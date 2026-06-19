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Eberl Getty Images
Jonas Rütten

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FC Bayern, notícias e rumores: o FCB parece ter recusado uma oferta milionária da Premier League

Bundesliga
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Premier League
J. Kusi-Asare
Bayern de Munique
Fulham
M. Neuer
J. Urbig
Alemanha
Copa do Mundo

O FC Bayern tem quatro jogadores que são claros candidatos à venda. Mas um grande talento poderia render ao clube alemão, detentor do recorde de títulos, uma quantia milionária. Apesar de uma temporada totalmente desastrosa, ele parece ser muito cobiçado. As notícias e rumores sobre o clube alemão detentor do recorde de títulos.

Mais notícias e artigos sobre o FC Bayern:

  • Kusi AsareGetty Images

    FC Bayern, Notícias: O Fulham está apostando tudo em Kusi-Asare — mas a oferta ainda é insuficiente

    Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, João Palhinha: a lista de jogadores que podem ser dispensados — e que devem render uma grande quantia ao FC Bayern neste verão — é longa. No entanto, por enquanto, pouco está acontecendo. O caso é diferente para um jogador que, na verdade, não precisa necessariamente deixar o FCB.

    ASky informou recentemente que o FC Fulham estaria interessado na contratação definitiva de Jonah Kusi-Asare, apesar de um empréstimo que, à primeira vista, parece ter sido um completo fracasso. Embora os Cottagers tenham uma opção de compra sobre Kusi-Asare, o valor é simplesmente alto demais para o clube da Premier League, tendo em vista o desempenho do jogador durante o ano de empréstimo. 

    Segundo informações, ela seria de doze milhões de euros. Agora, de acordo com o jornal “Bild”, o Fulham teria enviado uma primeira oferta ao campeão alemão pelos serviços de Kusi-Asare no valor de mais de três milhões de euros. No entanto, o FCB teria rejeitado a proposta imediatamente. Espera-se que os Cottagers queiram melhorar a oferta mais uma vez.

    No entanto, Kusi-Asare praticamente não deixou marca no Fulham, tendo disputado apenas nove partidas curtas e uma como titular na equipe principal durante toda a temporada. No final, o jogador da seleção sueca sub-21 somou apenas 122 minutos em campo pela equipe principal dos Cottagers (sem participação em gols). Já no meio do ano, chegou a se cogitar a rescisão do contrato de empréstimo. Um jogo em outubro contra o AFC Bournemouth tornou-se o símbolo da situação infeliz de Kusi-Asare no Fulham, sob o comando do técnico Marco Silva, que agora se transfere para o Benfica.

    Naquela ocasião, Raul Jimenez e Rodrigo Muniz, as duas opções ofensivas preferidas de Silva, estavam indisponíveis; em vez de escalar Kusi-Asare, Silva optou pelo meio-campista Josh King, de 18 anos, como falso nove. Ele nem mesmo teve a chance de entrar como reserva, o que gerou incompreensão entre os torcedores.

    “Não podemos jogar sem um atacante, independentemente da experiência dele”, escreveu, por exemplo, o podcaster do Fulham Drew Heatley em uma matéria para a BBC. “Há um problema: Marco Silva simplesmente parece não valorizá-lo.” O próprio Silva reagiu com bastante serenidade às críticas crescentes em relação a Kusi-Asare. 

    “Ele é muito, muito, muito jovem e, na minha opinião, ainda precisa de mais tempo para se adaptar”, disse ele na época, e reforçou com toda a clareza em novembro: “Quando o contratamos, é claro que vimos certas qualidades nele. Ele tem habilidades importantes para um atacante. Sei que ele vem de um grande clube, mas simplesmente não jogou futebol profissional o suficiente antes de chegar até nós.” 

    Na época, parecia praticamente impossível que o altíssimo atacante sueco (1,96 metro) permanecesse no Fulham. Nem mesmo a generosa taxa de empréstimo de três milhões de euros paga por Kusi-Asare parecia ter valido a pena, na visão do Fulham. De fevereiro até o final de abril, ele nem sequer foi mais convocado para o elenco da Premier League e, em vez disso, passou algum tempo na equipe sub-21 do Fulham. Lá, as coisas correram bem melhores: em seis partidas, ele marcou cinco gols, ganhou tempo de jogo e autoconfiança.

    Posteriormente, ele ainda teve a chance de jogar duas vezes pela equipe principal na reta final da temporada, mas não conseguiu participar de nenhum gol nos quase 20 minutos em que esteve em campo contra o Arsenal (0 a 3) e o Bournemouth (0 a 1). Talvez, porém, Kusi-Asare tenha deixado uma impressão tão boa na equipe sub-21 que, apesar de tudo — e provavelmente também devido à saída de Marco Silva para o Benfica —, a permanência dele seja até mesmo desejada pelos Cottagers. Segundo o The Athletic, Álvaro Arbeola, que não teve sucesso no Real Madrid, está sendo cogitado como novo técnico do clube londrino. 

    • Publicidade
  • Neuer UrbigGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Manuel Neuer volta a apontar Jonas Urbig como seu sucessor

    Ele deve ser o sucessor de Manuel Neuer no FC Bayern algum dia, mas será que Jonas Urbig também será o sucessor de Manuel Neuer como titular na seleção alemã? Pelo menos quanto a essa última questão, o jogador de 40 anos não quis se pronunciar na quinta-feira, durante sua coletiva de imprensa na Copa do Mundo nos EUA.

    “Ele está no caminho certo e o futuro está inteiramente nas mãos dele”, disse Neuer, acrescentando, com referência a Oliver Baumann e Alexander Nübel: “Mas também preciso dizer que meus outros colegas estão se saindo muito bem em seus clubes. Tenho respeito por todos os nossos goleiros.”

    Ao contrário de Baumann e Nübel, Urbig viajou para o torneio na América do Norte apenas como goleiro de treino, mas está acumulando lá uma experiência valiosa, especialmente em relação aos seus concorrentes mais jovens, como Noah Atubolu ou Finn Dahmen. Pois, após a Copa do Mundo, a busca por um novo goleiro titular recomeçará. Neuer deixou bem claro que este provavelmente será mesmo seu último torneio pela seleção alemã.

    Esta Copa do Mundo, disse Neuer, será a sua “última”. Para ele, isso está “em princípio” decidido. “Não pretendo ficar entre os postes em um Campeonato Europeu daqui a dois anos.” Mas, na verdade, ele também não queria disputar esta Copa do Mundo — agora, ele a considera “um presente absoluto”.

  • Luis DiazGetty Images

    FC Bayern, Notícias: O FCB é o time com maior poder ofensivo da história da Copa do Mundo

    Isso não vai agradar a Antonio Rüdiger. Durante sua divertida coletiva de imprensa na quarta-feira, ele disse, com um sorriso, que o FC Bayern é um “grande clube”, um dos três melhores do mundo, mas logo atrás do Real Madrid. 

    No entanto, pelo menos em uma categoria, o FC Bayern superou os “Reais” atualmente: a quantidade de gols marcados por seus jogadores na Copa do Mundo. Após o gol de Luis Díaz na madrugada de quarta para quinta-feira contra o Uzbequistão, o clube alemão com mais títulos soma 83 gols de seus jogadores na história da Copa do Mundo — o Real Madrid está atualmente com 82.

  • FC Bayern, Notícias: Deziel Jr. assina com o Legia Varsóvia.

    Robert Deziel Jr. deixará o FC Bayern para se transferir para o Legia Varsóvia sem custo de transferência. É o que informa o Kanal Sportowy, da Polônia.

    O contrato do zagueiro central, que também pode atuar no meio-campo defensivo, vence no final de junho. O jogador de 20 anos disputou 28 partidas pela equipe reserva do FCB na Regionalliga Bayern na última temporada, marcando quatro gols.

    Em 2020, o jogador nascido nos Estados Unidos, que veio da base do Celta de Vigo, foi transferido para o clube alemão recordista de títulos, passando pelas categorias sub-17 e sub-19, mas nunca teve a oportunidade de disputar uma partida como profissional.

  • As transferências recordes do FC Bayern de Munique:

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Harry KaneAtaqueTottenham Hotspur202395 milhões de euros
    Lucas HernándezDefesaAtlético de Madrid201980 milhões de euros
    Luis DíazAtaqueLiverpool FC202570 milhões de euros
    Matthijs de LigtDefesaJuventus202267 milhões de euros
    Michael OliseAtaqueCrystal Palace202453 milhões de euros