FC Bayern de Munique, notícias e rumores: será que se aproxima uma disputa acirrada pela contratação de Min-Jae Kim?

Aparentemente, Min-Jae Kim não é cobiçado apenas pelo seu ex-clube, o Fenerbahçe, na Turquia. Conforme relata o renomado jornalista turco Alper Yemeniciler, curiosamente, os rivais da cidade de Istambul, Galatasaray e Beşiktaş, também entraram em contato com o agente de Kim. No entanto, caso se transfira para a Turquia, Kim daria preferência ao Fenerbahçe, onde já jogou na temporada 2021/22.

Posteriormente, o sul-coreano de 29 anos foi transferido por 19 milhões de euros para o SSC Napoli; um ano depois, mudou-se para o FC Bayern por 50 milhões de euros e assinou um contrato até 2028. No entanto, ele não correspondeu às expectativas depositadas nele. Atualmente, ele é apenas o terceiro zagueiro central, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah, e é considerado um candidato a ser vendido no meio do ano; recentemente, falava-se de um valor de transferência na casa dos 30 milhões de euros.

Além dos principais clubes turcos, Kim também foi especulado recentemente na Juventus de Turim e no AC Milan.