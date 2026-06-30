O FC Bayern de Munique provavelmente não precisa se preocupar em perder seu artilheiro Harry Kane neste verão. Pelo contrário, a renovação do contrato parece cada vez mais concreta.

Segundo a Sky, os rumores recentes sobre uma possível saída de Kane para o FC Barcelona não têm qualquer fundamento. O inglês não teria interesse em se transferir para o campeão espanhol, mas sim em renovar seu contrato na Säbener Straße.

Segundo a Sky, a “prioridade clara” de Kane é renovar seu contrato com o Bayern, que vence em 2027. Kane já teria tomado essa decisão junto com sua equipe de assessoria e sua família.

Negociações concretas sobre o contrato estão marcadas para depois da Copa do Mundo, na qual Kane, pela Inglaterra, enfrenta a República Democrática do Congo nas oitavas de final nesta quarta-feira. O novo contrato deve manter Kane no FCB pelo menos até 2029, segundo a fonte.

Já nos últimos meses, ficava cada vez mais claro que Kane poderia continuar jogando pelo Bayern mesmo após 2027. O jogador de 32 anos se sente muito bem em Munique com sua família e, além disso, está finalmente conquistando os títulos tão esperados com o clube mais titulado da Alemanha. Nos próximos anos, a Liga dos Campeões também deve entrar nessa lista; na última temporada, Kane e companhia foram eliminados nas semifinais por uma diferença mínima pelo Paris Saint-Germain, que acabou conquistando o título.

Kane foi transferido do Tottenham Hotspur para o Bayern em 2023 por 95 milhões de euros. Seu histórico sensacional com a camisa do FCB até agora: 147 partidas oficiais, 146 gols. Especulações sobre um possível retorno à Premier League ou uma transferência para clubes de renome mundial não ingleses, como, entre outros, o Barça, sempre acabaram em nada nos últimos três anos.