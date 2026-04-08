FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “O Real não deveria ter reclamado do pênalti”: uma jogada polêmica quase passou despercebida na vitória do FCB

Em meio à vitória por 2 a 1 do FC Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, uma jogada controversa ocorrida nos últimos instantes da partida quase passou despercebida.

Aos quatro minutos do tempo adicional, o atacante do Bayern, Michael Olise, caiu na área adversária após um empurrão do lateral-esquerdo do Real, Álvaro Carreras. O árbitro Michael Oliver, porém, não marcou a falta, apesar de a jogada merecer claramente um pênalti, e o VAR também não interveio.

Olise reclamou com o árbitro logo após o apito final – e o ex-árbitro alemão Lutz Wagner concordou com o francês. “É verdade: o Real Madrid não teria motivos para reclamar de um pênalti”, disse Wagner em sua função de especialista em arbitragem na Prime.

No entanto, ele também defendeu Oliver devido à sua linha de arbitragem generosa ao longo de toda a partida: “Ele deixou passar algumas outras jogadas do mesmo nível – por isso achei coerente. Essa cena se encaixava na sua linha de arbitragem, mesmo que, quando analisada isoladamente, possa naturalmente ser motivo de discussão controversa.”

O campeão mundial Christoph Kramer, por sua vez, se incomodou com o fato de Olise ter preferido aceitar o contato como uma desculpa para cair, em vez de fazer de tudo para se manter em pé e, assim, possivelmente marcar um gol: “Sempre me pergunto nessas situações: o atacante, ou seja, Olise nesse caso, teria ficado livre para chutar na pequena área, então isso é, na verdade, um gol claro. Normalmente, você faz de tudo para se manter em pé — ele cai.” Ele entende, devido à importância da partida, que o árbitro Oliver não tenha marcado a falta. “Mas eu teria marcado”, disse Kramer.