FC Bayern München, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados – quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

Após a lesão de Neuer, surge repentinamente um goleiro promissor de 16 anos no elenco do Bayern: quem é Leonard Prescott, que já estava no banco durante a partida da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo?

Apesar da vitória por 6 a 1 contra o Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique está preocupado com a posição de goleiro. Jonas Urbig teve que ser levado ao hospital logo após o término da partida, devido a uma colisão na cabeça. Vincent Kompany agora tem que torcer para que, depois de Manuel Neuer (ruptura muscular), seu segundo goleiro não fique fora dos gramados por um longo período. Enquanto Sven Ulreich provavelmente substituirá Neuer contra o Bayer Leverkusen, um novo rosto também está ganhando destaque: o talentoso goleiro Leonard Prescott já estava no elenco na partida de ida das oitavas de final contra o Atalanta. Mas quem é o jovem que de repente está no banco do FC Bayern?

  • FC Bayern München, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados - Quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

    Segundo o jornal tz, o FC Bayern tem grandes expectativas em relação ao jovem goleiro Leonard Prescott (16), que se transferiu do 1.FC Union Berlin para Munique em 2023. O goleiro de 1,96 metro de altura é forte, tem bons reflexos e “já demonstra uma presença no gol que até mesmo seus colegas mais velhos do campus gostariam de ter”. De acordo com fontes internas, ele não apresenta fraquezas evidentes.

    No entanto, de acordo com a reportagem, há também alguns interessados no talentoso goleiro, cujo contrato em Munique expira em 2027. Vários “clubes de renome” já teriam manifestado seu interesse aos pais de Prescott. Para o goleiro da seleção alemã sub-17, é importante a perspectiva de poder acumular experiências regulares em nível profissional no futuro. 

    No FC Bayern, o jogador nascido em Nova York atua pela seleção sub-19 na liga juvenil da DFB e na UEFA Youth League. Além disso, desde esta temporada, ele também treina regularmente com os profissionais, junto com seu ídolo Manuel Neuer.

  • Leonard Prescott em resumo

    NaçãoAlemanha, EUA
    Idade16 (nascido em 23 de setembro de 2009)
    Altura1,96 m
    PosiçãoGoleiro
    Pé forteDireita
    No FC Bayern desde01.07.2025
    Clube anteriorUnion Berlin
    FC Bayern München, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados - Quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB? - Os próximos jogos do FC Bayern

    Data e horaCompetiçãoEmparelhamentoLocalTransmissão televisiva
    Sáb., 14/03/26, 18:30Bundesliga, 26ª rodadaBayer 04 Leverkusen x FC Bayern MünchenBayArenaSky
    Quarta-feira, 18/03/26, 21hLiga dos Campeões, oitavas de final (jogo de volta)FC Bayern de Munique – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Sáb., 21/03/26, 15h30Bundesliga, 27ª rodadaFC Bayern de Munique – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: A tabela antes do jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen

    Pl.EquipeSp.sUNGolsDif.Pontos
    1Bayern de Munique (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Borussia Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
