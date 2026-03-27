FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Thomas Müller virá a ser diretor esportivo do FC Bayern algum dia? “Se uma porta estivesse entreaberta e eu quisesse entrar...”

O futuro de Thomas Müller no FC Bayern de Munique continua sendo motivo de especulação – e o próprio veterano agora joga mais lenha na fogueira. Um papel fora de campo parece perfeitamente viável para o jogador de 36 anos, embora ele mantenha conscientemente todas as opções em aberto.

Atualmente, Müller ainda está sob contrato com o Vancouver Whitecaps e desfruta lá de uma importância esportiva significativamente maior do que recentemente em Munique. Enquanto no clube campeão recordista ele era frequentemente chamado apenas como reserva, no Canadá ele volta a ser uma das figuras marcantes em campo.

O campeão mundial de 2014 deixa deliberadamente em aberto o que virá a seguir. No programa de entrevistas Bestbesetzung, da MagentaSport, ele deixou claro que não quer se comprometer – mas não descartou de forma alguma um retorno a Munique. “Eu não descarto nada. De modo geral, deixo as coisas acontecerem”, disse Müller. Ao mesmo tempo, ele deu a entender que aproveitaria ativamente as oportunidades: “Se uma porta estivesse apenas entreaberta e eu quisesse entrar, já consegui fazer isso várias vezes no passado.”

Uma função concreta – como diretor esportivo, por exemplo – não está em pauta no momento, mas internamente Müller é considerado um candidato em potencial para uma função futura devido à sua experiência e identificação com o clube. O fator decisivo deve ser se ele próprio vê o momento certo e as habilidades necessárias para desempenhar tal papel.

Müller, por outro lado, se posiciona de forma bem mais clara em relação a outro assunto: um possível retorno à seleção nacional. Ele descarta categoricamente um retorno. À pergunta sobre o assunto, ele respondeu laconicamente: “Sim, zero.” E também dirigiu palavras claras ao técnico da seleção, Julian Nagelsmann: “Bem, se ele me ligar, é porque está maluco.”