FC Bayern de Munique, notícias e rumores: tentando contratar Michael Olise? O FCB dá um recado claro ao Real Madrid

Declaração clara do presidente do Bayern, Herbert Hainer: o clube mais titulado da Alemanha nega categoricamente os rumores de transferência envolvendo Michael Olise. Anteriormente, a mídia havia noticiado de forma unânime que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, planejava fazer uma oferta gigantesca de 150 milhões de euros pelo francês de 24 anos, caso fosse eleito nas próximas eleições presidenciais.

No entanto, à margem de uma visita a um fã-clube, Hainer deixou bem claro ao jornal Bild: “Michael Olise é um jogador do FC Bayern de Munique, que ainda tem um contrato longo – e nós não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Perez quiser nos enviar uma oferta – o que até agora não aconteceu –, ele pode poupar-se.”

Enquanto o presidente do Real e o futuro técnico José Mourinho veem o atacante como peça-chave para o título da Liga dos Campeões de 2027, reina total unanimidade na diretoria do clube de Munique. Toda a diretoria do clube, liderada por Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl e Christoph Freund, não quer, sob nenhuma circunstância, abrir mão do atacante contratado em 2024.

Embora Pérez ainda tenha negado na televisão espanhola que a anunciada oferta recorde de 150 milhões fosse destinada a Olise, a mídia relatou unanimemente o contrário. Para os dirigentes do Bayern, isso não faz diferença: Olise, com contrato até 2029, é simplesmente intransferível para o clube, segundo afirmam.