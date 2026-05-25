Diz-se que os esforços dos Reds já são “muito concretos”. Parece que já teriam ocorrido conversas substanciais entre o Liverpool e a equipe de Eichhorn.

Eichhorn é atualmente um dos jovens meio-campistas mais cobiçados da Europa. Em primeiro lugar, os principais clubes alemães, FC Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, estão batendo insistentemente na porta do jogador de 16 anos, que estreou pelo Hertha na 2.ª Bundesliga em agosto de 2025, logo após seu aniversário de 16 anos.

O contrato de Eichhorn em Berlim inclui uma cláusula de rescisão que, segundo informações, gira em torno de dez a doze milhões de euros. “Acho que, se você vê Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, confirmou recentemente o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, ao jornal Bild, indicando que o FCB está de olho em Eichhorn.