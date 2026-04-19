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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: será que se aproxima uma disputa acirrada pela contratação de Min-Jae Kim?

Bundesliga
Bayern de Munique
M. Kim

Parece que Min-Jae Kim não é cobiçado apenas pelo seu ex-clube, o Fenerbahçe, na Turquia. O Bayern de Munique pode garantir o título do campeonato no domingo. Aqui estão as notícias e os rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • “Foi uma situação extrema”: o FC Bayern não espera punição da UEFA 
  • FC Bayern à beira do título: como será a comemoração, Vincent Kompany? 
  • “Isso também me surpreendeu”: Freund se pronuncia sobre rumor polêmico
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    FC Bayern, rumor: outros clubes demonstram interesse em Min-Jae Kim

    Aparentemente, Min-Jae Kim não é cobiçado apenas pelo seu ex-clube, o Fenerbahçe, na Turquia. Conforme relata o renomado jornalista turco Alper Yemeniciler, curiosamente, os rivais da cidade de Istambul, Galatasaray e Beşiktaş, também entraram em contato com o agente de Kim. No entanto, caso se transfira para a Turquia, Kim daria preferência ao Fenerbahçe, onde já jogou na temporada 2021/22.

    Posteriormente, o sul-coreano de 29 anos foi transferido por 19 milhões de euros para o SSC Napoli; um ano depois, mudou-se para o FC Bayern por 50 milhões de euros e assinou um contrato até 2028. No entanto, ele não correspondeu às expectativas depositadas nele. Atualmente, ele é apenas o terceiro zagueiro central, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah, e é considerado um candidato a ser vendido no meio do ano; recentemente, falava-se de um valor de transferência na casa dos 30 milhões de euros. 

    Além dos principais clubes turcos, Kim também foi especulado recentemente na Juventus de Turim e no AC Milan.

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  • FC Bayern, Notícias: Kompany reage à anedota sobre a torta de maçã contada por Uli Hoeneß

    O técnico Vincent Kompany contou a anedota da torta de maçã de Uli Hoeneß do seu ponto de vista. O presidente do FC Bayern havia relatado, em um podcast com o primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, que Kompany e o diretor esportivo Christoph Freund o visitaram no lago Tegernsee no verão passado para tentar convencê-lo a contratar Xavi Simons. 

    Segundo o próprio Hoeneß, ele teria respondido: “Vinc, você pode comer mais um pedaço de torta de maçã agora, mas não vai conseguir o Xavi! Queremos que você utilize os jogadores jovens.” Simons acabou indo para o Tottenham Hotspur, enquanto em Munique Lennart Karl conseguiu se destacar. 

    “Christoph, eu, Max (Eberl) e Jan (Dreesen) formamos um grupo muito motivado e bastante ativo”, disse Kompany agora em uma coletiva de imprensa. “Sempre tentamos convencer as pessoas. Mas isso sempre acontece em um ambiente agradável, com muito respeito. É um processo totalmente normal, com muita comunicação. Tentamos coisas e depois aceitamos o resultado. Eu disse ao Sr. Hoeneß naquele momento: ‘Na nossa idade, o senhor teria pressionado da mesma forma que nós’. Depois disso, comemos torta de maçã e tudo ficou bem.”

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Notícias: O FCB pode garantir o título do campeonato contra o Stuttgart

    Após o tropeço do Borussia Dortmund no sábado contra o TSG Hoffenheim, o FC Bayern pode garantir antecipadamente o seu 35º título de campeão no domingo, contra o VfB Stuttgart. Para isso, basta conquistar pelo menos um ponto contra os suábios. O jogo começa às 17h30 na Allianz Arena.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Domingo, 19 de abrilFC Bayern x VfB StuttgartBundesliga
    Quarta-feira, 22 de abrilBayer Leverkusen x FC BayernCopa da Alemanha
    Sábado, 25 de abrilFSV Mainz 05 x FC BayernBundesliga
    Terça-feira, 28 de abrilParis Saint-Germain x FC BayernLiga dos Campeões
    Sábado, 2 de maioFC Bayern x 1. FC HeidenheimBundesliga


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