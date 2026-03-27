FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Thomas Müller virá a ser diretor esportivo do FC Bayern algum dia? “Se uma porta estivesse entreaberta e eu quisesse entrar...”

As especulações sobre uma possível mega-transferência de Michael Olise estão causando alvoroço no momento – mas no FC Bayern de Munique mantêm a calma. Sobretudo o presidente honorário Uli Hoeneß deixou claro que a venda do craque ofensivo não está em pauta, apesar dos valores recordes que circulam.
Recentemente, circularam rumores de que o Liverpool estaria disposto a desembolsar cerca de 200 milhões de euros pelo jogador da seleção francesa. No entanto, Hoeneß deixou inequivocamente claro no festival de IA data:unplugged que o time de Munique não pensaria em abrir mão de seu craque – e até mesmo brincou um pouco com o Liverpool: “Se isso for verdade, não acredito que seja, mas o Liverpool gastou 500 milhões este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Portanto, não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem.”
Olise, que desempenha um papel central no clube campeão desde sua chegada em 2024, já se estabeleceu como jogador de classe mundial graças a suas excelentes atuações. Também na temporada atual, com 16 gols e 27 assistências em 39 partidas, ele é uma das figuras marcantes do Bayern. O interesse de outros grandes clubes é, portanto, grande – além do Liverpool, o Real Madrid também é frequentemente citado como possível comprador.
Para Hoeneß, porém, o foco não é o possível valor da transferência, mas o sucesso esportivo e a importância para os torcedores: “Jogamos este jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos muitos milhões de torcedores em todo o mundo, e de pouco lhes adianta se tivermos 200 milhões na conta e, por causa disso, jogarmos um futebol pior todos os sábados.”
A diretoria esportiva liderada por Max Eberl também não vê motivo para preocupação. “Michael tem contrato conosco até 2029, sem cláusula de rescisão – estamos tranquilos”, disse recentemente o diretor esportivo do FC Bayern à revista Sport Bild.