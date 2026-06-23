FC Bayern de Munique, notícias e rumores: novo clube teria demonstrado interesse! Será que o FCB vai finalmente se livrar de um jogador que não sai do banco?

Será que o FC Bayern de Munique finalmente encontrará um clube interessado no atacante Bryan Zaragoza?

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Espanyol de Barcelona, da LaLiga, manifestou interesse em contratar o jogador de 24 anos na próxima janela de transferências de verão.

Segundo a reportagem, os catalães desejam reforçar as posições de ponta ofensiva para a próxima temporada, e Zaragoza se encaixa perfeitamente no perfil procurado.

Já no clube alemão, recordista em títulos, o jogador que já vestiu três vezes a camisa da seleção espanhola não tem mais futuro. Embora Zaragoza ainda tenha contrato em Munique até 2029, diante de seu desempenho modesto com a camisa do FCB e da forte concorrência de Michael Olise e Luis Díaz, é praticamente impossível que ele permaneça no clube a longo prazo.

Assim, no verão de 2024, ele foi cedido inicialmente por uma temporada ao CA Osasuna; em seguida, vieram dois empréstimos de seis meses ao Celta de Vigo e, por último, à AS Roma. Especialmente no clube italiano, Zaragoza não se adaptou de forma alguma, razão pela qual os Giallorossi também não exerceram a opção de compra prevista no contrato.

Zaragoza havia se transferido definitivamente do FC Granada para o FC Bayern em janeiro de 2024, inicialmente por empréstimo e depois por um valor total de 17 milhões de euros. No entanto, devido à barreira linguística e a um suposto relacionamento conturbado com o então técnico Thomas Tuchel, ele não conseguiu se firmar no time.