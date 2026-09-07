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Federação Belga exige respostas da Fifa sobre polêmica envolvendo Folarin Balogun na Copa do Mundo e retira apoio a Gianni Infantino
Bélgica cobra respostas da Fifa
A Real Associação Belga de Futebol (RBFA) exigiu respostas oficiais da FIFA sobre a controversa decisão de suspender a suspensão de Balogun durante a Copa do Mundo. O atacante dos Estados Unidos foi autorizado a atuar nas oitavas de final contra a Bélgica, apesar de ter recebido um cartão vermelho direto em sua partida anterior.
A FIFA optou por suspender sua punição de um jogo por um ano, permitindo que o atacante começasse a partida do mata-mata. Embora a Bélgica tenha garantido uma vitória por 4 a 1 para eliminar as coanfitriãs, a decisão pouco ortodoxa gerou críticas generalizadas da entidade europeia UEFA e da RBFA. A decisão provocou grande agitação nos bastidores. A Bélgica pediu formalmente à FIFA "uma justificativa clara das decisões tomadas e detalhes sobre como situações desse tipo serão tratadas no futuro".
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Transparência e processos claros
A presidente da RBFA, Pascale van Damme, tem sido bastante crítica à forma como a situação foi conduzida, expressando frustração com a falta de comunicação por parte da entidade máxima do futebol mundial. A federação segue determinada a buscar mais clareza.
"Dois meses após os acontecimentos, nossas perguntas seguem sem resposta", afirmou Van Damme, em declaração reproduzida pela BBC. "Dada a importância da transparência e da clareza para todas as partes envolvidas, pedimos as explicações necessárias e, ao mesmo tempo, queremos analisar onde são possíveis melhorias nos processos atuais, para que casos semelhantes possam ser tratados de maneira clara, consistente e eficiente no futuro".
A presidente da RBFA também destacou a necessidade de uma governança forte em todo o esporte. Ela acrescentou: "Junto com a Uefa, as outras confederações e as associações nacionais, seguimos comprometidos com a transparência na tomada de decisões, uma governança forte e processos claros. Seguimos abertos à cooperação construtiva, no interesse da confiança, da integridade e do futuro do futebol."
Uma controvérsia histórica da Copa do Mundo
A decisão de anular a suspensão de Balogun marcou um momento extremamente raro na história do torneio. Sua expulsão foi o 189º cartão vermelho aplicado em uma Copa do Mundo, mas ele se tornou apenas o segundo jogador de todos os tempos, depois de Garrincha, do Brasil, em 1962, a evitar cumprir uma suspensão subsequente. Nenhuma outra suspensão foi revogada durante o torneio.
A controvérsia se intensificou quando veio à tona que o presidente dos EUA, Donald Trump, e autoridades da Casa Branca haviam feito lobby diretamente junto à FIFA em relação à punição do atacante. Apesar da indignação pública, a FIFA citou apenas o artigo 27 de seu código disciplinar, que permite à entidade suspender parcial ou totalmente a aplicação de uma medida disciplinar.
Balogun, que havia marcado três gols no torneio antes do incidente, foi titular contra a Bélgica, mas não conseguiu evitar a eliminação de sua equipe. A Bélgica avançou às quartas de final, onde acabou derrotada pela Espanha.
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Infantino enfrenta oposição crescente
As consequências do incidente devem continuar, com a RBFA solicitando oficialmente que a questão seja colocada na pauta da próxima reunião do Conselho da FIFA, em 15 de outubro. Além disso, a controvérsia afetou diretamente a próxima eleição presidencial da FIFA.
Infantino confirmou recentemente que concorrerá à reeleição em março, depois de ocupar a presidência desde 2016. No entanto, a Bélgica anunciou formalmente que não apoiará sua candidatura a um novo mandato, citando a condução do caso Balogun como principal motivo para sua oposição.
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