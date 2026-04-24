FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Vincent Kompany terá uma chuva de dinheiro! Revelado bônus especial para o técnico do FCB

Além do valor esportivo, a conquista da Liga dos Campeões também seria financeiramente muito vantajosa para o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany.

Segundo a Sport Bild, o contrato de Kompany prevê, de fato, um bônus alto pela conquista da competição. O belga deve receber um milhão de euros caso levante a taça com o FCB no final de maio.

Após a espetacular partida das quartas de final contra o Real Madrid, Kompany e companhia enfrentarão, inicialmente, o Paris Saint-Germain nas semifinais. O confronto entre as duas equipes que, atualmente, são consideradas as melhores do mundo é aguardado com grande expectativa; a partida de ida será disputada na próxima terça-feira, em Paris. Oito dias depois, o PSG, atual detentor do título, visitará Munique para a partida de volta.

Caso chegue à final, o Bayern enfrentará lá o Arsenal ou o Atlético de Madrid. A final será disputada no dia 30 de maio na capital húngara, Budapeste.

Com o título do campeonato alemão, a equipe de Kompany já garantiu o primeiro título desta temporada até agora tão brilhante. Como, além da semifinal da Liga dos Campeões, também chegou à final da Copa da Alemanha com a vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen na quarta-feira, o FCB tem chances de conquistar até mesmo a tríplice coroa.