Obwohl sich Vincent Kompany mit Blick auf die erfolgreiche Aufholjagd des FC Bayern in Paris letztlich zufrieden gab und dem Vernehmen nach seine Mannschaft nach dem Spiel in der Kabine für die gezeigte Moral lobte, so kritisierte er an verschiedenen Stellen an diesem Abend besonders zwei folgenschwere Schiedsrichter-Entscheidungen.
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FC Bayern gegen PSG benachteiligt? Darum liegt Vincent Kompany mit seiner Kritik am Schiedsrichter falsch
Da war einerseits der Eckball in der 33. Minute, den Joao Neves per Kopf zum 2:1 aus PSG-Sicht in die Maschen setzte. Dem vorausgegangen war ein Solo und Abschluss von Desire Doue, der knapp am Münchner Kasten vorbeisauste. Der gute Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer wähnte Jonathan Tah noch abfälschend am Ball, dem war aber mutmaßlich nicht so.
Das merkte auch Kompany an, wenngleich die Szene in realer Geschwindigkeit mit Blick auf die merkwürdige Flugbahn von Doues Schuss sehr schwer zu beurteilen war und auch in der Zeitlupe nur ganz schwer zu erkennen ist. Anschließend wurde Joao Neves sträflich von Jamal Musiala allein gelassen und durfte unbehelligt zur Pariser Führung einnicken. Dabei wurde die vielleicht größte Defensiv-Schwäche der Bayern bei gegnerischen Standards noch einmal deutlich.
Vielleicht auch deshalb überwog bei Kompany im Anschluss an das spektakuläre 4:5 aus Münchner Sicht, durch das die Final-Tür für den FCB weiterhin offen steht, der Ärger über eine andere Szene kurz vor der Pause. Ein Flankenversuch von Ousmane Dembele klatschte an den leicht ausgestreckten Arm von Alphonso Davies, der seine Hände zuvor noch hinter dem Rücken verschränkt hatte.
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Kompany beschwert sich über PSG-Elfer: Davies Hüfte sorgt nicht für Straffreiheit
Nach heftigen Protesten der PSG-Spieler meldete sich auch der VAR und schickte Schärer an den Monitor, der anschließend sehr zum Unmut von Kompany und Ex-Nationalspieler Christoph Kramer auf Elfmeter entschied. Dembele nahm sich der Sache selbst an und vollstreckte zur 3:2-Pausenführung.
"Der Elfmeter ist kein Elfmeter, meiner Meinung nach. Er (der Ball; Anm. d. Red.) geht vom Körper zur Hand", monierte Kompany bei CBS Sports. Damit verwies der Belgier darauf, dass Dembeles Flanke zunächst die Hüfte des Kanadiers touchierte und von da aus an die Hand von Davies sprang. Die Szene sei "höchst diskutabel" gewesen, legte Kompany in der Mixed Zone nach: "Von den Bildern, die ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob der Ball erst gegen den Körper geht und dann an den Arm. Wenn das der Fall ist, dann ist es kein Elfmeter."
Ganz so einfach ist der Fall aber nicht und in dieser Szene traf Schärer letztlich eine zumindest regeltechnisch einwandfreie und richtige Entscheidung. Das sagte auch Schiedsrichterexperte Lutz Wagner bei Prime Video, der betonte, dass die Hüftberührung bei Davies in diesem Fall "keine Rolle" spiele: "Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung."
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FC Bayern hadert mit Elfer gegen Davies: Das Regelwerk ist eindeutig
Diese Darstellung spiegelt sich auch im Regelwerk wider. Dort ist festgehalten, dass die Abfälschung durch ein anderes Körperteil die Richtung des Balles deutlich verändern muss. Das war bei Davies aber nicht gegeben. Dembeles Flanke wäre auch so an seinem wohlgemerkt ausgestreckten Arm gelandet.
Für Schiedsrichter Schärer war zudem offensichtlich nach Ansicht der Bilder am VAR-Monitor gegeben, dass Davies sich mit dem Arm "unnatürlich" breiter gemacht habe. Eine Ansicht, die man absolut teilen kann. Und das ist der wichtige Punkt. Denn hier ist das Regelwerk dann auch bei eigens abgefälschten Schüssen oder Flanken eindeutig.
"Prallt der Ball vom Kopf, Fuß oder dem restlichen Körper eines Spielers ab und berührt danach den Arm oder die Hand desselben Spielers oder eines Spielers in der Nähe, gilt: Das Handspiel ist strafbar, wenn dieser Spieler sich mit dem Arm bereits vorher unnatürlich breiter gemacht hat (etwa, um einen Torschuss zu blocken)."
Für Schiedsrichter Schärer und auch Experte Wagner war dies bei Davies exakt so gegeben und daher war der Elfmeterpfiff letztlich den Regeln entsprechend korrekt.
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Kompany-Beschwerde erhält prominenten Unterstützer - "einzige Bitte" an Fans des FC Bayern
Anders sah es indes Manuel Gräfe, ehemalige Referee und mittlerweile Chefkritier des deutschen Schiedsrichterwesens. Gräfe stellte nämlich die "Unnatürlichkeit" von Davies Armhaltung in Frage.
"Der Arm war mit der Schrittbewegung schon vor der Flanke leicht rausgegangen, aber so durchaus noch in natürlicher Position und als die Flanke geschlagen wurde, war sein Arm in eher natürlicher Position, noch relativ nah am Körper und vor allem entscheidend prallte der Ball vorher von der Hüfte ab", monierte Gräfe auf X: "Das einzige Argument pro Elfmeter ist also die vorherige Bewegung mit dem Arm raus, aber die geschah schon, bevor die Flanke geschlagen wurde."
Am Ende dürfte der große Ärger über die zwei Entscheidungen bei Kompany dann aber schnell verflogen sein. Nachdem PSG zwischenzeitlich gar mit 2:5 davongezogen war, stemmte sich seine Mannschaft mit einer einmal mehr tadellosen Willensleistung gegen eine Vorentscheidung im Halbfinal-Hinspiel und kam nach Toren von Dayot Upamecano und Luis Diaz tatsächlich noch zum Anschluss.
Somit ist die Hypothek der Münchner im Rückspiel deutlich kleiner als kurzfristig zu befürchten war. Und Kompany wusste schon kurz nach Spielende, worauf es im Rückspiel am kommenden Mittwoch ankommen wird. Auch deshalb richtete der Belgier eine einzige, aber auch besondere Bitte an die Fans des FC Bayern.
Für den Einzug ins Endspiel von Budapest nahm er die Anhänger gar in die Pflicht genommen. "Wir brauchen unsere Fans und deren Unterstützung mit dem gleichen Feuer wie gegen Madrid", sagte der Belgier und verlangte zugleich sogar ein wenig Selbstlosigkeit: "Zu Hause ist meine einzige Bitte: Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohl fühlt, dass er zu Hause bleibt und seine Karte an die allerfittesten Leute gibt, die diese Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Die 75.000 Leute in der Allianz Arena sind wichtig für uns."