Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “O Real não deveria ter reclamado do pênalti”: uma jogada polêmica quase passou despercebida na vitória do FCB

Liga dos Campeões
Bundesliga
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
M. Olise

O Bayern de Munique venceu a partida de ida contra o Real Madrid — mas, pouco antes do fim, um pênalti poderia ter ampliado ainda mais o placar. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Gerrard recomenda Olise, do Bayern de Munique, ao Liverpool
  • Notas do Bayern em Madri: Neuer brilhante, Upamecano volta aos velhos tempos
  • Vitória contra o Real! O FC Bayern conquista boa posição inicial
  • FBL-EUR-C3-MIDTJYLLAND-CELTICAFP

    FC Bayern de Munique, Rumor: Candidato do FCB prestes a ser transferido por milhões para a Itália?

    Franculino, que já foi especulado no FC Bayern de Munique, parece estar prestes a se transferir para um grande clube italiano neste verão.

    Segundo a Gazzetta dello Sport, a AS Roma pretende trazer o centroavante do FC Midtjylland para a Série A. Os Giallorossi estariam dispostos a desembolsar um total de 55 milhões de euros – por Franculino e seu companheiro de equipe Dario Osorio.

    No verão passado, o Bayern teria se interessado por Franculino como reserva e potencial sucessor de Harry Kane a longo prazo. No entanto, a transferência do atacante de 21 anos para Munique teria fracassado devido ao veto do Midtjylland. Isso não prejudicou os números de Franculino, que na temporada atual soma 21 gols em 31 partidas pelo clube dinamarquês.

    • Publicidade
  • Michael Olise

    FC Bayern de Munique, Notícias: O FCB deveria ter recebido um pênalti contra o Real Madrid pouco antes do fim da partida?

    Em meio à vitória por 2 a 1 do FC Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, uma jogada controversa ocorrida nos últimos instantes da partida quase passou despercebida.

    Aos quatro minutos do tempo adicional, o atacante do Bayern, Michael Olise, caiu na área adversária após um empurrão do lateral-esquerdo do Real, Álvaro Carreras. O árbitro Michael Oliver, porém, não marcou a falta, apesar de a jogada merecer claramente um pênalti, e o VAR também não interveio.

    Olise reclamou com o árbitro logo após o apito final – e o ex-árbitro alemão Lutz Wagner concordou com o francês. “É verdade: o Real Madrid não teria motivos para reclamar de um pênalti”, disse Wagner em sua função de especialista em arbitragem na Prime.

    No entanto, ele também defendeu Oliver devido à sua linha de arbitragem generosa ao longo de toda a partida: “Ele deixou passar algumas outras jogadas do mesmo nível – por isso achei coerente. Essa cena se encaixava na sua linha de arbitragem, mesmo que, quando analisada isoladamente, possa naturalmente ser motivo de discussão controversa.”

    O campeão mundial Christoph Kramer, por sua vez, se incomodou com o fato de Olise ter preferido aceitar o contato como uma desculpa para cair, em vez de fazer de tudo para se manter em pé e, assim, possivelmente marcar um gol: “Sempre me pergunto nessas situações: o atacante, ou seja, Olise nesse caso, teria ficado livre para chutar na pequena área, então isso é, na verdade, um gol claro. Normalmente, você faz de tudo para se manter em pé — ele cai.” Ele entende, devido à importância da partida, que o árbitro Oliver não tenha marcado a falta. “Mas eu teria marcado”, disse Kramer.

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Max Eberl fala sobre o retorno difícil de Jamal Musiala

    Em seu caminho de volta à melhor forma, o craque do meio-campo do Bayern de Munique, Jamal Musiala, teve que lidar com um revés recentemente. Na partida da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo, em março, surgiram problemas no tornozelo, o que resultou em uma breve pausa forçada.

    “Ele teve problemas novamente após a partida contra o Bergamo, onde ocorreram aderências no tornozelo”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na segunda-feira, antes da partida para o confronto das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, sobre a situação atual de Musiala. “Não está tudo perfeito e impecável, mas sim com sequelas da cirurgia e um pouco debilitado.”

    Musiala sofreu uma fratura na tíbia em julho do ano passado, durante o Mundial de Clubes, e teve que ficar afastado por mais de seis meses. Aos poucos, o FCB foi reintegrando o jogador de 23 anos desde meados de janeiro, antes do revés em Bergamo.

    “Há muito contato físico envolvido, mas também a alma e a psique estão presentes”, disse Eberl sobre o difícil retorno de Musiala. “Não é uma lesão que se reabilita assim, de passagem.”

    Na vitória por 3 a 2 em Freiburg no último fim de semana, Musiala já conseguiu jogar cerca de meia hora como reserva. “O importante é que ele se sinta pronto. Ele nos passou essa impressão no sábado, por isso estamos felizes por ele estar conosco no Bernabéu”, comentou Eberl. Na partida de ida contra o Real

    Musiala quer voltar à sua melhor forma nas últimas semanas da temporada. Um grande objetivo é, naturalmente, desempenhar um papel importante na seleção alemã na Copa do Mundo no verão.

  • JOSHUA KIMMICH BAYERN MÜNCHENGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias - “Minha esposa sempre diz...”: Joshua Kimmich conta uma história engraçada

    O meio-campista do Bayern de Munique, Joshua Kimmich, às vezes modera um pouco sua ambição, notoriamente forte, quando joga com os filhos.

    “Eu gosto de ganhar, claro. Mas minha esposa sempre diz: ‘Pára com isso. Senão, eles não vão mais jogar com você’”, disse Kimmich rindo ao canal Prime, quando questionado se ele às vezes deixa seus filhos ganharem nos jogos de cartas.

    Sobre sua vida de atleta, ele destacou que faz parte dela “aprender a lidar com a derrota de vez em quando. Infelizmente, tive que aprender isso muitas vezes na minha carreira”. Mas ele também fica feliz “quando as crianças querem ganhar. Afinal, foi a ambição que me levou aonde estou hoje”, disse o jogador de 31 anos.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB