O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, recusou propostas para atuar como comentarista durante a próxima Copa do Mundo.

Conforme relata o jornalista britânico Mike Keegan, do jornal Daily Mail, “várias” emissoras de TV inglesas teriam convidado o técnico do FCB para o torneio nos EUA, Canadá e México, mas receberam uma recusa do belga.

Segundo a reportagem, Kompany quer se recuperar após a longa e estressante temporada com o clube alemão recordista de títulos — que pode terminar com três conquistas — e recarregar as energias para a nova temporada. Um trabalho como comentarista durante seu “tempo livre” seria contraproducente nesse sentido.

Para as emissoras inglesas, o belga teria sido interessante principalmente por causa de seu conhecimento privilegiado sobre o atacante da seleção inglesa, Harry Kane. No passado, Kompany já havia trabalhado como comentarista para a BBC e a Sky. Kompany confirmou o fato na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes da partida das semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. “Por que eu deveria trabalhar como comentarista de TV agora, durante minhas férias? Aí, no ano que vem, eu não teria mais família em Munique”, disse ele rindo, quando questionado sobre o assunto e sua recusa.