FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso é um pouco injusto”: esta estrela do FCB é muito subestimada por Stefan Effenberg

Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, espera disputar uma Copa do Mundo de sucesso com a seleção alemã neste verão, após muitas decepções nos últimos anos.
“Felizmente, a gente encontra maneiras de lidar com derrotas e decepções”, disse Kimmich em entrevista à SWR sobre a amarga eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. De qualquer forma, ele já passou por “muitos, muitos torneios” com a seleção alemã “que não foram bons”.
Kimmich fez sua estreia pela seleção pouco antes da Euro 2016; o campeonato europeu seguinte, na França, ainda foi bom, com a classificação para as semifinais, e em 2017 o astro do Bayern fez parte da seleção alemã que conquistou a Copa das Confederações. “Depois disso, para ser sincero, foi muito, muito fraco. Justamente em uma Copa do Mundo, eu nunca cheguei à fase eliminatória”, enfatizou Kimmich, cuja primeira Copa do Mundo, em 2018, também terminou muito cedo com a eliminação na fase de grupos.
Entre as duas fases finais da Copa do Mundo, Kimmich foi eliminado com a Alemanha nas oitavas de final do Euro 2021; no Euro 2024, a jornada terminou de forma muito infeliz nas quartas de final contra a Espanha, que viria a ser campeã europeia. O torneio em casa foi “ok”, “mas, mesmo assim, fomos eliminados nas quartas de final. Por isso, ainda temos objetivos muito grandes com a seleção alemã – embora, é claro, saibamos que tudo precisa correr muito bem se quisermos avançar”, disse Kimmich.
Os próximos amistosos na Suíça (27 de março) e contra Gana (30 de março) são “muito importantes”, enfatizou o capitão da DFB. “Os últimos jogos internacionais não foram consistentemente positivos; por isso, cada partida nos faz bem. Acredito que, com mais jogos, o grupo vai se unir ainda mais.” Embora, nos clubes, a fase decisiva da temporada comece após os dois jogos com a seleção, ninguém deve se poupar, alertou o jogador de 31 anos contra qualquer relaxamento: “Não pode acontecer de alguém não ter vontade de disputar um jogo pela seleção. É algo muito especial jogar pela Alemanha. Por isso, todos nós temos que ir para lá e estar motivados! Temos que estar ansiosos para evoluir como equipe, para podermos ter um papel importante na Copa do Mundo.”
A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá começa para Kimmich e companhia no dia 14 de junho, com a primeira partida da fase de grupos contra Curaçao. Os outros adversários da Alemanha na fase de grupos serão a Costa do Marfim (20 de junho) e o Equador (25 de junho).