O clube recordista de títulos anunciou isso dois dias antes da partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (terça-feira, 21h).
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FCB divulga diagnóstico: jogador versátil fica de fora da partida de ida da Liga dos Campeões contra o PSG devido a lesão
Guerreiro sofreu “uma pequena lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda” durante a partida da Bundesliga contra o FSV Mainz 05 (4 a 3) no sábado, conforme informou o Bayern no domingo.
O clube não informou exatamente por quanto tempo o português ficará afastado. No entanto, Guerreiro certamente não estará disponível para a partida de ida contra o PSG na terça-feira.
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Raphael Guerreiro deixa o FC Bayern no final da temporada
Como Guerreiro não é titular, sua ausência não afeta muito o Bayern. No entanto, caso se recupere rapidamente, ele poderia desempenhar um papel importante como jogador de rodízio na reta final da temporada. Na Bundesliga, Guerreiro foi titular em quatro partidas consecutivas e provavelmente teria sido escalado com frequência nas três rodadas restantes do campeonato. Na Liga dos Campeões, porém, o jogador de 32 anos não entrou em campo nas duas partidas das quartas de final contra o Real Madrid.
Guerreiro foi transferido do Borussia Dortmund para Munique em 2023. Seu contrato com o Bayern, que expira no final da temporada, não será renovado, conforme o clube alemão, recordista de títulos, já havia anunciado no final de março. Assim, Guerreiro deixará o FCB no verão sem custo de transferência; ainda não se sabe para onde o jogador, que disputou 65 partidas pela seleção portuguesa, irá. Especula-se sobre uma transferência para a Juventus de Turim ou para o Benfica.
Na temporada atual, Guerreiro ficou frequentemente no banco durante os 90 minutos, mas mesmo assim sempre teve oportunidades de jogar. Em todas as competições, ele soma 27 partidas na temporada 2025/26, nas quais marcou seis gols e deu três assistências.
Raphael Guerreiro: seus números no FC Bayern
Temporada
Jogos
Gols
Assistências
2023/24
28
3
2
2024/25
38
5
3
2025/26
27
6
3