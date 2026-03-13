FC Bayern, notícias e rumores: os melhores cobradores de falta do FCB? Michael Olise faz uma escolha surpreendente

Michael Olise deveria escolher o seu “jogador de futebol perfeito” entre os seus companheiros de equipe do FC Bayern para o canal do YouTube Post United, e uma escolha em particular foi bastante surpreendente.

Na categoria “velocidade”, Olise escolheu Alphonso Davies, que, com 36,53 km/h, é um dos jogadores mais rápidos da história da Bundesliga (9º lugar no ranking de todos os tempos). Para “passes”, o francês escolheu Joshua Kimmich; para “melhor estilo de jogo”, sua escolha recaiu sobre Jamal Musiala; e para melhor finalização, é claro, Harry Kane.

Mas, na categoria “tiros livres”, Olise causou uma surpresa notável. Olise não se nomeou nessa categoria, apesar de jogar regularmente ao lado de Kimmich e Kane nos tiros livres, mas sim Tom Bischof.

No clube alemão recordista, o jogador de 20 anos ainda não se destacou como especialista em cobranças de falta, mas seu primeiro gol na Bundesliga com a camisa do TSG Hoffenheim foi marcado em uma situação dessas. Na espetacular vitória por 4 a 3 do Kraichgauer sobre o RB Leipzig em novembro de 2024, Bischof cobrou uma falta da direita da grande área com o pé esquerdo, contornando a barreira e acertando o canto interno da trave, de onde a bola entrou no gol.

Olise, por sua vez, já marcou quatro gols de falta direta pelo Bayern e pelo seu antigo clube, o Crystal Palace, enquanto Kane, assim como Kimmich, tem até o momento um gol de falta direta pelo recordista do campeonato.

Apesar da grande concorrência, Bischof já tem bastante tempo de jogo em sua primeira temporada no FC Bayern e foi temporariamente convertido em lateral por Vincent Kompany, devido às lesões de Alphonso Davies, Josip Stanisic e Konrad Laimer. Até o momento, ele já disputou 29 partidas oficiais, nas quais deu três assistências (1.191 minutos).

Nas próximas semanas, Bischof deverá continuar a desempenhar um papel importante e a acumular minutos, tendo em conta a recente lesão de Davies e o calendário de jogos apretado.