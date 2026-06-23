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Christian Guinin

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores: novo clube teria demonstrado interesse! Será que o FCB vai finalmente se livrar de um jogador que não sai do banco?

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
B. Zaragoza
H. Kane

Será que o FC Bayern de Munique vai finalmente se livrar de um jogador que não tem espaço no time? Além disso: Harry Kane parece ter recusado a proposta de um grande clube. As notícias e rumores em torno do clube mais título da Alemanha.

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  • Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, boato: será que o FCB vai finalmente se livrar do Zaragoza?

    Será que o FC Bayern de Munique finalmente encontrará um clube interessado no atacante Bryan Zaragoza?

    Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Espanyol de Barcelona, da LaLiga, manifestou interesse em contratar o jogador de 24 anos na próxima janela de transferências de verão.

    Segundo a reportagem, os catalães desejam reforçar as posições de ponta ofensiva para a próxima temporada, e Zaragoza se encaixa perfeitamente no perfil procurado.

    Já no clube alemão, recordista em títulos, o jogador que já vestiu três vezes a camisa da seleção espanhola não tem mais futuro. Embora Zaragoza ainda tenha contrato em Munique até 2029, diante de seu desempenho modesto com a camisa do FCB e da forte concorrência de Michael Olise e Luis Díaz, é praticamente impossível que ele permaneça no clube a longo prazo.

    Assim, no verão de 2024, ele foi cedido inicialmente por uma temporada ao CA Osasuna; em seguida, vieram dois empréstimos de seis meses ao Celta de Vigo e, por último, à AS Roma. Especialmente no clube italiano, Zaragoza não se adaptou de forma alguma, razão pela qual os Giallorossi também não exerceram a opção de compra prevista no contrato.

    Zaragoza havia se transferido definitivamente do FC Granada para o FC Bayern em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo e depois por um valor total de 17 milhões de euros. No entanto, devido à barreira linguística e a um suposto relacionamento conturbado com o então técnico Thomas Tuchel, ele não conseguiu se firmar no time.

    • Publicidade
  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern de Munique, boato: Kane recusa oferta de grande clube

    Aparentemente, o FC Bayern de Munique não precisa se preocupar com uma possível saída de Harry Kane em breve.

    Segundo informações do jornal catalão *Sport*, o atacante da seleção inglesa sinalizou ao FC Barcelona — que demonstrou grande interesse nele — que não tem intenção de se transferir na próxima janela de transferências de verão.

    Segundo a reportagem, Kane, que tem contrato com o clube da Säbener Straße até 30 de junho de 2027, pretende, de qualquer forma, jogar pela equipe alemã na próxima temporada. O Barça, por sua vez, não pretende dar mais passos no sentido de contratar o jogador de 32 anos.

    O Barcelona está em busca de um novo centroavante após a saída de Robert Lewandowski, que se transferiu sem custo. Julian Álvarez, do Atlético de Madrid, era considerado o favorito, mas os Rojiblancos não pretendem, de forma alguma, deixar o argentino sair. Ofertas do Barça e do Real Madrid foram categoricamente rejeitadas.

    Já no caso de Kane, o Bayern está se empenhando para dar continuidade à parceria além de 2027. Vários dirigentes do FCB manifestaram o desejo de renovar antecipadamente o contrato com o jogador de 32 anos, e o próprio jogador também não se mostrou avesso à ideia de permanecer no clube.

    Na última temporada, Kane marcou 61 gols em 51 partidas oficiais em todas as competições. Além disso, ele deu sete assistências para outros gols.

  • As transferências recordes do FC Bayern de Munique:

    Jogadores

    Posição

    Contratado por

    Ano

    Valor da transferência

    Harry Kane

    Ataque

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milhões de euros

    Lucas Hernández

    Defesa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 milhões de euros

    Luis Díaz

    Ataque

    Liverpool FC

    2025

    70 milhões de euros

    Matthijs de Ligt

    Defesa

    Juventus

    2022

    67 milhões de euros

    Michael Olise

    Ataque

    Crystal Palace

    2024

    53 milhões de euros