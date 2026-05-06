FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Vincent Kompany está totalmente convencido! A primeira contratação do FCB para o verão parece estar praticamente garantida

Bara Sapoko Ndiaye parece ter um futuro de longo prazo no FC Bayern. Conforme noticiado pelo jornal tz, o meio-campista, atualmente emprestado pela academia parceira Gambino Stars Africa, será contratado definitivamente no meio do ano e poderá até mesmo conquistar uma vaga no time principal na próxima temporada.

O técnico Vincent Kompany, em particular, está totalmente convencido das habilidades de Ndiaye e já se manifestou internamente a favor de sua contratação. Kompany já havia sido a força motriz por trás do empréstimo do jogador de 18 anos no inverno, que chamou a atenção do belga durante um amistoso do campeão recordista contra o Grasshoppers de Zurique.

Bara já havia treinado por dois meses em 2025 com a equipe reserva e a sub-19, mas realizou a pré-temporada de verão no Grasshoppers — que também faz parte indiretamente da família Red&Gold por meio da participação majoritária do Los Angeles FC, parceiro do Bayern.

Um amistoso contra o Bayern acabou sendo uma grande oportunidade para ele. Sob o comando de Kompany, ele treinou regularmente com os profissionais a partir do inverno; embora tenha sofrido repetidos contratempos devido a lesões, acabou fazendo sua estreia na Bundesliga em meados de abril. Até agora, ele já disputou quatro partidas, sendo duas delas como titular.

Tanto o diretor esportivo Christoph Freund quanto Kompany elogiam muito o senegalês. “Vemos, semana após semana, como ele se adapta cada vez melhor. Ele rapidamente se tornou uma parte importante da equipe”, disse Freund à revista do clube, 51. Kompany, por sua vez, elogiou Bara por sua alta velocidade. Aos 36 km/h, ele teria estabelecido um recorde no campus do FC Bayern. “As coisas estão indo bem para ele”, concluiu o técnico.

Para Freund, porém, o que mais se destaca em Bara é sua integração bem-sucedida fora de campo: “Ele tem um caráter muito bom e é bem recebido no vestiário. É muito empenhado e trabalhador. Para ele, foi importante desde o início conseguir se comunicar. O fato de ele ter se adaptado tão rapidamente aqui está longe de ser algo óbvio.”

Certamente, o fato de muitos jogadores do Bayern falarem francês fluentemente também ajudou o jovem senegalês. Dayot Upamecano, em particular, acolheu o meio-campista sob sua proteção. O jogador da seleção francesa já saiu para jantar com Bara várias vezes. Upamecano é para ele “como um irmão mais velho”, diz Bara. E, de fato, pelo menos as mães de Upamecano e Bara são da mesma cidade na Guiné-Bissau.