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Vincent KompanyGetty Images
Jonas Rütten

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Vincent Kompany está totalmente convencido! A primeira contratação do FCB para o verão parece estar praticamente garantida

Liga dos Campeões
Mercado da bola
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
V. Kompany
B. Ndiaye
Luis Enrique

A primeira contratação do FC Bayern de Munique para o verão parece estar praticamente fechada. O PSG causa surpresa com a escalação para a partida da Liga dos Campeões. Notícias e rumores sobre o FCB.

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  • BaraGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Ndiaye parece ter convencido Kompany a fechar a transferência

    Bara Sapoko Ndiaye parece ter um futuro de longo prazo no FC Bayern. Conforme noticiado pelo jornal tz, o meio-campista, atualmente emprestado pela academia parceira Gambino Stars Africa, será contratado definitivamente no meio do ano e poderá até mesmo conquistar uma vaga no time principal na próxima temporada.

    O técnico Vincent Kompany, em particular, está totalmente convencido das habilidades de Ndiaye e já se manifestou internamente a favor de sua contratação. Kompany já havia sido a força motriz por trás do empréstimo do jogador de 18 anos no inverno, que chamou a atenção do belga durante um amistoso do campeão recordista contra o Grasshoppers de Zurique.

    Bara já havia treinado por dois meses em 2025 com a equipe reserva e a sub-19, mas realizou a pré-temporada de verão no Grasshoppers — que também faz parte indiretamente da família Red&Gold por meio da participação majoritária do Los Angeles FC, parceiro do Bayern.

    Um amistoso contra o Bayern acabou sendo uma grande oportunidade para ele. Sob o comando de Kompany, ele treinou regularmente com os profissionais a partir do inverno; embora tenha sofrido repetidos contratempos devido a lesões, acabou fazendo sua estreia na Bundesliga em meados de abril. Até agora, ele já disputou quatro partidas, sendo duas delas como titular.

    Tanto o diretor esportivo Christoph Freund quanto Kompany elogiam muito o senegalês. “Vemos, semana após semana, como ele se adapta cada vez melhor. Ele rapidamente se tornou uma parte importante da equipe”, disse Freund à revista do clube, 51. Kompany, por sua vez, elogiou Bara por sua alta velocidade. Aos 36 km/h, ele teria estabelecido um recorde no campus do FC Bayern. “As coisas estão indo bem para ele”, concluiu o técnico. 

    Para Freund, porém, o que mais se destaca em Bara é sua integração bem-sucedida fora de campo: “Ele tem um caráter muito bom e é bem recebido no vestiário. É muito empenhado e trabalhador. Para ele, foi importante desde o início conseguir se comunicar. O fato de ele ter se adaptado tão rapidamente aqui está longe de ser algo óbvio.”

    Certamente, o fato de muitos jogadores do Bayern falarem francês fluentemente também ajudou o jovem senegalês. Dayot Upamecano, em particular, acolheu o meio-campista sob sua proteção. O jogador da seleção francesa já saiu para jantar com Bara várias vezes. Upamecano é para ele “como um irmão mais velho”, diz Bara. E, de fato, pelo menos as mães de Upamecano e Bara são da mesma cidade na Guiné-Bissau.

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  • Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: PSG causa surpresa com a escalação para a Liga dos Campeões

    A escalação oficial do Paris Saint-Germain para a partida de volta das semifinais contra o FC Bayern, na quarta-feira, causou surpresa pelo menos em uma posição.

    Como era de se esperar, os lesionados Achraf Hakimi, Lucas Chevalier e Quentin Ndjantou estão fora. Em contrapartida, porém, há quatro goleiros na convocação do atual campeão da Liga dos Campeões.

    Matvey Safonov voltará a ser titular, e seu substituto, na ausência de Chevalier, será Renato Marin. Completam o quarteto Arthur Vignaud (18) e Bilal Laurendon (20).

  • FC Bayern FansGetty

    FC Bayern, Notícias: Dreesen apela aos torcedores do FCB para a partida de volta contra o PSG

    O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, aposta na fortaleza da Allianz Arena para a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o atual campeão, o Paris Saint-Germain. O técnico Vincent Kompany está “absolutamente certo” em seu apelo aos torcedores: “Precisamos de cada voz na quarta-feira. Precisamos de 100% de ‘Mia san Mia’, da união total da nossa família do Bayern e, se possível, de todos vestidos de vermelho”, disse Dreesen em uma entrevista no site do clube.

    “A Allianz Arena”, continuou Dreesen, “é difícil de ser conquistada — e é exatamente isso que o Paris deve sentir desde o apito inicial. Estamos apenas no intervalo. Agora precisamos, juntos, de uma grande noite europeia em Munique.”

    Ele aconselhou a equipe a ser humilde após o espetáculo de 4 a 5 na partida de ida, no reencontro de quarta-feira (21h/DAZN), “porque o Paris tem um time excelente, mas, ao mesmo tempo, a agir com autoconfiança”: “Não podemos relaxar nem por um segundo. O que me deixa otimista: já marcamos 85 gols na Allianz Arena nesta temporada, sendo 20 só na Liga dos Campeões.”

    Abandonar o estilo de jogo ofensivo também está fora de questão para o técnico do Bayern. “Queremos chegar à final – e, para isso, precisamos mais uma vez entusiasmar o mundo do futebol contra este Paris imensamente forte”, disse ele.

    A temporada da Liga dos Campeões já é, no entanto, um enorme sucesso para o clube alemão recordista. A partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid (4 a 3) teria sido assistida por quase um bilhão de pessoas em todo o mundo, afirmou Dreesen, e a primeira partida contra o PSG “quebrou todos os recordes de streaming”. Ambos os confrontos teriam rendido ao Bayern “mais de cinco milhões de novos seguidores”.

    “Quando se fala tão intensamente do FC Bayern até mesmo nos EUA e nos grandes meios de comunicação internacionais, isso mostra que o interesse global pelo FC Bayern atingiu uma nova dimensão”, disse Dreesen: “Isso é importante para nossos torcedores, mas, naturalmente, também para nossos parceiros e patrocinadores.”

  • FC Bayern - Calendário: os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Quarta-feira, 6 de maioFC Bayern - Paris Saint-GermainLiga dos Campeões
    Sábado, 9 de maioVfL Wolfsburg x FC BayernBundesliga
    Sábado, 16 de maioFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sábado, 23 de maioFC Bayern - VfB StuttgartCopa da Alemanha
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