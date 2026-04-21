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Christian Guinin

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores: um papel especial durante a Copa do Mundo? Vincent Kompany recusa ofertas tentadoras

Bundesliga
Copa da Alemanha
Bayern de Munique
V. Kompany

No FC Bayern de Munique, o técnico Vincent Kompany vem realizando um excelente trabalho. Por isso, seus serviços são muito procurados mesmo fora das quadras, mas o belga recusou todas as propostas recebidas. Aqui você encontra notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, rumor: Kompany recusa cargo de comentarista na Copa do Mundo

    O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, recusou propostas para atuar como comentarista durante a próxima Copa do Mundo.

    Conforme relata o jornalista britânico Mike Keegan, do jornal Daily Mail, “várias” emissoras de TV inglesas teriam convidado o técnico do FCB para o torneio nos EUA, Canadá e México, mas receberam uma recusa do belga.

    Segundo a reportagem, Kompany quer se recuperar após a longa e estressante temporada com o clube alemão recordista de títulos — que pode terminar com três conquistas — e recarregar as energias para a nova temporada. Um trabalho como comentarista durante seu “tempo livre” seria contraproducente nesse sentido.

    Para as emissoras inglesas, o belga teria sido interessante principalmente por causa de seu conhecimento privilegiado sobre o atacante da seleção inglesa, Harry Kane. No passado, Kompany já havia trabalhado como comentarista para a BBC e a Sky. Kompany confirmou o fato na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes da partida das semifinais da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. “Por que eu deveria trabalhar como comentarista de TV agora, durante minhas férias? Aí, no ano que vem, eu não teria mais família em Munique”, disse ele rindo, quando questionado sobre o assunto e sua recusa.

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  • Christian Nerlinger ist seit dem Sommer 2009 als Sportdirektor des FC Bayern tätigGetty

    FC Bayern de Munique, Notícias: Ex-diretor esportivo do FCB rebate críticas a Sammer

    O ex-diretor esportivo do Bayern de Munique, Christian Nerlinger, reagiu às críticas de Matthias Sammer aos agentes de jogadores e discordou dele.

    Em uma entrevista à Sky, Sammer não poupou críticas aos agentes de jogadores. Na opinião dele, eles deveriam ser completamente “abolidos”, pois ganham “muito dinheiro” e são “desnecessários”.

    Nerlinger vê a questão de outra forma: “Querer abolir completamente uma profissão é algo um tanto extremo. Matthias, a quem tenho grande apreço tanto pessoal quanto profissionalmente, adotou um pouco da retórica de Trump aqui, e isso, na minha opinião, não é uma ideia muito boa”, afirmou ele ao kicker a respeito.

    No entanto, o profissional de 53 anos, que atuou como diretor esportivo do clube alemão recordista entre 2009 e 2012 e posteriormente fundou sua própria agência de consultoria, a CN Sports, compreende as críticas fundamentais aos agentes de jogadores.

    Quando os dois dirigentes do Bayern, Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge, “falam sobre distorções no ramo de consultoria, eles certamente têm razão em alguns aspectos”, continuou Nerlinger. “O Bayern de Munique paga salários imensos, mesmo em comparação internacional, e, nesse contexto, sempre falamos também de honorários gigantescos para os consultores. Uma coisa condiciona a outra.”

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Quarta-feira, 22 de abril

    Bayer Leverkusen x FC Bayern

    Copa da Alemanha

    Sábado, 25 de abril

    FSV Mainz 05 x FC Bayern

    Bundesliga

    Terça-feira, 28 de abril

    Paris Saint-Germain x FC Bayern

    Liga dos Campeões

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern x 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

Copa da Alemanha
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