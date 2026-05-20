FC Bayern, notícias e rumores: uma transferência surpreendente e de grande valor? Jogador avaliado em 90 milhões de euros supostamente quer forçar a transferência

Depois que, há poucos dias, Lothar Matthäus colocou em pauta a possibilidade de Josko Gvardiol se transferir para o FC Bayern, parece que, de fato, poderá haver uma certa movimentação em torno do zagueiro croata neste verão.

Pois, conforme relata o Sport1, Gvardiol estaria tentando forçar sua saída do Manchester City e poderia muito bem imaginar uma transferência para o clube alemão recordista de títulos. Assim, o jogador de 24 anos seria considerado um “grande fã” do FC Bayern e já teria despertado o interesse dos muniquenses antes mesmo de sua transferência do RB Leipzig para o Cityzens.

No entanto, há vários empecilhos que fazem com que uma transferência tão bombástica pareça extremamente irrealista para o FCB. Em primeiro lugar, o time de Munique está muito bem servido na zaga com Dayot Upamecano e Jonathan Tah; além disso, Josip Stanisic também pode atuar nessa posição.

Embora Hiroki Ito e Min-Jae Kim sejam considerados candidatos a venda no verão, o Bayern, na verdade, definiu a lateral direita e a ala esquerda como prioridades de transferência. No cenário ideal, deve chegar um jogador ofensivo versátil, que possa atuar tanto como reserva de Harry Kane quanto como concorrente de Luis Diaz.

Nesse sentido, Anthony Gordon, do Newcastle United, é o principal alvo de transferência. Recentemente, Charles De Ketelaere, da Atalanta Bergamo, também foi citado como um possível candidato ao Bayern. Na posição de lateral-direito, há meses circulam rumores sobre a contratação de Givairo Read, do Feyenoord Rotterdam.

Todos esses jogadores custam muito dinheiro. Portanto, é altamente improvável que o Bayern vá apostar tudo em Gvardiol. Afinal, o jogador de 24 anos foi transferido do Leipzig para o Manchester em 2023 por nada menos que 90 milhões de euros e tem contrato lá até 2028. No Skyblues, ele se tornou imediatamente titular sob o comando do técnico Pep Guardiola e também passou a atuar cada vez mais como lateral-esquerdo.

Pelo menos essa versatilidade e o fato de ele ser canhoto poderiam torná-lo interessante para o FCB mais uma vez. Afinal, internamente, as dúvidas em relação a Alphonso Davies também estariam aumentando. Desde a lesão no ligamento cruzado com dano na cartilagem sofrida em março de 2025, o canadense não consegue mais voltar à forma ideal. Recentemente, ele sofreu uma grave lesão muscular pela terceira vez em três meses e teme não poder disputar a Copa do Mundo em casa. Como alternativa a Davies, o Bayern já teria colocado os olhos em Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt.

Gvardiol também passou por dificuldades nesta temporada. No início do ano, ele sofreu uma fratura na tíbia e só voltou aos gramados em meados de maio – bem a tempo de entrar na disputa pela Copa do Mundo. Apesar da longa lesão, Gvardiol conseguiu entrar na seleção croata de 26 jogadores e, muito provavelmente, também terá um papel fundamental na defesa.

Uma transferência subsequente para o FC Bayern não faz sentido, na verdade, nem para o jogador nem para o clube. Do ponto de vista do time de Munique, apenas as saídas de Ito, Kim e, possivelmente, também de Davies criariam um novo cenário.

Na verdade, Gvardiol sempre foi titular no City sob o comando de Guardiola, desde que estivesse em boas condições físicas. É questionável se isso mudará quando, possivelmente no verão, uma nova era começar e Enzo Maresca assumir o lugar de Guardiola.