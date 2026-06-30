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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores: o FC Barcelona está tentando contratá-lo? Harry Kane aparentemente já decidiu sobre seu futuro

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
L. Danioko
L. Dajaku
M. de Ligt
H. Kane

O FC Bayern de Munique está deixando sair mais um talento promissor. Enquanto isso, Harry Kane parece estar enviando sinais positivos aos dirigentes e já teria tomado uma decisão sobre seu futuro. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Sucessor de Pesic encontrado: o FC Bayern contrata o “candidato ideal”
  • Ataque à superestrela do FC Bayern! Revelada a ofensiva de transferências do FC Barcelona
  • Fera de até 100 milhões de euros! O FCB parece ter de olho na estrela em ascensão da Copa do Mundo
  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: O FC Barcelona está tentando contratá-lo? Harry Kane parece ter uma prioridade clara

    O FC Bayern de Munique provavelmente não precisa se preocupar em perder seu artilheiro Harry Kane neste verão. Pelo contrário, a renovação do contrato parece cada vez mais concreta.

    Segundo a Sky, os rumores recentes sobre uma possível saída de Kane para o FC Barcelona não têm qualquer fundamento. O inglês não teria interesse em se transferir para o campeão espanhol, mas sim em renovar seu contrato na Säbener Straße.

    Segundo a Sky, a “prioridade clara” de Kane é renovar seu contrato com o Bayern, que vence em 2027. Kane já teria tomado essa decisão junto com sua equipe de assessoria e sua família.

    Negociações concretas sobre o contrato estão marcadas para depois da Copa do Mundo, na qual Kane, pela Inglaterra, enfrenta a República Democrática do Congo nas oitavas de final nesta quarta-feira. O novo contrato deve manter Kane no FCB pelo menos até 2029, segundo a fonte.

    Já nos últimos meses, ficava cada vez mais claro que Kane poderia continuar jogando pelo Bayern mesmo após 2027. O jogador de 32 anos se sente muito bem em Munique com sua família e, além disso, está finalmente conquistando os títulos tão esperados com o clube mais titulado da Alemanha. Nos próximos anos, a Liga dos Campeões também deve entrar nessa lista; na última temporada, Kane e companhia foram eliminados nas semifinais por uma diferença mínima pelo Paris Saint-Germain, que acabou conquistando o título.

    Kane foi transferido do Tottenham Hotspur para o Bayern em 2023 por 95 milhões de euros. Seu histórico sensacional com a camisa do FCB até agora: 147 partidas oficiais, 146 gols. Especulações sobre um possível retorno à Premier League ou uma transferência para clubes de renome mundial não ingleses, como, entre outros, o Barça, sempre acabaram em nada nos últimos três anos.

    • Publicidade
  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern de Munique, boato: exame médico para Nathaniel Brown já está marcado?

    A transferência do lateral-esquerdo do Eintracht de Frankfurt, Nathaniel Brown, para o FC Bayern de Munique continua avançando a passos largos rumo à sua conclusão oficial.

    De acordo com uma reportagem da Sky, o jogador da seleção alemã deve passar pelo exame médico para a transferência para o FCB ainda nesta semana. Como Brown ainda está na América do Norte com a seleção alemã para a Copa do Mundo, o exame médico será realizado lá na terça ou na quarta-feira, segundo a Sky.

    No Bayern, Brown deve assinar um contrato de cinco anos, válido até 2031. Já há algum tempo existe um acordo entre o jogador de 23 anos e o clube mais titulado da Alemanha, e agora também há um acordo entre os dois clubes. O valor base da transferência é, segundo informações, de 50 milhões de euros, aos quais ainda podem ser acrescentados cinco milhões de euros em bônus. O ex-clube de Brown, o 1. FC Nürnberg, deve receber nada menos que quatro milhões de euros por meio de uma participação na revenda.

    Com a contratação de Brown, o futuro de Alphonso Davies no Bayern está mais incerto do que nunca. A propensão do canadense a lesões nos últimos um ano e meio teria semeado cada vez mais dúvidas entre os dirigentes do FCB; a venda de Davies neste verão se torna mais provável com a transferência milionária de Brown.

  • Leeron DaniokoGetty Images

    FC Bayern de Munique, boato: mais um jovem talento deixa o FCB

    O FC Bayern de Munique parece estar deixando escapar mais um jovem talento, na figura de Leeron Danioko.

    De acordo com uma reportagem da Sky, o clube mais titulado da Alemanha está transferindo o jogador de 17 anos para a 2.ª Bundesliga, para o VfL Wolfsburg, que acabou de ser rebaixado. Nos “Lobos”, o versátil jogador de ataque teria recebido uma perspectiva clara de futuro, algo que faltava na Säbener Straße.

    Danioko havia se juntado ao FCB em 2019; antes disso, jogava nas categorias de base do rival local, o 1860 de Munique. No Bayern, ele atuou mais recentemente pela equipe sub-17 — na última temporada, marcou seis gols e deu quatro assistências em 24 partidas.

    Com a saída do jogador de 17 anos de Munique, a lista de baixas do campeão recordista neste verão continuaria a crescer. Leon Goretzka e Raphael Guerreiro deixarão oficialmente o FCB em 1º de julho, após o término de seus contratos; além disso, já estão confirmadas as transferências de Daniel Peretz para o Southampton, de Jonah Kusi-Asare para o Fulham e de Maurice Krattenmacher para o SV Elversberg (por empréstimo).


  • Jonathan Asp Jensen, GCIMAGO / Pius Koller

    FC Bayern de Munique, boato: clube da Série A quer jovem promessa do FCB

    O clube da Série A, Lazio de Roma, parece estar interessado em Jonathan Asp Jensen, do FC Bayern de Munique. É o que informa o *Corriere dello Sport*.

    Segundo a publicação, o clube da capital italiana teria apresentado ao campeão alemão uma oferta no valor de quatro milhões de euros. O FCB estaria disposto a negociar, embora ambos os clubes ainda estejam em negociações.

    O principal ponto de discussão é, aparentemente, a participação nos lucros de uma futura revenda, que a Lazio gostaria de manter o mais baixa possível. No entanto, já haveria um acordo entre o jogador de 20 anos e os romanos.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Ex-companheiro do FCB elogia Kane

    O ex-zagueiro do Bayern de Munique, Matthijs de Ligt, elogiou seu ex-companheiro de equipe Harry Kane.

    O holandês e o inglês dividiram o vestiário do clube alemão mais titulado durante uma temporada, em 2023/24. O atacante teria deixado uma impressão duradoura.

    “Ele me impressionou muito. A maneira como trabalhava, o quão bom ele era, a constância com que marcava gols. Com o Harry é assim: por trás de cada chute há uma ideia”, disse de Ligt em entrevista à mídia oficial do seu clube, o Manchester United.

    Kane sempre sabe exatamente o que precisa fazer, continuou o holandês: “Ele sabe exatamente para onde deve chutar a bola: à direita, à esquerda, de cabeça — e isso sem nem falar na sua construção de jogadas, que também é incrível. Ele é simplesmente um atacante tão completo, e sim, nunca vi nada parecido na minha vida.”

  • Leon Dajaku drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern.getty

    FC Bayern de Munique, Notícias: Ex-jovem promessa assina com o Hansa Rostock

    O ex-jogador do Bayern, Leon Dajaku, encontrou um novo clube. O jogador de 25 anos se juntará ao Hansa Rostock, da Terceira Divisão, na próxima temporada.

    “Para mim, era importante encontrar um clube que fosse ambicioso, tivesse um objetivo claro e no qual eu pudesse assumir responsabilidades imediatamente. As conversas me deram essa sensação rapidamente”, explicou Dajaku em um comunicado oficial do clube do norte da Alemanha.

    Na última temporada, Dajaku atuou pelo SSV Ulm; antes disso, o atacante também jogou pelo VfB Stuttgart. Além disso, ele já vestiu as cores do Union Berlin, do Sunderland AFC, do FC St. Gallen, do Hajduk Split e do Sharjah FC.

  • As transferências recordes do FC Bayern de Munique:

    Jogadores

    Posição

    Contratado por

    Ano

    Valor da transferência

    Harry Kane

    Ataque

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milhões de euros

    Lucas Hernández

    Defesa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 milhões de euros

    Luis Díaz

    Ataque

    Liverpool FC

    2025

    70 milhões de euros

    Matthijs de Ligt

    Defesa

    Juventus

    2022

    67 milhões de euros

    Michael Olise

    Ataque

    Crystal Palace

    2024

    53 milhões de euros