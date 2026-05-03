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Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Quando ele ficou sabendo disso...”: jogador que não deu certo no FCB revela uma história sobre um incidente com Joshua Kimmich

Bundesliga
J. Kimmich
B. Sarr
Bayern de Munique

Bouna Sarr ficou na memória do Bayern de Munique como um fracasso de transferência, mas, em um aspecto, ele foi o número 1. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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  • FC Bayern München - Training SessionGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Bouna Sarr conta uma história engraçada sobre Joshua Kimmich

    O ex-jogador profissional do Bayern, Bouna Sarr, contou uma história de sua época no FCB, na qual Joshua Kimmich desempenha um papel central.

    Trata-se do chamado teste “Vameval”, no qual é medida a velocidade aeróbica máxima. Isso significa a velocidade máxima de corrida que um jogador consegue manter com o uso ideal de oxigênio. Segundo ele, Sarr sempre havia vencido esse teste em seus clubes anteriores e, por isso, antes do teste no Bayern, quis saber quem seria seu adversário mais forte.

    “Perguntei: ‘Quem é o melhor?’ Responderam-me: Joshua Kimmich”, contou Sarr em entrevista ao jornal francês L’Equipe. “Quando ele soube disso, veio até mim e rimos juntos”, explicou o lateral-direito.

    Sarr, que esteve sob contrato com o Bayern de 2020 a 2024, acabou realmente vencendo o teste “Vameval”. No entanto, essa foi uma de suas poucas conquistas em Munique; afinal, Sarr ficou na memória principalmente como um fracasso de transferência. Assim, ele disputou apenas 33 partidas em quatro anos no clube alemão recordista de títulos, em parte devido a frequentes problemas com lesões.

    Após sua saída do FCB no verão de 2024, o senegalês, hoje com 34 anos, ficou sem clube por um ano e meio. Desde o início de fevereiro, Sarr volta a jogar pelo FC Metz, da primeira divisão francesa, clube onde iniciou sua carreira profissional.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Manuel Neuer vai renovar? Max Eberl evita responder com bom humor

    O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, evitou com bom humor as perguntas sobre o futuro do goleiro Manuel Neuer.

    O agente de Neuer, Thomas Kroth, esteve em Munique durante a semana para conversas com a diretoria do Bayern. Após o empate em 3 a 3 na partida da Bundesliga contra o Heidenheim no sábado, quando questionado sobre o que havia sido discutido com Kroth, Eberl brincou: “Os ingressos dele para Paris (partida de volta contra o PSG na quarta-feira, nota do editor). Ele estará lá no estádio.” Quando um repórter insistiu mais uma vez, Eberl novamente não se deixou levar e acrescentou apenas com um piscar de olhos: “Ele queria ingressos para Paris, já esclarecemos isso. Ele vai ficar lá em cima, na tribuna de honra.”

    O contrato de Neuer com o FCB expira no final da temporada. Ainda não foi tomada oficialmente uma decisão sobre se o jogador de 40 anos renovará seu contrato e permanecerá mais um ano no Bayern. De acordo com uma reportagem recente da Sky, Neuer já sinalizou aos dirigentes do campeão alemão que deseja continuar. De qualquer forma, já era sabido que o FCB gostaria de manter o experiente goleiro por mais tempo.

  • FC Bayern de Munique, Notícias: Sub-19 do FCB é eliminado após goleada em Colônia

    A equipe sub-19 do FC Bayern de Munique foi eliminada nas oitavas de final da fase final do Campeonato Alemão Sub-19. Os jovens do clube recordista de títulos perderam por 0 a 4 para o 1. FC Köln no sábado.

    Fynn Schenten colocou o Colônia na frente após cerca de meia hora de jogo; pouco antes do intervalo, Jason Ponente-Ramirez ampliou para o FC. Após o terceiro gol dos anfitriões, marcado por Arian Römers, o jogo já estava praticamente decidido aos 54 minutos; pouco depois, David Fürst marcou mais um, fechando o placar.

    “Infelizmente, o resultado de hoje foi merecido. Em uma partida importante, ficamos muito abaixo do nosso nível, enquanto o Colônia foi mais presente, mais claro e mais consistente em todas as fases”, disse o técnico da equipe sub-19 do Bayern, Peter Gaydarov, após a partida.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: A estrela do Barça, Aitana Bonmati, está pronta para a partida de volta contra o time feminino do FCB

    Bem a tempo para a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, a três vezes melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí, anunciou seu retorno ao FC Barcelona.

    “Foi um desafio longo, difícil e marcante. Agora estou de volta ao time e estou ansiosa pelo jogo da Liga dos Campeões no Camp Nou. Eu faria tudo de novo. Nós vamos fazer tudo de novo. Até amanhã”, escreveu Bonmatí antes do confronto no domingo (16h30/ZDF e Disney+) no X. A jogadora de 28 anos sofreu uma fratura na tíbia em novembro.

    Antes disso, o técnico do Barça, Pere Romeu, já havia confirmado que Bonmatí faria parte do elenco contra o Bayern. A habilidosa atacante sofreu a lesão durante um treino da seleção espanhola e precisou ser operada. Apesar de ainda não estar pronta para a equipe titular após mais de cinco meses de afastamento por lesão, o Barcelona espera que ela dê um impulso vindo do banco.

    A partida de ida na Allianz Arena, em Munique, terminou empatada em 1 a 1. Quem sair vitorioso no domingo, no lendário Camp Nou, seguirá o Olympique de Lyon, da jogadora da seleção nacional Jule Brand, para a final em Oslo (23 de maio). Para o Bayern, seria a primeira final de uma competição europeia na história do clube.

    Já o Barcelona busca conquistar o quarto título da Liga dos Campeões, após as conquistas de 2021, 2023 e 2024.

    (SID)

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

    Sábado, 9 de maio

    VfL Wolfsburg x FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

Liga dos Campeões
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