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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: isso seria uma bomba no mercado de transferências! O FCB estaria acompanhando a situação de um jogador da seleção alemã

Bundesliga
Mercado da bola
K. Havertz
Bayern de Munique

O FC Bayern de Munique estaria de olho na situação de uma estrela da seleção alemã. Um técnico famoso não gostou muito da espetacular derrota do Bayern por 4 a 5 para o PSG. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Ele não tem futuro no FC Bayern: o Chelsea parece não estar disposto a pagar o altíssimo preço por Nicolas Jackson
  • O Galatasaray parece não querer exercer a opção de compra sobre Sacha Boey, emprestado pelo Bayern
  • Ele vai ficar mais um ano no FC Bayern? Manuel Neuer já teria tomado uma decisão
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, rumor: o FCB estaria acompanhando a situação de Kai Havertz

    O atacante do Arsenal, Kai Havertz, estaria na mira do Bayern de Munique.

    Segundo o jornalista inglês e especialista no Arsenal Charles Watts, que também trabalhou por muito tempo para o GOAL, portal parceiro do SPOX, o FCB seria um dos vários grandes clubes que estão acompanhando de perto a situação de Havertz nos Gunners. No entanto, até o momento, o interesse do Bayern não se concretizou.

    O contrato de Havertz com o Arsenal expira em 2028; segundo a reportagem, o clube inglês estaria disposto a vender o jogador da seleção alemã caso receba uma oferta adequada. Quando está em forma, Havertz desempenha um papel importante no time do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, mas o ex-jogador do Leverkusen tem sofrido com muitas lesões nos últimos um ano e meio. Atualmente, Havertz também está ausente do time londrino, pois sofreu uma lesão muscular na vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle no último fim de semana. No entanto, sua participação na Copa do Mundo, para a qual o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, tem grandes expectativas em relação ao jogador de 26 anos, provavelmente não está em risco.

    Embora o versátil Havertz certamente pudesse oferecer um valor agregado ao Bayern em termos esportivos, uma transferência seria um grande esforço financeiro. O Arsenal provavelmente gostaria de receber, em caso de venda, pelo menos os 75 milhões de euros que pagou ao Chelsea por Havertz em 2023.

    Além disso, o Bayern já estaria trabalhando de forma bem mais concreta na contratação de um novo ponta. Anthony Gordon, do Newcastle, é aparentemente o principal candidato, mas, segundo Fabrizio Romano, há ainda mais dois jogadores na lista de preferências do FCB. O especialista em transferências não cita nomes, mas o The Athletic recentemente colocou Yan Diomande, do RB Leipzig, em destaque. O valor da transferência seria alto em ambos os casos.

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  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Rumor: a iminente saída de Kathleen Krüger está causando descontentamento no FCB?

    A iminente saída de Kathleen Krüger, atual diretora de Organização e Infraestrutura do FCB, para o Hamburger SV estaria causando descontentamento no Bayern de Munique.

    De acordo com uma reportagem do Hamburger Abendblatt, “nem todos em Munique estão felizes” com o fato de Krüger provavelmente ir para o HSV como nova diretora esportiva. Especialmente porque a mulher de 40 anos teria tido a perspectiva de uma promoção na diretoria do FCB, tendo sido cogitada a possibilidade de ela assumir o cargo de diretora de futebol profissional.

    Na quarta-feira, o Sport Bild e o Hamburger Abendblatt noticiaram que Krüger deve assumir a sucessão de Stefan Kuntz no HSV. O clube de Hamburgo havia se separado do ex-diretor esportivo no início do ano. Entretanto, Krüger já teria recebido a liberação do Bayern, conforme noticiado pela Sky na quinta-feira.

    Krüger trabalha há muito tempo no FCB, tendo sido gerente de equipe na Säbener Straße de 2012 a 2024. O ex-técnico Pep Guardiola queria levá-la para o Manchester City, mas ela preferiu ficar no FC Bayern.

  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Diego Simeone vê com ceticismo o espetáculo entre o PSG e o FCB

    O placar de 5 a 4 entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões entrou para a história do futebol e encantou a todos. O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, porém, avaliou a partida também sob uma perspectiva crítica.

    “Quando um jogo termina em 5 a 4, todos dizem: ‘Que jogo incrível!’ Eu, então, digo do ponto de vista de um técnico: eles marcaram cinco gols contra nós”, observou Simeone após o empate de 1 a 1 do Atlético na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Arsenal, na quarta-feira, no Prime Video Sport Itália. “Não sei se para nós, treinadores, foi um jogo tão bom assim – mas, na televisão, foi claro que foi bonito de assistir”, enfatizou o argentino.

    O PSG chegou a liderar por 5 a 2 contra o Bayern, mas gols de Dayot Upamecano e Luis Díaz reduziram a diferença para 4 a 5. Com isso, tudo ainda está em aberto para a partida de volta em Munique na próxima quarta-feira. O mesmo vale para a partida de volta entre o Arsenal e o Atlético de Simeone, que será disputada no dia anterior, em Londres. O vencedor de cada confronto avança para a final da Liga dos Campeões, que será realizada no final de maio, em Budapeste.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

    Sábado, 9 de maio

    VfL Wolfsburg x FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

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