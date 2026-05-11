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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Kompany gostaria de tê-lo mantido”: declarações polêmicas sobre a saída do FCB

Bundesliga
Mercado da bola
N. Jackson
Bayern de Munique

Nicolas Jackson deixará o Bayern de Munique no meio do ano, embora seu técnico provavelmente continuasse a contar com ele. Notícias e rumores sobre o FCB.

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    FC Bayern de Munique, Notícias - “Kompany gostaria de tê-lo mantido”: declarações polêmicas sobre a saída do FCB

    Segundo Lothar Matthäus, o jogador com mais partidas pela seleção alemã, Nicolas Jackson teria tido um futuro no FC Bayern de Munique se tudo tivesse dependido exclusivamente da decisão do técnico Vincent Kompany.

    “Kompany está convencido do valor de Jackson e gostaria de tê-lo mantido em Munique”, disse Matthäus na noite de domingo no programa Sky90, acrescentando: “Mas ele é muito caro.” Kompany teria “deixado claro internamente que gostaria de manter Jackson, mas, naturalmente, provavelmente por um determinado preço que seu empregador, o Chelsea, não aceitaria necessariamente”, continuou Matthäus.

    Jackson está emprestado pelo Chelsea ao Bayern até o final da temporada. O campeão alemão pagou no verão passado uma generosa taxa de empréstimo de 16,5 milhões de euros pelo atacante e poderia ter contratado Jackson definitivamente por meio de uma opção de compra. No entanto, essa opção, no valor de 65 milhões de euros, é obviamente cara demais para o FCB.

    Assim, o diretor esportivo Max Eberl já havia confirmado no final de abril, no programa ZDF-Sportstudio, que Jackson retornaria ao Chelsea após o término do empréstimo. Antes disso, já havia relatos de que Kompany estava muito satisfeito com Jackson e gostaria de mantê-lo no elenco.

    Jackson desempenhou seu papel como jogador de rodízio no Bayern de forma bastante satisfatória; até o momento, ele somou dez gols e quatro assistências em 33 partidas pelo FCB em todas as competições. No Chelsea, o contrato de Jackson vai até 2033, mas ainda não se sabe se os Blues querem mantê-lo ou preferem vendê-lo no meio do ano.


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  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: O que motivou a substituição de Leon Goretzka em Wolfsburg

    O meio-campista Leon Goretzka não foi substituído no intervalo da vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o VfL Wolfsburg sem motivo.

    Como revelou o diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, após a partida, a substituição de Goretzka foi uma medida de precaução, depois que o jogador da seleção alemã levou uma bola de cabeça em cheio na têmpora, aos 26 minutos, em uma cobrança de falta de Konstantinos Koulierakis, do Wolfsburg. Goretzka recebeu atendimento médico em campo, mas conseguiu continuar jogando até o intervalo.

    “Ele levou uma bolada brutal na cabeça naquela cobrança de falta, mas depois se sentiu bem. Porém, no intervalo, ele disse que estava um pouco tonto, não se sentia muito bem, e então decidimos, por precaução, que ele ficasse no vestiário”, explicou Freund.

    No entanto, Goretzka certamente poderá estar presente na última partida da temporada da Bundesliga contra o 1. FC Köln, incluindo a entrega do troféu do campeonato no próximo sábado, bem como na final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart, uma semana depois. "Não, nada grave, nada grave", tranquilizou o técnico Vincent Kompany em relação a Goretzka. "Só que estamos agora numa fase em que, se alguém sentir alguma coisa, temos que tomar as decisões certas."

  • CHRISTOPH FREUND BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Vincent Kompany concede três dias de folga aos astros do FCB

    Com o cansaço das últimas semanas ainda no corpo e a conquista da dobradinha nacional ainda na memória, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, concedeu aos seus craques uma pausa prolongada após a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o VfL Wolfsburg.

    Joshua Kimmich, Harry Kane e companhia têm três dias de folga especial antes de, na quarta-feira, começarem os preparativos para a última partida da Bundesliga desta temporada contra o 1. FC Köln. “Os rapazes têm agora alguns dias de folga. As últimas semanas foram extremamente intensas, também mentalmente, com muitas viagens”, confirmou o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, após a vitória em Wolfsburg na noite de sábado.

    “Agora é hora de desacelerar um pouco e, depois, ainda temos nosso jogo pelo título em casa, que queremos vencer a todo custo. Em seguida, nosso foco total estará em Berlim; queremos manter o ritmo até lá”, continuou Freund. Uma semana após a final do campeonato contra o Colônia, o Bayern enfrenta o VfB Stuttgart na final da Copa da Alemanha, em Berlim.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

Bundesliga
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