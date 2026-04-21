O ex-diretor esportivo do Bayern de Munique, Christian Nerlinger, reagiu às críticas de Matthias Sammer aos agentes de jogadores e discordou dele.
Em uma entrevista à Sky, Sammer não poupou críticas aos agentes de jogadores. Na opinião dele, eles deveriam ser completamente “abolidos”, pois ganham “muito dinheiro” e são “desnecessários”.
Nerlinger vê a questão de outra forma: “Querer abolir completamente uma profissão é algo um tanto extremo. Matthias, a quem tenho grande apreço tanto pessoal quanto profissionalmente, adotou um pouco da retórica de Trump aqui, e isso, na minha opinião, não é uma ideia muito boa”, afirmou ele ao kicker a respeito.
No entanto, o profissional de 53 anos, que atuou como diretor esportivo do clube alemão recordista entre 2009 e 2012 e posteriormente fundou sua própria agência de consultoria, a CN Sports, compreende as críticas fundamentais aos agentes de jogadores.
Quando os dois dirigentes do Bayern, Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, “falam sobre distorções no ramo de consultoria, eles certamente têm razão em alguns aspectos”, continuou Nerlinger. “O Bayern de Munique paga salários imensos, mesmo em comparação internacional, e, nesse contexto, sempre falamos também de honorários gigantescos para os consultores. Uma coisa condiciona a outra.”