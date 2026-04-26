FCB divulga diagnóstico: jogador versátil fica de fora da partida de ida da Liga dos Campeões contra o PSG devido a lesão

Como Guerreiro não é titular, sua ausência não afeta muito o Bayern. No entanto, caso se recupere rapidamente, ele poderia desempenhar um papel importante como jogador de rodízio na reta final da temporada. Na Bundesliga, Guerreiro foi titular em quatro partidas consecutivas e provavelmente teria sido escalado com frequência nas três rodadas restantes do campeonato. Na Liga dos Campeões, porém, o jogador de 32 anos não entrou em campo nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid.

Guerreiro foi transferido do Borussia Dortmund para Munique em 2023. Seu contrato com o Bayern, que expira no final da temporada, não será renovado, conforme o clube alemão, recordista de títulos, já havia anunciado no final de março. Assim, Guerreiro deixará o FCB no verão sem custo de transferência; ainda não se sabe para onde o jogador, que disputou 65 partidas pela seleção portuguesa, irá. Especula-se sobre uma transferência para a Juventus de Turim ou para o Benfica.

Na temporada atual, Guerreiro ficou frequentemente no banco durante os 90 minutos, mas mesmo assim sempre teve oportunidades de jogar. Em todas as competições, ele soma 27 partidas na temporada 2025/26, nas quais marcou seis gols e deu três assistências.