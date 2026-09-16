As cenas chocantes provocaram indignação generalizada entre figuras de destaque de toda a elite do futebol saudita. O talismã do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, exigiu publicamente uma intervenção sem concessões das autoridades do futebol, afirmando: "A liga precisa agir e punir esse tipo de comportamento de torcedor. Isso não é mais futebol, e limites precisam ser estabelecidos. Pessoas que se comportam assim nunca mais deveriam ser autorizadas a entrar em um estádio."

Neves, que atuou como um dos carregadores do caixão no funeral de seu compatriota, não conseguiu esconder sua angústia após o apito final e acrescentou: "Espero que essas pessoas, depois do que fizeram, não vão rezar."