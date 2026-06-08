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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores: tentando contratar Michael Olise? O FCB dá um recado claro ao Real Madrid

Bundesliga
Bayern de Munique
L. Karl
M. Olise
Barcelona
Real Madrid

O FC Bayern de Munique se pronuncia sobre as supostas investidas do Real Madrid por Michael Olise. O FC Barcelona parece ter colocado Lennart Karl na sua lista de observação. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Concluído já na próxima semana? O FC Bayern parece estar muito perto de fechar uma grande contratação
  • Será que um grande clube vai roubar um talento defensivo do FC Bayern?
  • Porque, caso contrário, o City vai se intrometer? O FCB precisa se apressar para contratar o jogador desejado
  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: FCB responde às supostas investidas do Real Madrid por Michael Olise

    Declaração clara do presidente do Bayern, Herbert Hainer: o clube mais titulado da Alemanha nega categoricamente os rumores de transferência envolvendo Michael Olise. Anteriormente, a mídia havia noticiado de forma unânime que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, planejava fazer uma oferta gigantesca de 150 milhões de euros pelo francês de 24 anos, caso fosse eleito nas próximas eleições presidenciais. 

    No entanto, à margem de uma visita a um fã-clube, Hainer deixou bem claro ao jornal Bild: “Michael Olise é um jogador do FC Bayern de Munique, que ainda tem um contrato longo – e nós não somos um clube que vende jogadores. Se Florentino Perez quiser nos enviar uma oferta – o que até agora não aconteceu –, ele pode poupar-se.”

    Enquanto o presidente do Real e o futuro técnico José Mourinho veem o atacante como peça-chave para o título da Liga dos Campeões de 2027, reina total unanimidade na diretoria do clube de Munique. Toda a diretoria do clube, liderada por Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl e Christoph Freund, não quer, sob nenhuma circunstância, abrir mão do atacante contratado em 2024.

    Embora Pérez ainda tenha negado na televisão espanhola que a anunciada oferta recorde de 150 milhões fosse destinada a Olise, a mídia relatou unanimemente o contrário. Para os dirigentes do Bayern, isso não faz diferença: Olise, com contrato até 2029, é simplesmente intransferível para o clube, segundo afirmam.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Rumor: o FC Barcelona parece ter Lennart Karl na lista de observação

    Lennart Karl, do FC Bayern, está na lista de observação do FC Barcelona. É o que informa o jornal espanhol *Mundo Deportivo*, citando “fontes confiáveis”. 

    Segundo a publicação, a lista inclui cinco jovens promessas de destaque, para as quais a próxima Copa do Mundo poderia servir como um trampolim perfeito. Além de Karl, é citado um segundo jogador da Bundesliga: Ibrahim Maza, do Bayer Leverkusen, que teria impressionado o Barça com seu “excelente drible, criatividade e visão de jogo”, segundo a reportagem. 

    Karl, no entanto, aos 18 anos, perderá o torneio devido a uma lesão – uma ruptura de fascículos musculares –, mas continua na mira dos espanhóis. Completam a lista os dois meias Kees Smit (AZ Alkmaar) e Lewis Miley (Newcastle United), bem como o meia-atacante do Porto, Rodrigo Mora.

  • As transferências recordes do FC Bayern de Munique

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Harry KaneAtaqueTottenham Hotspur202395 milhões de euros
    Lucas HernándezDefesaAtlético de Madrid201980 milhões de euros
    Luis DíazAtaqueLiverpool FC202570 milhões de euros
    Matthijs de LigtDefesaJuventus202267 milhões de euros
    Michael OliseAtaqueCrystal Palace202453 milhões de euros