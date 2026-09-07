A presidente da RBFA, Pascale van Damme, tem sido bastante crítica à forma como a situação foi conduzida, expressando frustração com a falta de comunicação por parte da entidade máxima do futebol mundial. A federação segue determinada a buscar mais clareza.

"Dois meses após os acontecimentos, nossas perguntas seguem sem resposta", afirmou Van Damme, em declaração reproduzida pela BBC. "Dada a importância da transparência e da clareza para todas as partes envolvidas, pedimos as explicações necessárias e, ao mesmo tempo, queremos analisar onde são possíveis melhorias nos processos atuais, para que casos semelhantes possam ser tratados de maneira clara, consistente e eficiente no futuro".

A presidente da RBFA também destacou a necessidade de uma governança forte em todo o esporte. Ela acrescentou: "Junto com a Uefa, as outras confederações e as associações nacionais, seguimos comprometidos com a transparência na tomada de decisões, uma governança forte e processos claros. Seguimos abertos à cooperação construtiva, no interesse da confiança, da integridade e do futuro do futebol."