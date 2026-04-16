O FC Bayern parece ter boas razões para acreditar que poderá contratar Anthony Gordon no meio do ano. No entanto, o clube alemão, recordista de títulos, provavelmente terá de desembolsar uma quantia historicamente alta. Pois, segundo a BBC, o Newcastle United estaria disposto a ouvir ofertas pelo jogador de 25 anos. Mas só seria possível manter conversas sérias com os Magpies, devido à situação contratual (Gordon ainda tem contrato por quatro anos), a partir de uma oferta mínima de 80 milhões de euros. Uma quantia que tornaria Gordon o segundo reforço mais caro da história do clube de Munique, atrás apenas de Lucas Hernandez e de Harry Kane (95 milhões).

Vantagem do Bayern: segundo a BBC, Gordon estaria ciente de que o campeão alemão valoriza muito suas habilidades como jogador e, portanto, estaria aberto a uma transferência para a Bundesliga. Também por isso, especialistas avaliam as chances de uma transferência de Gordon para o FCB como bastante boas.

A Sky informou na segunda-feira que o time de Munique, em busca de um reserva e concorrente para Luis Diaz na ala esquerda, que também possa atuar como ponta de lança ao lado de Kane, está mantendo conversas “muito concretas” com a equipe de Gordon. O atacante, com grande habilidade no drible e velocidade de flecha, seria o “candidato ideal” para as vagas no ataque do Bayern, segundo a reportagem.

Posteriormente, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou indiretamente essas notícias e afirmou que o Newcastle venderia pelo menos um jogador de ponta no verão, devido à estrutura cara do elenco e às regras do Fair Play Financeiro. Além de Gordon, haveria muitos interessados em Sandro Tonali e Bruno Guimarães.

No entanto, o Bayern de Munique já não está sozinho em seu interesse por Gordon. Segundo Romano, há alguns clubes, especialmente da Premier League, que também estariam disputando os serviços do jogador da seleção inglesa. Nas últimas semanas, o Arsenal já foi associado a Gordon. O jornal The Sun havia noticiado que os Gunners estariam dispostos a desembolsar até 90 milhões de euros por Gordon. Uma quantia que o FCB dificilmente investirá em um jogador que, diante do desempenho extremamente convincente e consistente de Luis Díaz, se encontra inicialmente mais no papel de reserva. A Sky havia noticiado que o Bayern, no entanto, estaria disposto a desembolsar até 70 milhões de euros.

A tendência na política de transferências do time de Munique parecia ter mudado recentemente, tendo em vista os custos do elenco e das transferências, no sentido de que as funções de reserva também devem ser preenchidas por talentos da própria base ou jogadores que retornam de empréstimo, a fim de promover o trabalho com as categorias de base. Assim, o técnico Vincent Kompany deu a vários talentos do Bayern oportunidades de jogo com muito mais frequência do que na temporada passada e teria conversado recentemente por telefone com Noel Aseko para lhe apresentar uma perspectiva de integração ao time principal a partir do próximo verão.

Aseko joga há quase um ano e meio por empréstimo no Hannover 96 e, na temporada atual, tornou-se o principal jogador no meio-campo central do time candidato ao acesso. O clube da Baixa Saxônia, portanto, exerceu a opção de compra negociada com o Bayern, antes que o campeão recordista recuperasse Aseko diretamente por meio da opção de recompra. Após seu retorno a Munique, Aseko poderia ocupar a vaga no meio-campo que ficou livre com a saída de Leon Goretzka.