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Segundo a revista “kicker”, o FC Bayern teria arrecadado até 13 milhões de euros com a transferência de Noel Aseko para o Eintracht Frankfurt. Desse montante, porém, pouco menos de um milhão vai para os cofres do Hannover 96.
Conforme reportagem do “Bild”, o clube da Baixa Saxônia garantiu, na recompra direta pelo Bayern de Munique, uma participação na revenda do jogador da seleção alemã sub-21 no valor de 950 mil euros. Aseko jogou inicialmente por um ano e meio por empréstimo no time da segunda divisão, antes que o Hannover exercesse sua opção de compra em maio e contratasse Aseko definitivamente por apenas um milhão de euros.
No entanto, como Aseko se tornou uma das revelações da segunda divisão da Bundesliga em sua segunda temporada em Hannover, o Bayern exerceu sua opção de recompra no valor de 2,5 milhões de euros, pois o jogador de 20 anos deveria retornar como opção para o elenco no meio-campo central após as saídas de Raphael Guerreiro e Leon Goretzka, ou ser negociado por uma quantia significativamente maior. No fim, prevaleceu a segunda opção: Aseko assinou um contrato até 2031 em Frankfurt.
“Tive um diálogo muito intenso com a diretoria e com o técnico”, disse Aseko durante sua apresentação pelo clube de Hesse na segunda-feira. Ele afirmou ter tido uma “boa conversa” especialmente com Vincent Kompany, na qual o belga aparentemente deixou claro qual papel ele acreditava que Aseko poderia desempenhar no Bayern.
E isso não foi necessariamente bem recebido. “Ele foi honesto comigo, eu também fui honesto com ele e, por isso, acabou se concretizando a transferência para o Eintracht”, disse Aseko, que se descreveu como “do tipo N’Golo Kanté”.
Em dezembro do ano passado, a transferência do jovem e promissor zagueiro central Virgilio Olaya, de 18 anos, do SD Aucas, da primeira divisão equatoriana, para o Bayern de Munique ainda era considerada mera formalidade. No entanto, parece que a situação mudou desde então.
Conforme relata o jornalista especializado em transferências Rudy Galetti, nunca houve um acordo entre Olaya e o Bayern, e a disputa pelo jovem talento defensivo estaria “totalmente em aberto”. Embora o time de Munique continue interessado na contratação, agora também o Olympique de Lyon e o AC Milan teriam demonstrado interesse concreto em Olaya.
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