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Federação Saudita aplica duras sanções ao Al-Taawoun após cânticos vergonhosos contra o falecido Diogo Jota
Federação impõe proibição de estádio
A entidade dirigente local aplicou uma multa de 100 mil riais (£20 mil/€23 mil), além de determinar que os dois próximos jogos da equipe em casa sejam com portões fechados. A dura medida disciplinar veio após cânticos vergonhosos da torcida mandante durante uma goleada imponente por 6 a 0. Esses cânticos ofensivos foram direcionados deliberadamente ao meio-campista visitante Ruben Neves, que era um amigo próximo do falecido atacante português.
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Estrelas condenam comportamento repugnante
As cenas chocantes provocaram indignação generalizada entre figuras de destaque de toda a elite do futebol saudita. O talismã do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, exigiu publicamente uma intervenção sem concessões das autoridades do futebol, afirmando: "A liga precisa agir e punir esse tipo de comportamento de torcedor. Isso não é mais futebol, e limites precisam ser estabelecidos. Pessoas que se comportam assim nunca mais deveriam ser autorizadas a entrar em um estádio."
Neves, que atuou como um dos carregadores do caixão no funeral de seu compatriota, não conseguiu esconder sua angústia após o apito final e acrescentou: "Espero que essas pessoas, depois do que fizeram, não vão rezar."
Humilhação desencadeia reformulação na gestão
A goleada por 6 a 0 não apenas prejudicou a reputação do clube, como também provocou a demissão imediata do técnico Zarko Lazetic. Os dirigentes do clube agiram rapidamente para colocar o ex-jogador Jihad Al-Hussain no comando, em uma tentativa de estabilizar um vestiário abalado. Afundada na 17ª colocação, com modestos três pontos nos seus primeiros sete jogos, a equipe agora enfrenta uma dupla crise esportiva, com arquibancadas vazias à espera das próximas visitas de Al-Rayyan e Al-Qadsiah.
- Anadolu Agency
Compromisso continental oferece alívio
Depois de garantir um respeitável sexto lugar na temporada passada, a equipe precisa deixar rapidamente de lado sua turbulência doméstica ao iniciar sua campanha na Liga dos Campeões da AFC 2 contra o time omanense Al-Nahda nesta quarta-feira. Após a pausa internacional, o time de Al-Hussain enfrenta uma complicada viagem para encarar o Al-Shabab em 11 de outubro, antes de disputar seu confronto com portões fechados contra o Al-Rayyan três dias depois. Essa sequência pesada de partidas representa um duro teste de caráter enquanto a equipe luta para se afastar do risco inicial de rebaixamento.
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