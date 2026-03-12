O experiente árbitro Manuel Gräfe previu que o FC Bayern terá uma pausa mais longa para Joshua Kimmich e Michael Olise devido às suas suspensões por cartões amarelos recebidos contra o Atalanta Bergamo.

Kimmich e Olise receberam, em rápida sucessão, sua terceira advertência na competição atual em situações de bola parada, com o placar em 6 a 0, e, por isso, provavelmente perderão a partida de volta, na próxima quarta-feira, que provavelmente não terá importância. Uma ausência excepcionalmente suportável para o Bayern, que agora, na situação atual, pode entrar sem preocupações em uma potencial partida das quartas de final contra o Real Madrid ou o Manchester City.

Mas, se depender de Gräfe, os dois perderão pelo menos a partida de ida, caso o Bayern avance, como esperado, para as quartas de final. O árbitro de 52 anos se referiu ao regulamento disciplinar da UEFA, que estabelece que suspensões adicionais, como a que Sergio Ramos sofreu em 2019, só podem ser impostas em caso de “obtenção clara e intencional de um cartão amarelo ou vermelho”. “Agora, isso é tão difícil de provar quanto uma mão na bola, já que não é possível ler a mente das pessoas, mas é por isso que existe uma argumentação indireta”, escreveu Gräfe no Twitter.

Embora a explicação de Kimmich sobre a situação em que recebeu o cartão amarelo tenha sido uma “boa tentativa”, ela não resistiria a uma análise da UEFA. Kimmich alegou não ter tido opções de passe livres e não querer jogar sob a pressão adversária. “A UEFA analisará as imagens e constatará que a bola estava em condições de ser jogada no início (Tah estava livre)”, explicou Gräfe a esse respeito.

Kimmich “também poderia ter chutado longe e, como o Bayern costuma construir jogadas muito perto da própria área e com muita pressão, o argumento não deve ser convincente”, argumentou Gräfe. Para complicar ainda mais, o placar de 6 a 0 não dava motivo para ganhar tempo, portanto, “tudo menos uma investigação e suspensão seria surpreendente”.

No entanto, Gräfe também admitiu que a UEFA provavelmente quer ter os “melhores jogadores a bordo” em seus jogos mais importantes nas quartas de final e, portanto, o argumento de Kimmich pode ser “bom o suficiente”. Mas: “A UEFA não é composta por amadores e todos sabem o que aconteceu lá”.

No momento, porém, parece que as duas estrelas do Bayern não correm o risco de ficar de fora de mais um jogo. Por um lado, a UEFA informou que, inicialmente, o relatório oficial do jogo será avaliado. “Assim que os incidentes forem relatados, os procedimentos serão iniciados. Se isso resultar em medidas disciplinares, elas serão publicadas na página da UEFA dedicada à disciplina”, diz um comunicado da entidade.

No entanto, o L'Equipe já informou que o árbitro norueguês Espen Eskas não registrou nenhuma irregularidade por parte de Kimmich ou Olise. Nesse sentido, uma suspensão seria muito surpreendente, ao contrário do que afirmou Gräfe.

Comentário: Abolam a regra! Os casos de Kimmich e Olise devem servir de alerta para a UEFA.