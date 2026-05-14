Quando surge interesse da Arábia Saudita no futebol, geralmente se trata de um jogador ou de um técnico. No entanto, ao que parece, agora também os dirigentes estão cada vez mais no centro das atenções, conforme revela uma reportagem do jornal esportivo saudita Arriyadiyah, um dos maiores veículos de comunicação do país. Segundo a reportagem, o Al-Ittihad teria entrado em contato com Max Eberl, do FC Bayern de Munique, e já teria mantido conversas com o diretor esportivo do clube alemão, recordista em títulos. O campeão saudita da última temporada gostaria de contratar o profissional de 52 anos como diretor de seu projeto esportivo, segundo o jornal.

No entanto, as negociações teriam estagnado. Como motivo, são citadas visões divergentes quanto à visão esportiva e à estratégia futura do clube. Além de Eberl, o Al-Ittihad estaria, portanto, avaliando outros candidatos para o cargo. Nomes concretos não foram mencionados.

O contrato de Eberl com o FC Bayern vai até 2027. Embora o diretor esportivo tenha declarado recentemente que se imagina perfeitamente com um futuro de longo prazo em Munique, sua situação no clube campeão não parece estar totalmente esclarecida. De acordo com informações da revista kicker, o conselho fiscal do Bayern pretende se reunir no final de maio para discutir o futuro da atual diretoria — incluindo Eberl. “Sempre disse que quero fazer meu trabalho aqui. É preciso avaliar meu trabalho. Se acharem que meu trabalho é bom, então estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, declarou Eberl recentemente à DAZN.

Eberl assumiu o cargo no FC Bayern em março de 2024. Depois de inicialmente ter sido alvo de críticas devido a um planejamento de elenco considerado desequilibrado por muitos observadores, ele conseguiu recentemente recuperar pontos com várias contratações bem-sucedidas. Contratações como as de Michael Olise ou Luis Diaz são avaliadas de forma mais do que positiva em Munique.

No entanto, as discussões sobre sua pessoa não cessam. Recentemente, circularam relatos sobre um relacionamento tenso com o diretor esportivo Christoph Freund. Segundo a revista kicker, as divergências entre os dois teriam até se intensificado recentemente. A esperança de que Eberl e Freund pudessem formar uma dupla de liderança tão forte quanto a de Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge no passado ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista chegou a falar de um “casamento forçado”.

Também internamente, segundo a Sport1, haveria críticas à maneira como Eberl conduz as negociações contratuais. Assim, ele seria acusado dentro do clube de se deixar influenciar rapidamente por consultores e de se mostrar excessivamente flexível nas conversas. Em vez de mostrar a firmeza necessária, Eberl estaria “adotando uma postura excessivamente conciliadora”. Na opinião de alguns responsáveis, isso teria levado à assinatura de contratos desnecessariamente caros e prejudicado a reputação do clube.