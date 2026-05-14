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EberlGetty Images
Marko Brkic e Christian Guinin

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – Parece que já houve conversas: uma alternativa surpreendente para Max Eberl caso deixe o FCB?

Bundesliga
Bayern de Munique

Max Eberl, do Bayern de Munique, parece ter chamado a atenção de um clube saudita. Enquanto isso, João Pedro, do Chelsea, elogia Harry Kane. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Hoeneß teria se envolvido nas negociações para a contratação de um candidato do FC Bayern
  • Estrela do FCB que está de saída pode dar um novo rumo à sua carreira
  • Conselho Fiscal estabelece diretrizes inovadoras para transferências para Eberl e Freund
  • EberlGetty Images

    FC Bayern, rumor: clube da Arábia Saudita estaria interessado em contratar Max Eberl

    Quando surge interesse da Arábia Saudita no futebol, geralmente se trata de um jogador ou de um técnico. No entanto, ao que parece, agora também os dirigentes estão cada vez mais no centro das atenções, conforme revela uma reportagem do jornal esportivo saudita Arriyadiyah, um dos maiores veículos de comunicação do país. Segundo a reportagem, o Al-Ittihad teria entrado em contato com Max Eberl, do FC Bayern de Munique, e já teria mantido conversas com o diretor esportivo do clube alemão, recordista em títulos. O campeão saudita da última temporada gostaria de contratar o profissional de 52 anos como diretor de seu projeto esportivo, segundo o jornal.

    No entanto, as negociações teriam estagnado. Como motivo, são citadas visões divergentes quanto à visão esportiva e à estratégia futura do clube. Além de Eberl, o Al-Ittihad estaria, portanto, avaliando outros candidatos para o cargo. Nomes concretos não foram mencionados.

    O contrato de Eberl com o FC Bayern vai até 2027. Embora o diretor esportivo tenha declarado recentemente que se imagina perfeitamente com um futuro de longo prazo em Munique, sua situação no clube campeão não parece estar totalmente esclarecida. De acordo com informações da revista kicker, o conselho fiscal do Bayern pretende se reunir no final de maio para discutir o futuro da atual diretoria — incluindo Eberl. “Sempre disse que quero fazer meu trabalho aqui. É preciso avaliar meu trabalho. Se acharem que meu trabalho é bom, então estou disposto a ficar mais tempo aqui no Bayern”, declarou Eberl recentemente à DAZN.

    Eberl assumiu o cargo no FC Bayern em março de 2024. Depois de inicialmente ter sido alvo de críticas devido a um planejamento de elenco considerado desequilibrado por muitos observadores, ele conseguiu recentemente recuperar pontos com várias contratações bem-sucedidas. Contratações como as de Michael Olise ou Luis Diaz são avaliadas de forma mais do que positiva em Munique.

    No entanto, as discussões sobre sua pessoa não cessam. Recentemente, circularam relatos sobre um relacionamento tenso com o diretor esportivo Christoph Freund. Segundo a revista kicker, as divergências entre os dois teriam até se intensificado recentemente. A esperança de que Eberl e Freund pudessem formar uma dupla de liderança tão forte quanto a de Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge no passado ainda não se concretizou. Em vez disso, a revista chegou a falar de um “casamento forçado”.

    Também internamente, segundo a Sport1, haveria críticas à maneira como Eberl conduz as negociações contratuais. Assim, ele seria acusado dentro do clube de se deixar influenciar rapidamente por consultores e de se mostrar excessivamente flexível nas conversas. Em vez de mostrar a firmeza necessária, Eberl estaria “adotando uma postura excessivamente conciliadora”. Na opinião de alguns responsáveis, isso teria levado à assinatura de contratos desnecessariamente caros e prejudicado a reputação do clube.

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  • FC Bayern de Munique, Notícias: João Pedro elogia Kane

    O atacante João Pedro, do Chelsea FC, elogiou muito Harry Kane, do Bayern de Munique.

    Em entrevista à TNTSports, o brasileiro declarou: “Ele já apresentava números extraordinários na Premier League, mas agora que o vemos no Bayern de Munique, só então temos uma noção real da qualidade que Harry Kane possui.”

    Quando Kane ainda jogava na Premier League pelo Tottenham e Pedro, ao mesmo tempo, buscava gols pelo Watford, ele pôde se convencer da qualidade do atacante do Bayern de perto: “Sempre torço por ele, pois é um jogador fantástico.”

    Ele acredita até que Kane pode ganhar a Bola de Ouro num futuro próximo: “Na minha opinião, sim. Pois ele é um jogador excepcional.”

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    FC Bayern de Munique, Rumor: Weinzierl rumo à Suíça após sua saída

    Após deixar o FC Bayern de Munique, Markus Weinzierl pode assinar contrato na Suíça.

    Segundo o jornal Blick, o técnico de 51 anos poderia assumir o comando do FC Luzern, onde Mario Frick deixará o cargo após a temporada atual. As negociações já teriam ocorrido, e Weinzierl estaria interessado na vaga.

    Weinzierl atuava desde agosto de 2024 no clube alemão, campeão recordista, como diretor esportivo do centro de formação de jovens talentos. “De comum acordo”, o clube e o técnico de 51 anos decidiram não renovar o contrato, que expira em 30 de junho.

    “Foi um período muito bem-sucedido e agradável, mas gostaria de voltar a trabalhar como técnico no futebol profissional”, afirmou Weinzierl, citado no site do clube de Munique. Ele agradeceu pela colaboração, que permitiu “que Vincent Kompany pudesse encontrar tantos talentos para seu elenco profissional em sua própria base. Dez jogadores com estreia profissional em um ano, liderados por Lennart Karl, fazem da temporada 2025/26 um sucesso sensacional para o Campus.”

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

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