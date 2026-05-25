De acordo com uma reportagem da Sky, o Liverpool FC agora também entra na disputa pelo meio-campista Kennet Eichhorn, do Hertha BSC.
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FC Bayern e BVB precisam ficar atentos! Parece que mais um grande clube entra na disputa pelo jovem talento do Hertha, Kennet Eichhorn, e está levando a sério
Diz-se que os esforços dos Reds já são “muito concretos”. Parece que já teriam ocorrido conversas substanciais entre o Liverpool e a equipe de Eichhorn.
Eichhorn é atualmente um dos jovens meio-campistas mais cobiçados da Europa. Em primeiro lugar, os principais clubes alemães, FC Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, estão batendo insistentemente na porta do jogador de 16 anos, que estreou pelo Hertha na 2.ª Bundesliga em agosto de 2025, logo após seu aniversário de 16 anos.
O contrato de Eichhorn em Berlim inclui uma cláusula de rescisão que, segundo informações, gira em torno de dez a doze milhões de euros. “Acho que, se você vê Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, confirmou recentemente o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, ao jornal Bild, indicando que o FCB está de olho em Eichhorn.
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Será que o Manchester City também está de olho em Kennet Eichhorn?
Da Inglaterra, além do Liverpool, parece que também o Manchester City já demonstrou interesse no meio-campista central. Os Skyblues aparentemente planejam, caso o contratem, emprestá-lo inicialmente; o Bayer Leverkusen é considerado um candidato promissor para tal empréstimo.
Eichhorn já havia se tornado titular no Hertha no início da temporada, mas foi prejudicado por uma lesão no tornozelo em janeiro e ficou fora dos gramados por dois meses e meio. Nas últimas semanas da temporada, ele voltou a figurar regularmente no time titular do clube berlinense. No total, o jogador da seleção juvenil alemã soma até agora 17 partidas na segunda divisão; na vitória por 2 a 1 sobre o Greuther Fürth, na 33ª rodada, Eichhorn marcou seu primeiro gol na 2. Bundesliga.
Em breve, rivais de Kennet Eichhorn? Os meio-campistas centrais do elenco atual do Liverpool FC
Jogador
Idade
Contrato até
Ryan Gravenberch
24
2032
Alexis Mac Allister
27
2028
Curtis Jones
25
2027
Wataru Endo
33
2027
Stefan Bajcetic
21
2027
Trey Nyoni
18
2030