FC Bayern de Munique, notícias e rumores: isso seria uma bomba no mercado de transferências! O FCB estaria acompanhando a situação de um jogador da seleção alemã

O atacante do Arsenal, Kai Havertz, estaria na mira do Bayern de Munique.

Segundo o jornalista inglês e especialista no Arsenal Charles Watts, que também trabalhou por muito tempo para o GOAL, portal parceiro do SPOX, o FCB seria um dos vários grandes clubes que estão acompanhando de perto a situação de Havertz nos Gunners. No entanto, até o momento, o interesse do Bayern não se concretizou.

O contrato de Havertz com o Arsenal expira em 2028; segundo a reportagem, o clube inglês estaria disposto a vender o jogador da seleção alemã caso receba uma oferta adequada. Quando está em forma, Havertz desempenha um papel importante no time do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, mas o ex-jogador do Leverkusen tem sofrido com muitas lesões nos últimos um ano e meio. Atualmente, Havertz também está ausente do time londrino, pois sofreu uma lesão muscular na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no último fim de semana. No entanto, sua participação na Copa do Mundo, para a qual o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tem grandes expectativas em relação ao jogador de 26 anos, provavelmente não está em risco.

Embora o versátil Havertz certamente pudesse oferecer um valor agregado ao Bayern em termos esportivos, uma transferência seria um grande esforço financeiro. O Arsenal provavelmente gostaria de receber, em caso de venda, pelo menos os 75 milhões de euros que pagou ao Chelsea por Havertz em 2023.

Além disso, o Bayern já estaria trabalhando de forma bem mais concreta na contratação de um novo ponta. Anthony Gordon, do Newcastle, é aparentemente o principal candidato, mas, segundo Fabrizio Romano, há ainda mais dois jogadores na lista de preferências do FCB. O especialista em transferências não cita nomes, mas o The Athletic recentemente colocou Yan Diomande, do RB Leipzig, em destaque. O valor da transferência seria alto em ambos os casos.