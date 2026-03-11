FC Bayern München, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados – quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

Apesar da vitória por 6 a 1 contra o Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique está preocupado com a posição de goleiro. Jonas Urbig teve que ser levado ao hospital logo após o término da partida, devido a uma colisão na cabeça. Vincent Kompany agora tem que torcer para que, depois de Manuel Neuer (ruptura muscular), seu segundo goleiro não fique fora dos gramados por um longo período. Enquanto Sven Ulreich provavelmente substituirá Neuer contra o Bayer Leverkusen, um novo rosto também está ganhando destaque: o talentoso goleiro Leonard Prescott já estava no elenco na partida de ida das oitavas de final contra o Atalanta. Mas quem é o jovem que de repente está no banco do FC Bayern?

A SPOX tem todas as informações importantes para você!