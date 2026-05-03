FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Quando ele ficou sabendo disso...”: jogador que não deu certo no FCB revela uma história sobre um incidente com Joshua Kimmich

O ex-jogador profissional do Bayern, Bouna Sarr, contou uma história de sua época no FCB, na qual Joshua Kimmich desempenha um papel central.

Trata-se do chamado teste “Vameval”, no qual é medida a velocidade aeróbica máxima. Isso significa a velocidade máxima de corrida que um jogador consegue manter com o uso ideal de oxigênio. Segundo ele, Sarr sempre havia vencido esse teste em seus clubes anteriores e, por isso, antes do teste no Bayern, quis saber quem seria seu adversário mais forte.

“Perguntei: ‘Quem é o melhor?’ Responderam-me: Joshua Kimmich”, contou Sarr em entrevista ao jornal francês L’Equipe. “Quando ele soube disso, veio até mim e rimos juntos”, explicou o lateral-direito.

Sarr, que esteve sob contrato com o Bayern de 2020 a 2024, acabou realmente vencendo o teste “Vameval”. No entanto, essa foi uma de suas poucas conquistas em Munique; afinal, Sarr ficou na memória principalmente como um fracasso de transferência. Assim, ele disputou apenas 33 partidas em quatro anos no clube alemão recordista de títulos, em parte devido a frequentes problemas com lesões.

Após sua saída do FCB no verão de 2024, o senegalês, hoje com 34 anos, ficou sem clube por um ano e meio. Desde o início de fevereiro, Sarr volta a jogar pelo FC Metz, da primeira divisão francesa, clube onde iniciou sua carreira profissional.