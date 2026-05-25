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Kennet EichhornGetty Images
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern e BVB precisam ficar atentos! Parece que mais um grande clube entra na disputa pelo jovem talento do Hertha, Kennet Eichhorn, e está levando a sério

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O FC Bayern de Munique e o Borussia Dortmund terão de enfrentar mais concorrência internacional na disputa por um dos maiores talentos alemães.

De acordo com uma reportagem da Sky, o Liverpool FC agora também entra na disputa pelo meio-campista Kennet Eichhorn, do Hertha BSC.

  • Diz-se que os esforços dos Reds já são “muito concretos”. Parece que já teriam ocorrido conversas substanciais entre o Liverpool e a equipe de Eichhorn.

    Eichhorn é atualmente um dos jovens meio-campistas mais cobiçados da Europa. Em primeiro lugar, os principais clubes alemães, FC Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, estão batendo insistentemente na porta do jogador de 16 anos, que estreou pelo Hertha na 2.ª Bundesliga em agosto de 2025, logo após seu aniversário de 16 anos.

    O contrato de Eichhorn em Berlim inclui uma cláusula de rescisão que, segundo informações, gira em torno de dez a doze milhões de euros. “Acho que, se você vê Kenny Eichhorn – e o FC Bayern não se interessasse por ele –, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, confirmou recentemente o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, ao jornal Bild, indicando que o FCB está de olho em Eichhorn.

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  • Kennet EichhornGetty Images

    Será que o Manchester City também está de olho em Kennet Eichhorn?

    Da Inglaterra, além do Liverpool, parece que também o Manchester City já demonstrou interesse no meio-campista central. Os Skyblues aparentemente planejam, caso o contratem, emprestá-lo inicialmente; o Bayer Leverkusen é considerado um candidato promissor para tal empréstimo.

    Eichhorn já havia se tornado titular no Hertha no início da temporada, mas foi prejudicado por uma lesão no tornozelo em janeiro e ficou fora dos gramados por dois meses e meio. Nas últimas semanas da temporada, ele voltou a figurar regularmente no time titular do clube berlinense. No total, o jogador da seleção juvenil alemã soma até agora 17 partidas na segunda divisão; na vitória por 2 a 1 sobre o Greuther Fürth, na 33ª rodada, Eichhorn marcou seu primeiro gol na 2. Bundesliga.

  • Em breve, rivais de Kennet Eichhorn? Os meio-campistas centrais do elenco atual do Liverpool FC

    Jogador

    Idade

    Contrato até

    Ryan Gravenberch

    24

    2032

    Alexis Mac Allister

    27

    2028

    Curtis Jones

    25

    2027

    Wataru Endo

    33

    2027

    Stefan Bajcetic

    21

    2027

    Trey Nyoni

    18

    2030