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Federico Chiesa aceita a convocação! O ponta do Liverpool retorna à seleção italiana para a repescagem da Copa do Mundo
A saga de Chiesa finalmente chega ao fim
A última participação de Chiesa pela Itália ocorreu na Euro 2024, onde a Azzurra foi eliminada pela Suíça nas oitavas de final. Foi uma derrota que gerou críticas significativas à seleção e à comissão técnica. Desde então, suas repetidas desistências se tornaram um tema recorrente, culminando em várias reações públicas de Gattuso. O técnico não escondeu sua frustração com a situação. Falando há alguns meses, ele disse: “Vocês sabem bem disso. Vocês conhecem o problema do Chiesa. Vocês sempre me perguntam a mesma coisa. Eu convoco o Chiesa em todas as convocações; sempre converso com ele. O problema não é o Gattuso nem sua comissão técnica; ele é que tem um problema, não nós. Vocês sabem bem disso. Vocês sempre perguntam a mesma coisa, e eu sempre respondo a mesma coisa.”
Gattuso confirmou que a decisão de desistir partiu do jogador em todas as ocasiões, acrescentando: “Sim, já é a quarta ou quinta vez que estou explicando isso.” O que mudou desta vez ainda não está claro, mas a aceitação da convocação por parte de Chiesa será um enorme alívio para um elenco que tem sentido falta de sua criatividade e objetividade nas laterais do campo. O jogador de 28 anos contribuiu com dois gols e três assistências pelo Liverpool nesta temporada e ganhou o prêmio de Jogador do Mês do clube em setembro.
O caminho da Itália nas eliminatórias
O que está em jogo não poderia ser mais importante para a Itália, que se prepara para o que se tornou uma situação familiar e profundamente desconfortável. A Azzurra não conseguiu se classificar diretamente para a Copa do Mundo, terminando em segundo lugar atrás da Noruega, e agora enfrenta um caminho difícil nas eliminatórias para chegar ao torneio deste verão nos Estados Unidos, Canadá e México. A Itália recebe a Irlanda do Norte em Bergamo no dia 27 de março, na semifinal, e Gattuso se recusa a subestimar os adversários. “É uma equipe física; eles nunca desistem. Temos que jogar. Venho dizendo isso há três meses. Sabíamos que teríamos que passar pelas repescagens; sabíamos que nosso caminho precisava melhorar. Olhamos para frente com confiança”, disse ele.
Se a Itália avançar, enfrentará o vencedor da semifinal entre País de Gales e Bósnia-Herzegovina fora de casa apenas cinco dias depois, em 31 de março. A Itália não conseguiu se classificar para as duas últimas Copas do Mundo após ser eliminada na fase de repescagem, tornando esta campanha uma das mais pressionadas da história do país.
Confiança na juventude
Além do retorno de Chiesa, Gattuso também convocou pela primeira vez para a seleção principal italiana o zagueiro Marco Palestra, de 21 anos, do Cagliari, dando continuidade à sua disposição de apostar em opções mais jovens enquanto forma um elenco tanto para o futuro quanto para o presente. Resta saber se ele vai escalar o jovem em dois jogos potencialmente decisivos nas próximas semanas. Não há vaga para o goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario, que deve passar por uma cirurgia de hérnia nos próximos dias.
- AFP
Lista completa da seleção italiana
Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli)
Zagueiros: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Meio-campistas: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)
Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)
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