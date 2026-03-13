Goal.com
FC Bayern, notícias e rumores: os melhores cobradores de falta do FCB? Michael Olise faz uma escolha surpreendente

Michael Olise deve transformar seus companheiros de equipe nos jogadores de futebol perfeitos — e, ao fazer isso, surpreende a todos. Um talento que jogou recentemente entre os profissionais fica de fora por enquanto. As notícias e rumores sobre o FC Bayern.

    FC Bayern, Notícias: Melhores cobranças de falta do FCB? Michael Olise cita Tom Bischof

    Michael Olise deveria escolher o seu “jogador de futebol perfeito” entre os seus companheiros de equipe do FC Bayern para o canal do YouTube Post United, e uma escolha em particular foi bastante surpreendente.

    Na categoria “velocidade”, Olise escolheu Alphonso Davies, que, com 36,53 km/h, é um dos jogadores mais rápidos da história da Bundesliga (9º lugar no ranking de todos os tempos). Para “passes”, o francês escolheu Joshua Kimmich; para “melhor estilo de jogo”, sua escolha recaiu sobre Jamal Musiala; e para melhor finalização, é claro, Harry Kane.

    Mas, na categoria “tiros livres”, Olise causou uma surpresa notável. Olise não se nomeou nessa categoria, apesar de jogar regularmente ao lado de Kimmich e Kane nos tiros livres, mas sim Tom Bischof.

    No clube alemão recordista, o jogador de 20 anos ainda não se destacou como especialista em cobranças de falta, mas seu primeiro gol na Bundesliga com a camisa do TSG Hoffenheim foi marcado em uma situação dessas. Na espetacular vitória por 4 a 3 do Kraichgauer sobre o RB Leipzig em novembro de 2024, Bischof cobrou uma falta da direita da grande área com o pé esquerdo, contornando a barreira e acertando o canto interno da trave, de onde a bola entrou no gol.

    Olise, por sua vez, já marcou quatro gols de falta direta pelo Bayern e pelo seu antigo clube, o Crystal Palace, enquanto Kane, assim como Kimmich, tem até o momento um gol de falta direta pelo recordista do campeonato.

    Apesar da grande concorrência, Bischof tem bastante tempo de jogo em sua primeira temporada no FC Bayern e foi temporariamente convertido em lateral por Vincent Kompany, devido às lesões de Alphonso Davies, Josip Stanisic e Konrad Laimer. Até o momento, ele já disputou 29 partidas oficiais, nas quais deu três assistências (1.191 minutos).

    Nas próximas semanas, Bischof deverá continuar a desempenhar um papel importante e a acumular minutos, tendo em conta a recente lesão de Davies e o calendário de jogos apretado.

    FC Bayern, notícias: despedida da DFB e permanência na 2ª divisão? Aseko, emprestado pelo FCB, causa sensação

    Ele é um candidato a ocupar a vaga do Leon Goretzka, que está de saída, mas Noel Aseko, atualmente emprestado ao Hannover 96, não quer necessariamente planejar um retorno imediato ao FC Bayern.

    “Não quero excluir nada”, disse ele ao Bild, quando questionado sobre uma possível permanência na Baixa Saxônia após o final da temporada: “Quero manter todas as opções em aberto. Posso imaginar jogar mais um ano na 2ª Bundesliga.”

    Aseko amadureceu em Hannover e, após meio ano de adaptação na temporada atual, tornou-se um titular indiscutível. O empréstimo começou em fevereiro de 2025 e vai até o final da temporada. Até lá, o time da Baixa Saxônia provavelmente exercerá a opção de compra de Aseko, que deve custar apenas um milhão de euros. Mas: o clube recordista tem uma cláusula de recompra no valor de 2,4 milhões de euros. 

    Entre Aseko e o Bayern há “contato regular”, como Aseko confirmou, além de relatar uma conversa com o diretor esportivo Christoph Freund: “Ele disse que está orgulhoso do meu desenvolvimento e que devo continuar exatamente assim.”

    Aseko ainda luta com o Hannover pela promoção à Bundesliga e brilha na temporada atual, especialmente por sua capacidade de marcar gols. Em 25 jogos oficiais, ele já participou diretamente de oito gols (5 assistências, 3 gols). Recentemente, Aseko teve que cumprir uma suspensão por cartão amarelo e, imediatamente, sofreu uma amarga derrota por 1 a 2 contra o Greuther Fürth, candidato ao rebaixamento.

    A estrela em ascensão já despertou o interesse de vários clubes de renome no inverno. Um clube da Bundesliga e o Galatasaray teriam feito propostas no final do ano, e, de acordo com o jornal Abendzeitung, além de outros três clubes da Bundesliga, o Brighton & Hove Albion, o West Ham United e o Villarreal também demonstraram interesse para o verão. Todas as propostas foram rejeitadas pela diretoria do Bayern, liderada pelo diretor esportivo Max Eberl e Freund,e o retorno de Aseko ao clube campeão alemãoestaria decidido.

    Aseko também desempenha um papel importante na seleção nacional. O meio-campista central atuou em quatro das cinco partidas das eliminatórias para a Eurocopa pela seleção alemã sub-21, sendo titular em três delas. Ele ainda não foi convocado para a seleção principal, mas o técnico Julian Nagelsmann não deve demorar muito para fazê-lo após a Copa do Mundo. Isso porque a federação da Guiné Equatorial já perguntou a Aseko se ele gostaria de jogar pelo país de seus pais.

    “Tudo é possível”, disse Aseko sobre uma possível mudança de federação, mas também enfatizou o quanto se sente bem nas seleções juvenis alemãs: “É ótimo vestir a camisa da Alemanha. Jogo pela Alemanha desde a seleção sub-15 e, todas as vezes, é como uma reunião de turma e muito divertido.”

    FC Bayern, Notícias: O talentoso Santos Daiber sofre um revés amargo

    Justamente numa fase da temporada em que Vincent Kompany poderia dar mais tempo de jogo na Bundesliga aos talentos emergentes do FC Bayern, David Santos Daiber sofreu uma lesão muscular na coxa e ficará fora dos gramados por enquanto. A notícia foi anunciada pelo clube alemão recordista de títulos na quinta-feira.

    Santos Daiber atuou principalmente na equipe sub-19 na temporada atual, mas já teve duas oportunidades de jogar na Bundesliga sob o comando de Kompany. Na vitória por 4 a 0 sobre o Heidenheim no último jogo de 2025, ele entrou em campo a cerca de 20 minutos do fim, e na semana passada jogou quase dez minutos contra o Borussia Mönchengladbach. 

  • FC Bayern - Calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraEncontro
    Sábado, 14 de março15h30Bayer Leverkusen x FC Bayern (Bundesliga)
    Quarta-feira, 18 de março21hFC Bayern - Atalanta (Liga dos Campeões)
    Sábado, 21 de março15h30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    Sábado, 4 de abril15h30SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
2. Bundesliga
Schalke crest
Schalke
S04
Hannover crest
Hannover
H96
0