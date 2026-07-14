FC Bayern fica sem chances na disputa por transferências: o Manchester City pagaria 100 milhões de euros por um jovem prodígio da Copa do Mundo?

Devido à presença de outros interessados de peso — aparentemente, tanto o rival local do City, o Manchester United, quanto o Arsenal também estão de olho no jogador de 18 anos —, o Lille espera que haja uma disputa entre os clubes para poder elevar ainda mais o valor da transferência dessa joia tão cobiçada. O Bayern de Munique também era considerado interessado, mas, segundo informações, já se retirou dessa disputa.

Em comparação com a concorrência, o ManCity pretende integrar o motor do meio-campo diretamente no time principal e — contrariando a curiosa exigência do presidente do clube, Olivier Letang — não o emprestar de volta ao Lille inicialmente. Não está claro se uma transferência acabaria fracassando por causa disso.

Além disso, os Skyblues já contrataram Elliot Anderson, um meio-campista de alto nível, nesta janela de transferências. Só pelo jogador de 23 anos, que está representando a Inglaterra na atual Copa do Mundo, teriam sido repassados entre 140 e 150 milhões de euros para Nottingham.