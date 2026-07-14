Segundo uma reportagem do The Athletic, o clube, dez vezes campeão inglês, pretende fazer de tudo para contratar o jovem talento de apenas 18 anos do OSC Lille.
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FC Bayern fica sem chances na disputa por transferências: o Manchester City pagaria 100 milhões de euros por um jovem prodígio da Copa do Mundo?
O clube da Ligue 1 francesa também não estaria avesso a deixar o meio-campista sair nesta janela de transferências de verão, caso um clube interessado ofereça a quantia correspondente pelo jogador.
Nesse sentido, fala-se de 100 milhões de euros, valor que o Lille gostaria de receber pelos serviços de Bouaddis. Não se sabe se os Skyblues estariam dispostos a pagar tal quantia.
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O Manchester City já desembolsou mais de 100 milhões de euros por Elliot Anderson
Devido à presença de outros interessados de peso — aparentemente, tanto o rival local do City, o Manchester United, quanto o Arsenal também estão de olho no jogador de 18 anos —, o Lille espera que haja uma disputa entre os clubes para poder elevar ainda mais o valor da transferência dessa joia tão cobiçada. O Bayern de Munique também era considerado interessado, mas, segundo informações, já se retirou dessa disputa.
Em comparação com a concorrência, o ManCity pretende integrar o motor do meio-campo diretamente no time principal e — contrariando a curiosa exigência do presidente do clube, Olivier Letang — não o emprestar de volta ao Lille inicialmente. Não está claro se uma transferência acabaria fracassando por causa disso.
Além disso, os Skyblues já contrataram Elliot Anderson, um meio-campista de alto nível, nesta janela de transferências. Só pelo jogador de 23 anos, que está representando a Inglaterra na atual Copa do Mundo, teriam sido repassados entre 140 e 150 milhões de euros para Nottingham.
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Ayyoub Bouaddi foi titular da seleção do Marrocos na Copa do Mundo
Bouaddi joga pelo Lille desde 2021, chegou ao time principal em 2023 e, com apenas 18 anos, já disputou quase 100 partidas oficiais pelo clube. Na última temporada, foram 42.
Também pela seleção do Marrocos, o adolescente é praticamente insubstituível desde sua estreia, em maio de 2026. Na Copa do Mundo, ele foi titular em cinco das seis partidas até a eliminação nas quartas de final contra a França; apenas na última partida da fase de grupos, contra o Haiti, ele foi poupado.
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