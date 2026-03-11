FC Bayern München, notícias e rumores: “Nunca vi nada assim!” Joshua Kimmich está profundamente impressionado com o Atalanta, adversário do FCB

Na manhã seguinte às eleições municipais, os bairros de Giesing e Harlaching, em Munique, apresentavam uma imagem incomum: vários cartazes eleitorais estavam repentinamente cobertos. No entanto, não com propaganda política, mas com um motivo zombeteiro contra o FC Bayern.

Nos cartazes, estava estampado o slogan: “Dizemos SIM ao embelezamento da cidade!” Era possível ver um leão grande e peludo, vestindo calças esportivas azuis e tênis combinando, sentado em uma mesa de cerveja com um caneco cheio. Abaixo, estava escrito: “Um verdadeiro muniqueño é sempre um torcedor do Sechzger!” Em português padrão: um verdadeiro muniqueño é sempre um torcedor do 1860.

A campanha também não deixou de lado uma indireta ao rival da cidade: debaixo da mesa, ao lado de um jarro de cerveja vazio, estava um torcedor do Bayern com um cachecol vermelho e branco. Aparentemente, seguindo o lema de que um jarro já é demais para um “vermelho”.

Suspeita-se que por trás da ação estejam torcedores ativos do TSV 1860. Principalmente ao redor do estádio Grünwalder e ao longo do caminho para o campo de treinamento do Bayern na Säbener Straße, cartazes correspondentes teriam sido colados sobre propagandas eleitorais.

A ação faz parte de uma troca de farpas entre as duas torcidas que já dura meses. Repetidamente, novos grafites aparecem em muros, fachadas de casas ou caixas de energia elétrica, e muitas vezes as pichações dos ultras adversários são imediatamente pintadas por cima. Uma disputa territorial semelhante também pode ser observada no parque na colina atrás dos campos de treinamento do campeão recorde na Säbener Straße.

O fato de a ação ter ocorrido tão perto da sede do FC Bayern foi considerado uma provocação por muitos torcedores do time da Bundesliga. As sedes dos dois clubes de Munique ficam no bairro de Giesing, a apenas 700 metros uma da outra, razão pela qual, no passado, sempre ocorreram ações de retaliação.

Recentemente, os moradores também reclamaram à polícia sobre as inúmeras pichações. A frase “embelezamento da paisagem urbana” nos cartazes do Löwen deve ser, portanto, uma alusão irônica a isso. No entanto, uma coisa é certa: colar cartazes eleitorais é considerado dano à propriedade e pode, portanto, ocupar novamente a polícia.