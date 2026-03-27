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Thomas MüllerGetty Images
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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Thomas Müller virá a ser diretor esportivo do FC Bayern algum dia? “Se uma porta estivesse entreaberta e eu quisesse entrar...”

Bundesliga
Bayern de Munique
Freiburg x Bayern de Munique
M. Neuer
Thomas Müller
M. Olise

Thomas Müller não descarta um retorno ao Bayern de Munique. Uli Hoeneß tira sarro do Liverpool. Notícias e rumores sobre o FCB.

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  • Thomas MüllerGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Müller não descarta assumir uma função no FC Bayern

    O futuro de Thomas Müller no FC Bayern de Munique continua sendo motivo de especulação – e o próprio veterano agora joga mais lenha na fogueira. Um papel fora de campo parece perfeitamente viável para o jogador de 36 anos, embora ele mantenha conscientemente todas as opções em aberto.

    Atualmente, Müller ainda está sob contrato com o Vancouver Whitecaps e desfruta lá de uma importância esportiva significativamente maior do que recentemente em Munique. Enquanto no clube campeão recordista ele era frequentemente chamado apenas como reserva, no Canadá ele volta a ser uma das figuras marcantes em campo.

    O campeão mundial de 2014 deixa deliberadamente em aberto o que virá a seguir. No programa de entrevistas Bestbesetzung, da MagentaSport, ele deixou claro que não quer se comprometer – mas não descartou de forma alguma um retorno a Munique. “Eu não descarto nada. De modo geral, deixo as coisas acontecerem”, disse Müller. Ao mesmo tempo, ele deu a entender que aproveitaria ativamente as oportunidades: “Se uma porta estivesse apenas entreaberta e eu quisesse entrar, já consegui fazer isso várias vezes no passado.”

    Uma função concreta – como diretor esportivo, por exemplo – não está em pauta no momento, mas internamente Müller é considerado um candidato em potencial para uma função futura devido à sua experiência e identificação com o clube. O fator decisivo deve ser se ele próprio vê o momento certo e as habilidades necessárias para desempenhar tal papel.

    Müller, por outro lado, se posiciona de forma bem mais clara em relação a outro assunto: um possível retorno à seleção nacional. Ele descarta categoricamente um retorno. À pergunta sobre o assunto, ele respondeu laconicamente: “Sim, zero.” E também dirigiu palavras claras ao técnico da seleção, Julian Nagelsmann: “Bem, se ele me ligar, é porque está maluco.”

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  • OliseGetty Images

    FC Bayern, Notícias: Hoeneß zomba do Liverpool

    As especulações sobre uma possível mega-transferência de Michael Olise estão causando alvoroço no momento – mas no FC Bayern de Munique mantêm a calma. Sobretudo o presidente honorário Uli Hoeneß deixou claro que a venda do craque ofensivo não está em pauta, apesar dos valores recordes que circulam.

    Recentemente, circularam rumores de que o Liverpool estaria disposto a desembolsar cerca de 200 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa. No entanto, Hoeneß deixou inequivocamente claro no festival de IA data:unplugged que o time de Munique não pensaria em abrir mão de seu craque – e até mesmo brincou um pouco com o Liverpool: “Se isso for verdade, não acredito que seja, mas o Liverpool gastou 500 milhões este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Portanto, não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem.”

    Olise, que desempenha um papel central no clube campeão desde sua chegada em 2024, já se estabeleceu como jogador de classe mundial graças a suas excelentes atuações. Também na temporada atual, com 16 gols e 27 assistências em 39 partidas, ele é uma das figuras marcantes do Bayern. O interesse de outros grandes clubes é, portanto, grande – além do Liverpool, o Real Madrid também é frequentemente citado como possível comprador.

    Para Hoeneß, porém, o foco não é o possível valor da transferência, mas o sucesso esportivo e a importância para os torcedores: “Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos muitos milhões de torcedores em todo o mundo, e de pouco lhes adianta se tivermos 200 milhões na conta e, por causa disso, jogarmos um futebol pior todos os sábados.”

    A diretoria esportiva liderada por Max Eberl também não vê motivo para preocupação. “Michael tem contrato conosco até 2029, sem cláusula de rescisão – estamos tranquilos”, disse recentemente o diretor esportivo do FC Bayern à revista Sport Bild.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: Manuel Neuer completa 40 anos

    Manuel Neuer completa 40 anos hoje, 27 de março – e pode olhar para trás e ver uma carreira sem igual. Durante muitos anos, ele foi uma figura marcante não só no FC Bayern, mas também na seleção nacional, e mudou de forma decisiva a forma de jogar dos goleiros com seu estilo.

    O momento mais marcante com a camisa da DFB continua sendo, naturalmente, o título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Naquela época, Neuer foi um dos jogadores-chave na conquista do título. Também no âmbito dos clubes, ele ganhou praticamente tudo o que havia para ganhar: inúmeros campeonatos com o FC Bayern e duas conquistas da Liga dos Campeões nos anos de 2013 e 2020.

    E, mesmo assim, ainda não se sabe como será o futuro dele. Neuer está trabalhando para voltar aos gramados após a lesão, mas não tem pressa em tomar uma decisão sobre o futuro. Continuar ou parar? É exatamente essa a questão que permanece em aberto – especialmente no FC Bayern. Nos bastidores, o clube já discute possíveis cenários, e Oliver Baumann também é cogitado como uma opção.

    Parabéns pelo seu 40º aniversário, Manuel Neuer!

  • FC Bayern, Notícias: Upamecano recebe cartão vermelho na vitória de prestígio da França sobre o Brasil

    Apesar da expulsão do craque da defesa do Bayern de Munique, Dayot Upamecano, a seleção francesa começou o ano da Copa do Mundo de forma promissora. A Equipe Tricolor venceu por 2 a 1 (1 a 0) o prestigioso amistoso contra o Brasil, recordista de títulos mundiais, em Foxborough, no estado americano de Massachusetts, apesar de ter jogado com um a menos durante 35 minutos.

    O astro Kylian Mbappé (32') e o ex-atacante da Bundesliga Hugo Ekitiké (65') marcaram para a vice-campeã mundial na reedição da final da Copa do Mundo de 1998. Upamecano, que assim como seu companheiro de clube Michael Olise integrava a escalação inicial da França, foi expulso com cartão vermelho por falta grave dez minutos após o intervalo. A Seleção, que entrou em campo sem o astro veterano Neymar, que não foi convocado, conseguiu apenas diminuir a diferença com um gol de Bremer a doze minutos do apito final.

    Tanto a França quanto o Brasil ainda testarão uma vez mais sua forma para o Mundial de verão em suas turnês pelos Estados Unidos. A França enfrenta a Colômbia no domingo, em Landover/Maryland, antes de o Brasil enfrentar a Croácia dois dias depois, em Orlando/Flórida.

    Na fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, a França disputará suas partidas da fase de grupos contra Noruega, Senegal e um participante da repescagem ainda a ser definido. O Brasil, sob o comando do renomado técnico italiano Carlo Ancelotti, terá que se impor na fase de grupos contra Haiti, Marrocos e Escócia. (SID)

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

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