar, após a saída de Luis Diaz, e disputou 32 partidas nesta temporada. No entanto, as vagas na equipe titular continuam escassas e o Liverpool ainda não viu o melhor de um jogador que marcou apenas cinco gols pelo clube.