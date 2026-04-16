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Anthony GordonGetty Images
Jonas Rütten

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FC Bayern, Notícias: Newcastle United parece exigir valor histórico pela transferência de Anthony Gordon

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Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
A. Gordon
Newcastle
J. Kimmich

Para o FC Bayern, parece que se abre uma janela de transferências historicamente cara na disputa por Anthony Gordon. Joshua Kimmich espera que seu filho tenha permissão para ficar acordado até mais tarde para assistir ao jogo contra o Real. As notícias e rumores sobre o FCB.

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  • ANTHONY GORDON NEWCASTLE Getty Images

    FC Bayern, Notícias: Newcastle United parece exigir uma quantia astronômica pela transferência de Anthony Gordon

    O FC Bayern parece ter boas razões para acreditar que poderá contratar Anthony Gordon no meio do ano. No entanto, o clube alemão, recordista de títulos, provavelmente terá de desembolsar uma quantia historicamente alta. Pois, segundo a BBC, o Newcastle United estaria disposto a ouvir ofertas pelo jogador de 25 anos. Mas só seria possível manter conversas sérias com os Magpies, devido à situação contratual (Gordon ainda tem contrato por quatro anos), a partir de uma oferta mínima de 80 milhões de euros. Uma quantia que tornaria Gordon o segundo reforço mais caro da história do clube de Munique, atrás apenas de Lucas Hernandez e de Harry Kane (95 milhões).

    Vantagem do Bayern: segundo a BBC, Gordon estaria ciente de que o campeão alemão valoriza muito suas habilidades como jogador e, portanto, estaria aberto a uma transferência para a Bundesliga. Também por isso, especialistas avaliam as chances de uma transferência de Gordon para o FCB como bastante boas.

    A Sky informou na segunda-feira que o time de Munique, em busca de um reserva e concorrente para Luis Diaz na ala esquerda, que também possa atuar como ponta de lança ao lado de Kane, está mantendo conversas “muito concretas” com a equipe de Gordon. O atacante, com grande habilidade no drible e velocidade de flecha, seria o “candidato ideal” para as vagas no ataque do Bayern, segundo a reportagem.

    Posteriormente, o especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou indiretamente essas notícias e afirmou que o Newcastle venderia pelo menos um jogador de ponta no verão, devido à estrutura cara do elenco e às regras do Fair Play Financeiro. Além de Gordon, haveria muitos interessados em Sandro Tonali e Bruno Guimarães.

    No entanto, o Bayern de Munique já não está sozinho em seu interesse por Gordon. Segundo Romano, há alguns clubes, especialmente da Premier League, que também estariam disputando os serviços do jogador da seleção inglesa. Nas últimas semanas, o Arsenal já foi associado a Gordon. Ojornal The Sun havia noticiado que os Gunners estariam dispostos a desembolsar até 90 milhões de euros por Gordon. Uma quantia que o FCB dificilmente investirá em um jogador que, diante do desempenho extremamente convincente e consistente de Luis Díaz, se encontra inicialmente mais no papel de reserva. A Sky havia noticiado que o Bayern, no entanto, estaria disposto a desembolsar até 70 milhões de euros.

    A tendência na política de transferências do time de Munique parecia ter mudado recentemente, tendo em vista os custos do elenco e das transferências, no sentido de que as funções de reserva também devem ser preenchidas por talentos da própria base ou jogadores que retornam de empréstimo, a fim de promover o trabalho com as categorias de base. Assim, o técnico Vincent Kompany deu a vários talentos do Bayern oportunidades de jogo com muito mais frequência do que na temporada passada e teria conversado recentemente por telefone com Noel Aseko para lhe apresentar uma perspectiva de integração ao time principal a partir do próximo verão.

    Aseko joga há quase um ano e meio por empréstimo no Hannover 96 e, na temporada atual, tornou-se o principal jogador no meio-campo central do time candidato ao acesso. O clube da Baixa Saxônia, portanto, exerceu a opção de compra negociada com o Bayern, antes que o campeão recordista recuperasse Aseko diretamente por meio da opção de recompra. Após seu retorno a Munique, Aseko poderia ocupar a vaga no meio-campo que ficou livre com a saída de Leon Goretzka.

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  • FC Bayern, Notícias: Filho de Kimmich só vai começar a frequentar a escola mais tarde por causa do drama com o Real?

    A louca batalha da Liga dos Campeões contra o Real Madrid também deixou Joshua Kimmich exausto. “Foi muito dramático”, disse o capitão do Bayern de Munique após a emocionante vitória por 4 a 3 (2 a 3) ao canal DAZN. E, com um sorriso no rosto, Kimmich esperava que sua esposa, Lina, em casa diante da TV, não tivesse sido tão severa com os filhos.

    “Acho que valeu a pena assistir até o fim. Espero que todas as crianças na Alemanha tenham podido ficar acordadas um pouco mais”, disse Kimmich após a classificação para as semifinais: “Espero que minha esposa tenha deixado meu filho assistir um pouco mais”. E na quinta-feira, talvez ele só precise ir “para a escola na terceira aula”.

    No caminho para o tão sonhado título, o Bayern agora enfrenta o Paris Saint-Germain — atual campeão — nas semifinais. “Acho que agora as duas melhores equipes da Europa no momento se enfrentam nas semifinais”, disse Kimmich sobre os dois jogos em 28 de abril e 6 de maio, acrescentando que o Paris “já está em boa forma. É preciso dizer que eles sempre entram em forma na hora decisiva. De qualquer forma, estou ansioso pelos dois jogos.”

    Fonte: SID

  • FC Bayern, Notícias: Lesão grave e fim de temporada para grande promessa

    Guido Della Rovere ficará de fora da equipe sub-23 do FC Bayern de Munique na reta final da temporada. O jovem talento de 18 anos, que chegou ao Bayern vindo do Cremonese em 2024, sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a derrota por 1 a 2 para o Würzburger Kickers e não voltará a jogar nesta temporada.

    Até agora, Della Rovere conseguiu entrar uma vez na escalação dos profissionais nesta temporada. Na vitória por 4 a 0 sobre o Union Berlin, em meados de março, ele ficou no banco, mas não entrou em campo. Em seu lugar, Maycon Cardozo e Erblin Osmani tiveram a oportunidade de experimentar a Bundesliga.

    Com dez assistências na Regionalliga Süd, Della Rovere é o principal criador de jogadas da segunda equipe do clube de Munique. Além disso, ele marcou quatro gols. Somam-se a isso dois gols em quatro partidas na Youth League. Seu contrato com o FCB vai até 2027.

  • FC Bayern, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraPartida
    Domingo, 19 de abril17h30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Quarta-feira, 22 de abril20h45Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)
    Sábado, 25 de abril15h30Mainz 05 x FC Bayern (Bundesliga)
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