FC Bayern, notícias e rumores: o FCB parece ter recusado uma oferta milionária da Premier League

Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, João Palhinha: a lista de jogadores que podem ser dispensados — e que devem render uma grande quantia ao FC Bayern neste verão — é longa. No entanto, por enquanto, pouco está acontecendo. O caso é diferente para um jogador que, na verdade, não precisa necessariamente deixar o FCB.

ASky informou recentemente que o FC Fulham estaria interessado na contratação definitiva de Jonah Kusi-Asare, apesar de um empréstimo que, à primeira vista, parece ter sido um completo fracasso. Embora os Cottagers tenham uma opção de compra sobre Kusi-Asare, o valor é simplesmente alto demais para o clube da Premier League, tendo em vista o desempenho do jogador durante o ano de empréstimo.

Segundo informações, ela seria de doze milhões de euros. Agora, de acordo com o jornal “Bild”, o Fulham teria enviado uma primeira oferta ao campeão alemão pelos serviços de Kusi-Asare no valor de mais de três milhões de euros. No entanto, o FCB teria rejeitado a proposta imediatamente. Espera-se que os Cottagers queiram melhorar a oferta mais uma vez.

No entanto, Kusi-Asare praticamente não deixou marca no Fulham, tendo disputado apenas nove partidas curtas e uma como titular na equipe principal durante toda a temporada. No final, o jogador da seleção sueca sub-21 somou apenas 122 minutos em campo pela equipe principal dos Cottagers (sem participação em gols). Já no meio do ano, chegou a se cogitar a rescisão do contrato de empréstimo. Um jogo em outubro contra o AFC Bournemouth tornou-se o símbolo da situação infeliz de Kusi-Asare no Fulham, sob o comando do técnico Marco Silva, que agora se transfere para o Benfica.

Naquela ocasião, Raul Jimenez e Rodrigo Muniz, as duas opções ofensivas preferidas de Silva, estavam indisponíveis; em vez de escalar Kusi-Asare, Silva optou pelo meio-campista Josh King, de 18 anos, como falso nove. Ele nem mesmo teve a chance de entrar como reserva, o que gerou incompreensão entre os torcedores.

“Não podemos jogar sem um atacante, independentemente da experiência dele”, escreveu, por exemplo, o podcaster do Fulham Drew Heatley em uma matéria para a BBC. “Há um problema: Marco Silva simplesmente parece não valorizá-lo.” O próprio Silva reagiu com bastante serenidade às críticas crescentes em relação a Kusi-Asare.

“Ele é muito, muito, muito jovem e, na minha opinião, ainda precisa de mais tempo para se adaptar”, disse ele na época, e reforçou com toda a clareza em novembro: “Quando o contratamos, é claro que vimos certas qualidades nele. Ele tem habilidades importantes para um atacante. Sei que ele vem de um grande clube, mas simplesmente não jogou futebol profissional o suficiente antes de chegar até nós.”

Na época, parecia praticamente impossível que o altíssimo atacante sueco (1,96 metro) permanecesse no Fulham. Nem mesmo a generosa taxa de empréstimo de três milhões de euros paga por Kusi-Asare parecia ter valido a pena, na visão do Fulham. De fevereiro até o final de abril, ele nem sequer foi mais convocado para o elenco da Premier League e, em vez disso, passou algum tempo na equipe sub-21 do Fulham. Lá, as coisas correram bem melhores: em seis partidas, ele marcou cinco gols, ganhou tempo de jogo e autoconfiança.

Posteriormente, ele ainda teve a chance de jogar duas vezes pela equipe principal na reta final da temporada, mas não conseguiu participar de nenhum gol nos quase 20 minutos em que esteve em campo contra o Arsenal (0 a 3) e o Bournemouth (0 a 1). Talvez, porém, Kusi-Asare tenha deixado uma impressão tão boa na equipe sub-21 que, apesar de tudo — e provavelmente também devido à saída de Marco Silva para o Benfica —, a permanência dele seja até mesmo desejada pelos Cottagers. Segundo o The Athletic, Álvaro Arbeola, que não teve sucesso no Real Madrid, está sendo cogitado como novo técnico do clube londrino.