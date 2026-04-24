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Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Vincent Kompany terá uma chuva de dinheiro! Revelado bônus especial para o técnico do FCB

Bundesliga
Liga dos Campeões
V. Kompany
Bayern de Munique

A conquista da Liga dos Campeões provavelmente traria grandes benefícios financeiros para o técnico do FCB, Vincent Kompany. Notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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    FC Bayern de Munique, rumor: Vincent Kompany pode receber uma bolada

    Além do valor esportivo, a conquista da Liga dos Campeões também seria financeiramente muito vantajosa para o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany.

    Segundo a Sport Bild, o contrato de Kompany prevê, de fato, um bônus alto pela conquista da competição. O belga deve receber um milhão de euros caso levante a taça com o FCB no final de maio.

    Após a espetacular partida das quartas de final contra o Real Madrid, Kompany e companhia enfrentarão, inicialmente, o Paris Saint-Germain nas semifinais. O confronto entre as duas equipes que, atualmente, são consideradas as melhores do mundo é aguardado com grande expectativa; a partida de ida será disputada na próxima terça-feira, em Paris. Oito dias depois, o PSG, atual detentor do título, visitará Munique para a partida de volta.

    Caso chegue à final, o Bayern enfrentará lá o Arsenal ou o Atlético de Madrid. A final será disputada no dia 30 de maio na capital húngara, Budapeste.

    Com o título do campeonato alemão, a equipe de Kompany já garantiu o primeiro título desta temporada até agora tão brilhante. Como, além da semifinal da Liga dos Campeões, também chegou à final da Copa da Alemanha com a vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na quarta-feira, o FCB tem chances de conquistar até mesmo a tríplice coroa.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Campeão mundial brinca com os torcedores do FCB

    A sede de vitórias do FC Bayern de Munique nesta temporada pode ter como efeito colateral uma enxurrada de camisetas para comemorar os títulos. Na noite de quarta-feira, isso se repetiu quando os astros do Bayern, após a vitória por 2 a 0 sobre o Bayer de Leverkusen e a garantia da primeira final da Copa da Alemanha desde 2020, vestiram camisetas com a inscrição “Guess who’s back”.

    “Se você, como torcedor do Bayern, quiser comprar todas as camisetas que eles lançarem este ano, vai ficar sem dinheiro”, brincou o campeão mundial Christoph Kramer, que acompanhou a semifinal da Copa em Leverkusen como comentarista da ZDF. “Final, depois vitória na final e tudo mais – você tem que comprar algumas camisetas...”

    Também já existe uma camiseta de campeão desde o fim de semana passado, quando o time de Munique garantiu antecipadamente o título do campeonato com uma vitória por 4 a 2 sobre o VfB Stuttgart.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Dirigentes acreditam na renovação do contrato de Neuer

    Ainda não se sabe se Manuel Neuer renovará seu contrato com o FC Bayern de Munique, que expira no final da temporada, e se ficará por mais um ano. A decisão caberá exclusivamente ao goleiro de 40 anos. Os dirigentes do clube, na Säbener Straße, parecem estar otimistas.

    De acordo com uma reportagem da Sky, os dirigentes do FCB estão cada vez mais convencidos de que Neuer renovará e permanecerá no Bayern por mais um ano. Estaria claro que o experiente goleiro continuará sendo o titular, mas seu substituto, Jonas Urbig, deverá ter mais oportunidades de jogo do que nesta temporada. Com isso, o clube pretende continuar preparando o jogador de 22 anos para ser o sucessor de Neuer a médio prazo.

    O próprio Neuer, por sua vez, manteve-se discreto após a vitória por 2 a 0 na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen na noite de quarta-feira: “Vocês podem tentar me convencer, mas é claro que não vou anunciar nada agora. No momento, as coisas estão indo bem, é divertido”, disse o ex-goleiro da seleção alemã à Sky sobre seu futuro.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Sábado, 25 de abril

    FSV Mainz 05 x FC Bayern

    Bundesliga

    Terça-feira, 28 de abril

    Paris Saint-Germain x FC Bayern

    Liga dos Campeões

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern x 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern x Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

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