FC Bayern, notícias e rumores: cláusula de rescisão astronômica! O FCB parece estar entrando em contato com um candidato a transferência inesperado

O FC Bayern teria mantido conversas com o entorno de Tomás Araújo para avaliar a possibilidade de uma transferência. É o que informa o jornal tz.

Araujo pode atuar tanto na zaga quanto na lateral direita e poderia ser um novo concorrente para Konrad Laimer. Nesse sentido, o clube alemão, recordista de títulos, já havia colocado Givairo Read na mira.

O problema com Araujo: o jogador de 23 anos assinou recentemente com o Benfica de Lisboa um contrato de longo prazo, válido até 2029, que inclui uma cláusula de rescisão astronômica. De acordo com a mídia, esse valor oscila entre 80 e 100 milhões de euros. O Chelsea também teria demonstrado grande interesse em Araujo no passado.

É duvidoso que o Bayern esteja disposto a desembolsar tal quantia pelo jogador da seleção portuguesa. Além disso, a revista “kicker” informou recentemente que, internamente, a prioridade do Bayern é a contratação de um jogador ofensivo versátil para a ala esquerda e a ponta de ataque. Também por isso, os rumores sobre Anthony Gordon, do Newcastle United, têm se tornado cada vez mais concretos.

No entanto, o campeão alemão pode muito bem precisar reforçar a zaga no meio do ano, caso Min-Jae Kim e Hiroki Ito deixem o clube. Kim já era considerado um candidato a venda no verão passado, mas também há um grande ponto de interrogação sobre o futuro de Ito no FCB.