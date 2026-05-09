FC Bayern, notícias e rumores: cláusula de rescisão astronômica! O FCB parece estar entrando em contato com um candidato a transferência inesperado

Pois, como o jornal “tz” continua relatando, Ito poderia muito bem deixar o FC Bayern no próximo verão, após apenas dois anos bastante conturbados, caso surgisse uma oferta adequada para o japonês.
Ito havia se transferido do VfB Stuttgart para o time de Munique no verão de 2024, por meio de uma cláusula de rescisão no valor de 23,5 milhões de euros, mas sua temporada de estreia acabou sendo um desastre amargo. O jogador de 26 anos sofreu uma fratura no metatarso pouco antes do início da temporada, o que o deixou fora de ação por meses. Depois disso, ele disputou apenas seis partidas antes de fraturar o metatarso novamente.
Só em novembro do ano passado Ito voltou definitivamente, já recuperado, e chegou a disputar 21 partidas oficiais pelo Bayern nesta temporada. Especialmente na reta final da temporada, quando o foco do time de Munique, após garantir o título do campeonato, era chegar à final da Liga dos Campeões, Ito teve mais oportunidades de jogo.
Nas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, ele ficou quatro vezes no banco durante os 90 minutos. Também nas partidas das oitavas de final da Copa da Alemanha, ele entrou em campo, se é que entrou, apenas pouco antes do fim.
Seu contrato em Munique vai até 2028. Considerando os 23,5 milhões investidos, um clube interessado provavelmente teria que oferecer pelo menos 20 milhões por Ito para que o clube recordista de títulos se mostrasse disposto a negociar.