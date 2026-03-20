Federico Chiesa aceita a convocação! O ponta do Liverpool retorna à seleção italiana para a repescagem da Copa do Mundo

A última participação de Chiesa pela Itália ocorreu na Euro 2024, onde a Azzurra foi eliminada pela Suíça nas oitavas de final. Foi uma derrota que gerou críticas significativas à seleção e à comissão técnica. Desde então, suas repetidas desistências se tornaram um tema recorrente, culminando em várias reações públicas de Gattuso. O técnico não escondeu sua frustração com a situação. Falando há alguns meses, ele disse: “Vocês sabem bem disso. Vocês conhecem o problema do Chiesa. Vocês sempre me perguntam a mesma coisa. Eu convoco o Chiesa em todas as convocações; sempre converso com ele. O problema não é o Gattuso nem sua comissão técnica; ele é que tem um problema, não nós. Vocês sabem bem disso. Vocês sempre perguntam a mesma coisa, e eu sempre respondo a mesma coisa.”

Gattuso confirmou que a decisão de desistir partiu do jogador em todas as ocasiões, acrescentando: “Sim, já é a quarta ou quinta vez que estou explicando isso.” O que mudou desta vez ainda não está claro, mas a aceitação da convocação por parte de Chiesa será um enorme alívio para um elenco que tem sentido falta de sua criatividade e objetividade nas laterais do campo. O jogador de 28 anos contribuiu com dois gols e três assistências pelo Liverpool nesta temporada e ganhou o prêmio de Jogador do Mês do clube em setembro.