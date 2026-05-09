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Jonas Rütten

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FC Bayern, notícias e rumores: cláusula de rescisão astronômica! O FCB parece estar entrando em contato com um candidato a transferência inesperado

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
T. Araujo
H. Ito
Benfica

O FC Bayern já está montando o elenco para a próxima temporada. Agora, parece que há negociações com um zagueiro central. As notícias e rumores sobre o clube mais titulado da Alemanha.

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  • Tomas AraujoGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: Apesar da enorme cláusula de rescisão! Estariam em andamento negociações com um novo candidato a transferência?

    O FC Bayern teria mantido conversas com o entorno de Tomás Araújo para avaliar a possibilidade de uma transferência. É o que informa o jornal tz.

    Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita e poderia ser um novo concorrente para Konrad Laimer. Nesse sentido, o clube alemão, recordista de títulos, já havia colocado Givairo Read na mira.

    O problema com Araujo: o jogador de 23 anos assinou recentemente com o Benfica de Lisboa um contrato de longo prazo, válido até 2029, que inclui uma cláusula de rescisão astronômica. De acordo com a mídia, esse valor oscila entre 80 e 100 milhões de euros. O Chelsea também teria demonstrado grande interesse em Araujo no passado.

    É duvidoso que o Bayern esteja disposto a desembolsar tal quantia pelo jogador da seleção portuguesa. Além disso, a revista “kicker” informou recentemente que, internamente, a prioridade do Bayern é a contratação de um jogador ofensivo versátil para a ala esquerda e a ponta de ataque. Também por isso, os rumores sobre Anthony Gordon, do Newcastle United, têm se tornado cada vez mais concretos.

    No entanto, o campeão alemão pode muito bem precisar reforçar a zaga no meio do ano, caso Min-Jae Kim e Hiroki Ito deixem o clube. Kim já era considerado um candidato a venda no verão passado, mas também há um grande ponto de interrogação sobre o futuro de Ito no FCB.

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  • hiroki-ito(C)Getty Images

    FC Bayern, notícias e rumores: Hirko Ito já teria recebido autorização para deixar o FCB novamente.

    Pois, como o jornal “tz” continua relatando, Ito poderia muito bem deixar o FC Bayern no próximo verão, após apenas dois anos bastante conturbados, caso surgisse uma oferta adequada para o japonês.

    Ito havia se transferido do VfB Stuttgart para o time de Munique no verão de 2024, por meio de uma cláusula de rescisão no valor de 23,5 milhões de euros, mas sua temporada de estreia acabou sendo um desastre amargo. O jogador de 26 anos sofreu uma fratura no metatarso pouco antes do início da temporada, o que o deixou fora de ação por meses. Depois disso, ele disputou apenas seis partidas antes de fraturar o metatarso novamente.

    Só em novembro do ano passado Ito voltou definitivamente, já recuperado, e chegou a disputar 21 partidas oficiais pelo Bayern nesta temporada. Especialmente na reta final da temporada, quando o foco do time de Munique, após garantir o título do campeonato, era chegar à final da Liga dos Campeões, Ito teve mais oportunidades de jogo.

    Nas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, ele ficou quatro vezes no banco durante os 90 minutos. Também nas partidas das oitavas de final da Copa da Alemanha, ele entrou em campo, se é que entrou, apenas pouco antes do fim. 

    Seu contrato em Munique vai até 2028. Considerando os 23,5 milhões investidos, um clube interessado provavelmente teria que oferecer pelo menos 20 milhões por Ito para que o clube recordista de títulos se mostrasse disposto a negociar.

  • FC Bayern: Os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Sábado, 9 de maioVfL Wolfsburg x FC BayernBundesliga
    Sábado, 16 de maioFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sábado, 23 de maioFC Bayern - VfB StuttgartCopa da Alemanha
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