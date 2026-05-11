FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Kompany gostaria de tê-lo mantido”: declarações polêmicas sobre a saída do FCB

Segundo Lothar Matthäus, o jogador com mais partidas pela seleção alemã, Nicolas Jackson teria tido um futuro no FC Bayern de Munique se tudo tivesse dependido exclusivamente da decisão do técnico Vincent Kompany.

“Kompany está convencido do valor de Jackson e gostaria de tê-lo mantido em Munique”, disse Matthäus na noite de domingo no programa Sky90, acrescentando: “Mas ele é muito caro.” Kompany teria “deixado claro internamente que gostaria de manter Jackson, mas, naturalmente, provavelmente por um determinado preço que seu empregador, o Chelsea, não aceitaria necessariamente”, continuou Matthäus.

Jackson está emprestado pelo Chelsea ao Bayern até o final da temporada. O campeão alemão pagou no verão passado uma generosa taxa de empréstimo de 16,5 milhões de euros pelo atacante e poderia ter contratado Jackson definitivamente por meio de uma opção de compra. No entanto, essa opção, no valor de 65 milhões de euros, é obviamente cara demais para o FCB.

Assim, o diretor esportivo Max Eberl já havia confirmado no final de abril, no programa ZDF-Sportstudio, que Jackson retornaria ao Chelsea após o término do empréstimo. Antes disso, já havia relatos de que Kompany estava muito satisfeito com Jackson e gostaria de mantê-lo no elenco.

Jackson desempenhou seu papel como jogador de rodízio no Bayern de forma bastante satisfatória; até o momento, ele somou dez gols e quatro assistências em 33 partidas pelo FCB em todas as competições. No Chelsea, o contrato de Jackson vai até 2033, mas ainda não se sabe se os Blues querem mantê-lo ou preferem vendê-lo no meio do ano.



