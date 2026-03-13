FC Bayern, notícias e rumores: os melhores cobradores de falta do FCB? Michael Olise faz uma escolha surpreendente

Ele é um candidato a ocupar a vaga do Leon Goretzka, que está de saída, mas Noel Aseko, atualmente emprestado ao Hannover 96, não quer necessariamente planejar um retorno imediato ao FC Bayern.
“Não quero excluir nada”, disse ele ao Bild, quando questionado sobre uma possível permanência na Baixa Saxônia após o final da temporada: “Quero manter todas as opções em aberto. Posso imaginar jogar mais um ano na 2ª Bundesliga.”
Aseko amadureceu em Hannover e, após meio ano de adaptação na temporada atual, tornou-se um titular indiscutível. O empréstimo começou em fevereiro de 2025 e vai até o final da temporada. Até lá, o time da Baixa Saxônia provavelmente exercerá a opção de compra de Aseko, que deve custar apenas um milhão de euros. Mas: o clube recordista tem uma cláusula de recompra no valor de 2,4 milhões de euros.
Entre Aseko e o Bayern há “contato regular”, como Aseko confirmou, além de relatar uma conversa com o diretor esportivo Christoph Freund: “Ele disse que está orgulhoso do meu desenvolvimento e que devo continuar exatamente assim.”
Aseko ainda luta com o Hannover pela promoção à Bundesliga e brilha na temporada atual, especialmente por sua capacidade de marcar gols. Em 25 jogos oficiais, ele já participou diretamente de oito gols (5 assistências, 3 gols). Recentemente, Aseko teve que cumprir uma suspensão por cartão amarelo e, imediatamente, sofreu uma amarga derrota por 1 a 2 contra o Greuther Fürth, candidato ao rebaixamento.
A estrela em ascensão já despertou o interesse de vários clubes de renome no inverno. Um clube da Bundesliga e o Galatasaray teriam feito propostas no final do ano, e, de acordo com o jornal Abendzeitung, além de outros três clubes da Bundesliga, o Brighton & Hove Albion, o West Ham United e o Villarreal também demonstraram interesse para o verão. Todas as propostas foram rejeitadas pela diretoria do Bayern, liderada pelo diretor esportivo Max Eberl e Freund,e o retorno de Aseko ao clube campeão alemão já estaria decidido.
Aseko também desempenha um papel importante na seleção nacional. O meio-campista central atuou em quatro das cinco partidas das eliminatórias para a Eurocopa pela seleção alemã sub-21, sendo titular em três delas. Ele ainda não foi convocado para a seleção principal, mas o técnico Julian Nagelsmann não deve demorar muito para fazê-lo após a Copa do Mundo. Isso porque a federação da Guiné Equatorial já perguntou a Aseko se ele gostaria de jogar pelo país de seus pais.
“Tudo é possível”, disse Aseko sobre uma possível mudança de federação, mas também enfatizou o quanto se sente bem nas seleções juvenis alemãs: “É ótimo vestir a camisa da Alemanha. Jogo pela Alemanha desde a seleção sub-15 e, todas as vezes, é como uma reunião de turma e muito divertido.”