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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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FCB divulga diagnóstico: jogador versátil fica de fora da partida de ida da Liga dos Campeões contra o PSG devido a lesão

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Mainz x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Bundesliga
PSG x Bayern de Munique
R. Guerreiro

O técnico Vincent Kompany (40), do Bayern de Munique, não pode contar com Raphael Guerreiro (32) “por enquanto” devido a uma lesão.

O clube recordista de títulos anunciou isso dois dias antes da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (terça-feira, 21h).

  • Guerreiro sofreu “uma pequena lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda” durante a partida da Bundesliga contra o FSV Mainz 05 (4 a 3) no sábado, conforme informou o Bayern no domingo.

    O clube não informou exatamente por quanto tempo o português ficará afastado. No entanto, Guerreiro certamente não estará disponível para a partida de ida contra o PSG na terça-feira.

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  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Raphael Guerreiro deixa o FC Bayern no final da temporada

    Como Guerreiro não é titular, sua ausência não afeta muito o Bayern. No entanto, caso se recupere rapidamente, ele poderia desempenhar um papel importante como jogador de rodízio na reta final da temporada. Na Bundesliga, Guerreiro foi titular em quatro partidas consecutivas e provavelmente teria sido escalado com frequência nas três rodadas restantes do campeonato. Na Liga dos Campeões, porém, o jogador de 32 anos não entrou em campo nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid.

    Guerreiro foi transferido do Borussia Dortmund para Munique em 2023. Seu contrato com o Bayern, que expira no final da temporada, não será renovado, conforme o clube alemão, recordista de títulos, já havia anunciado no final de março. Assim, Guerreiro deixará o FCB no verão sem custo de transferência; ainda não se sabe para onde o jogador, que disputou 65 partidas pela seleção portuguesa, irá. Especula-se sobre uma transferência para a Juventus de Turim ou para o Benfica.

    Na temporada atual, Guerreiro ficou frequentemente no banco durante os 90 minutos, mas mesmo assim sempre teve oportunidades de jogar. Em todas as competições, ele soma 27 partidas na temporada 2025/26, nas quais marcou seis gols e deu três assistências.

  • Raphael Guerreiro: seus números no FC Bayern

    Temporada

    Jogos

    Gols

    Assistências

    2023/24

    28

    3

    2

    2024/25

    38

    5

    3

    2025/26

    27

    6

    3


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