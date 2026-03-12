Goal.com
Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Jonas Rütten

Traduzido por

FC Bayern, notícias e rumores: situação crítica para Kimmich e Olise? “Qualquer coisa que não seja uma suspensão seria surpreendente”

A gala do FC Bayern contra o Atalanta tem um duplo impacto. Por um lado, devido ao trio lesionado formado por Davies, Urbig e Musiala. Por outro lado, devido às suspensões por cartões amarelos de Kimmich e Olise. Será que se aproxima uma suspensão mais longa? As notícias e rumores sobre o clube alemão recordista.

  • KimmichGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Gräfe prevê suspensões para Kimmich e Olise

    O experiente árbitro Manuel Gräfe previu que o FC Bayern terá uma pausa mais longa para Joshua Kimmich e Michael Olise devido às suas suspensões por cartões amarelos recebidos contra o Atalanta Bergamo.

    Kimmich e Olise receberam, em rápida sucessão, sua terceira advertência na competição atual em situações de bola parada, com o placar em 6 a 0, e, por isso, provavelmente perderão a partida de volta, na próxima quarta-feira, que provavelmente não terá importância. Uma ausência excepcionalmente suportável para o Bayern, que agora, na situação atual, pode entrar sem preocupações em uma potencial partida das quartas de final contra o Real Madrid ou o Manchester City.

    Mas, se depender de Gräfe, os dois perderão pelo menos a partida de ida, caso o Bayern avance, como esperado, para as quartas de final. O árbitro de 52 anos se referiu ao regulamento disciplinar da UEFA, que estabelece que suspensões adicionais, como a que Sergio Ramos sofreu em 2019, só podem ser impostas em caso de “obtenção clara e intencional de um cartão amarelo ou vermelho”. “Agora, isso é tão difícil de provar quanto uma mão na bola, já que não é possível ler a mente das pessoas, mas é por isso que existe uma argumentação indireta”, escreveu Gräfe no Twitter.

    Embora a explicação de Kimmich sobre a situação em que recebeu o cartão amarelo tenha sido uma “boa tentativa”, ela não resistiria a uma análise da UEFA. Kimmich alegou não ter tido opções de passe livres e não querer jogar sob a pressão adversária. “A UEFA analisará as imagens e constatará que a bola estava em condições de ser jogada no início (Tah estava livre)”, explicou Gräfe a esse respeito.

    Kimmich “também poderia ter chutado longe e, como o Bayern costuma construir jogadas muito perto da própria área e com muita pressão, o argumento não deve ser convincente”, argumentou Gräfe. Para complicar ainda mais, o placar de 6 a 0 não dava motivo para ganhar tempo, portanto, “tudo menos uma investigação e suspensão seria surpreendente”.

    No entanto, Gräfe também admitiu que a UEFA provavelmente quer ter os “melhores jogadores a bordo” em seus jogos mais importantes nas quartas de final e, portanto, o argumento de Kimmich pode ser “bom o suficiente”. Mas: “A UEFA não é composta por amadores e todos sabem o que aconteceu lá”.

    No momento, porém, parece que as duas estrelas do Bayern não correm o risco de ficar de fora de mais um jogo. Por um lado, a UEFA informou que, inicialmente, o relatório oficial do jogo será avaliado. “Assim que os incidentes forem relatados, os procedimentos serão iniciados. Se isso resultar em medidas disciplinares, elas serão publicadas na página da UEFA dedicada à disciplina”, diz um comunicado da entidade. 

    No entanto, o L'Equipe já informou que o árbitro norueguês Espen Eskas não registrou nenhuma irregularidade por parte de Kimmich ou Olise. Nesse sentido, uma suspensão seria muito surpreendente, ao contrário do que afirmou Gräfe.

    Comentário: Abolam a regra! Os casos de Kimmich e Olise devem servir de alerta para a UEFA.

  • Jamal Musialaimago images / ABACAPRESS

    FC Bayern, Notícias: Jamal Musiala está fora do jogo contra o Leverkusen

    Ficou claro, após os diagnósticos oficiais do clube, que Alphonso Davies, com sua lesão na coxa, e Jonas Urbig, com sua concussão, ficarão fora pelo menos dos próximos jogos oficiais do FC Bayern.

    Davies deve retornar somente após a pausa para os jogos internacionais em abril, enquanto Urbig deve perder o jogo da liga no sábado contra o Bayer Leverkusen e também a partida de volta da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo.

    E Jamal Musiala? Após a goleada por 6 a 1 em Bergamo, ele sofreu “uma reação de dor no tornozelo esquerdo, lesionado no verão” e, segundo a Sky, Musiala ficará de fora pelo menos no jogo de sábado contra o Leverkusen. Será que Vincent Kompany arriscará sobrecarregar o jogador, dada a vantagem confortável na partida de volta contra os italianos na quarta-feira? É improvável. Provavelmente, Musiala só voltará a jogar na partida em casa contra o Union Berlin.

  • FC Bayern - Calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraEncontro
    Sábado, 14 de março15h30Bayer Leverkusen x FC Bayern (Bundesliga)
    Quarta-feira, 18 de março21hFC Bayern - Atalanta (Liga dos Campeões)
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
