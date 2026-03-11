FC Bayern München, notícias e rumores: “Nunca vi nada assim!” Joshua Kimmich está profundamente impressionado com o Atalanta, adversário do FCB

Mais notícias e artigos sobre o FC Bayern:
Lágrimas amargas para Davies: lesão amarga a festa do Bayern
- Gala cara? Preocupações do Bayern com Urbig e Musiala
- Notas do Bayern: um se destaca acima de todos, Upamecano se torna enfadonho
Mais notícias e artigos sobre o FC Bayern:
Lágrimas amargas para Davies: lesão amarga a festa do Bayern
Após a vitória por 6 a 1 na Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo, Joshua Kimmich não só se mostrou satisfeito com a vitória expressiva, mas também surpreso com os torcedores italianos.
“A maneira como isso aconteceu foi impressionante. Sabíamos que poderíamos causar um grande impacto neles”, disse Kimmich ao Prime Video após a partida. “Também sabíamos que o clima aqui seria excelente. Isso é evidente agora: nunca vi uma equipe vencer por 6 a 1 em qualquer lugar e os torcedores continuarem incentivando seu time após o jogo. Isso é notável e diz muito sobre os torcedores e o clima.”
O Bergamo já estava perdendo por 3 a 0 para o Bayern no intervalo e, aos 67 minutos, o placar estava 6 a 0. No entanto, os espectadores não foram para casa mais cedo, mas animaram seu time após o apito final, apesar da derrota acachapante.
Na manhã seguinte às eleições municipais, os bairros de Giesing e Harlaching, em Munique, apresentavam uma imagem incomum: vários cartazes eleitorais estavam repentinamente cobertos. No entanto, não com propaganda política, mas com um motivo zombeteiro contra o FC Bayern.
Nos cartazes, estava estampado o slogan: “Dizemos SIM ao embelezamento da cidade!” Era possível ver um leão grande e peludo, vestindo calças esportivas azuis e tênis combinando, sentado em uma mesa de cerveja com um caneco cheio. Abaixo, estava escrito: “Um verdadeiro muniqueño é sempre um torcedor do Sechzger!” Em português padrão: um verdadeiro muniqueño é sempre um torcedor do 1860.
A campanha também não deixou de lado uma indireta ao rival da cidade: debaixo da mesa, ao lado de um jarro de cerveja vazio, estava um torcedor do Bayern com um cachecol vermelho e branco. Aparentemente, seguindo o lema de que um jarro já é demais para um “vermelho”.
Suspeita-se que por trás da ação estejam torcedores ativos do TSV 1860. Principalmente ao redor do estádio Grünwalder e ao longo do caminho para o campo de treinamento do Bayern na Säbener Straße, cartazes correspondentes teriam sido colados sobre propagandas eleitorais.
A ação faz parte de uma troca de farpas entre as duas torcidas que já dura meses. Repetidamente, novos grafites aparecem em muros, fachadas de casas ou caixas de energia elétrica, e muitas vezes as pichações dos ultras adversários são imediatamente pintadas por cima. Uma disputa territorial semelhante também pode ser observada no parque na colina atrás dos campos de treinamento do campeão recorde na Säbener Straße.
O fato de a ação ter ocorrido tão perto da sede do FC Bayern foi considerado uma provocação por muitos torcedores do time da Bundesliga. As sedes dos dois clubes de Munique ficam no bairro de Giesing, a apenas 700 metros uma da outra, razão pela qual, no passado, sempre ocorreram ações de retaliação.
Recentemente, os moradores também reclamaram à polícia sobre as inúmeras pichações. A frase “embelezamento da paisagem urbana” nos cartazes do Löwen deve ser, portanto, uma alusão irônica a isso. No entanto, uma coisa é certa: colar cartazes eleitorais é considerado dano à propriedade e pode, portanto, ocupar novamente a polícia.
O futuro de Manuel Neuer no FC Bayern continua incerto. Ainda não foi decidido se o goleiro encerrará sua carreira após a temporada ou se renovará seu contrato, que está prestes a expirar, em Munique. O jogador com mais partidas pela seleção alemã, Lothar Matthäus, comentou sobre a situação do jogador de 39 anos e apresentou possíveis cenários.
“Ele tem que decidir sozinho. Ele conhece seu corpo. Ele sabe o que quer. Ele já quer mais tempo para a família ou quer continuar por mais um ano?”, disse Matthäus na Sky90.
Na opinião do ex-jogador, Neuer poderia muito bem ter jogado mais um ano no mais alto nível, desde que não tivesse sofrido tantas lesões nos últimos meses.
Na verdade, porém, o veterano tem sofrido repetidas lesões recentemente. Na última vitória por 4 a 1 contra o Borussia Mönchengladbach, por exemplo, ele sofreu uma ruptura muscular na panturrilha esquerda. Foi exatamente por causa de uma lesão como essa que o jogador, que está prestes a completar 40 anos, teve que ficar de fora desde meados de fevereiro.
“Não são apenas as duas lesões musculares nas últimas três semanas, mas sim seu histórico médico nos últimos quatro, cinco anos”, ponderou Matthäus: “Não foi apenas um acidente de esqui, foram também outras lesões mais longas e que, naturalmente, deixaram suas marcas”.
Nesse contexto, o atual comentarista de TV acredita que tanto o próprio Neuer quanto os responsáveis pelo FC Bayern estão avaliando cuidadosamente suas opções. Afinal, o goleiro do clube campeão tem um contrato muito lucrativo, que, segundo Matthäus, ultrapassa “muito mais de 20 milhões” de euros.
Ao mesmo tempo, ele observou: “É claro que o Bayern também quer reduzir um pouco os custos nessa área.” Matthäus espera que tudo fique claro em breve: “Acredito que eles têm um ótimo relacionamento e se reunirão nas próximas semanas para decidir sobre o futuro dele.”
Além disso, não se descarta que o restante da temporada influencie a decisão. “Se você conquistar o triplo este ano, seria naturalmente um belo final para a carreira de Manuel Neuer”, disse Matthäus.
|Data
|Hora
|Encontro
|Sábado, 14 de março
|15h30
|Bayer Leverkusen x FC Bayern (Bundesliga)
|Quarta-feira, 18 de março
|21h
|FC Bayern - Atalanta (Liga dos Campeões)
|Sábado, 21 de março
|15h30
|FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
|Sábado, 4 de abril
|15h30
|SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)