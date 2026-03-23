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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso é um pouco injusto”: esta estrela do FCB é muito subestimada por Stefan Effenberg

Harry Kane, Michael Olise e companhia estão na boca de todos devido ao sucesso do Bayern de Munique no futebol. Stefan Effenberg, porém, destaca explicitamente outros jogadores. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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  • Der Stahlwerk DoppelpassGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias - "Isso vai muito além": Stefan Effenberg destaca a importância de Josip Stanisic

    O ex-jogador do FC Bayern, Stefan Effenberg, destacou o papel da defesa no futebol de sucesso que o FC Bayern de Munique vem apresentando atualmente. Ele ressaltou, entre outras coisas, a importância de Josip Stanisic, enquanto as manchetes costumam se concentrar mais nas estrelas do ataque, como Harry Kane, Michael Olise e companhia.

    “Isso passa um pouco despercebido: quando vejo um Stanisic fazendo uma temporada excelente, seja na lateral direita ou esquerda, quando vejo o desempenho de um Laimer, esses são, no fim das contas, os alicerces que tornam o FC Bayern ainda mais forte”, disse Effenberg no domingo, no programa “Doppelpass” da Sport1. Stanisic tem sido frequentemente titular no Bayern nesta temporada, somando já 30 partidas. O zagueiro de 25 anos registrou dez participações diretas em gols (três gols, sete assistências). Stanisic se destaca, entre outras coisas, por sua flexibilidade, podendo atuar não só nas duas posições de lateral, mas também na zaga.

    Konrad Laimer é igualmente importante para a excelente temporada do Bayern e, assim como Stanisic, impressiona sobretudo pela dedicação e flexibilidade. O austríaco, que atua tanto como lateral-direito quanto como lateral-esquerdo, soma até agora 34 partidas na temporada 2025/26 (três gols, nove assistências).

    Laimer e Stanisic também “se tornaram estáveis” em conjunto com a dupla de zagueiros centrais Dayot Upamecano e Jonathan Tah, elogiou Effenberg. O Bayern “nem sempre teve” essa confiabilidade defensiva “nos últimos anos no nível da Liga dos Campeões”, afirmou o jogador de 57 anos, que venceu a Liga dos Campeões com o Bayern em 2001.

    Na competição de elite, o FCB quer triunfar novamente este ano e conquistar a taça pela primeira vez desde 2020. Para o confronto de quartas de final entre o Bayern e o Real Madrid em abril, Effenberg não consegue identificar um favorito claro: “Para mim, é um duelo de igual para igual, então tudo vai depender realmente da forma do dia.”

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  • Lothar Matthäus 2025Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Para Lothar Matthäus, o FCB é “o melhor time da Europa”

    Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, é mais otimista do que outros ex-jogadores do FCB quanto à classificação do Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

    “Estou convencido de que o Bayern de Munique é a melhor equipe da Europa ao longo de toda a temporada – não apenas nacionalmente, mas também nas competições internacionais”, disse Matthäus no domingo no programa Sky90. Embora possa ser “perigoso para o Bayern” se o Real mantiver o desempenho das duas partidas das oitavas de final contra o Manchester City (3 a 0, 2 a 1), Matthäus considera o FCB claramente mais forte que o City.

    “O Bayern está acima do Manchester City porque joga como uma equipe. Eles são ambiciosos. Antes, marcavam mais gols e somavam mais pontos. Agora, também correm mais quilômetros – isso não era o ponto forte do FC Bayern antigamente”, elogiou Matthäus. O clube alemão com mais títulos é, portanto, “favorito nesta fase contra o Real Madrid – sobretudo porque a partida de volta será na Allianz Arena.”

    No dia 7 de abril, o Bayern joga primeiro a partida de ida das quartas de final em Madri; oito dias depois, o Real joga a partida de volta em Munique. Se o Bayern se impuser, o próximo gigante do futebol europeu o aguardará nas semifinais da Liga dos Campeões: o Paris Saint-Germain ou o Liverpool.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias - “Para ser sincero, foi muito, muito fraco”: Joshua Kimmich quer finalmente fazer uma boa Copa do Mundo

    Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, espera disputar uma Copa do Mundo de sucesso com a seleção alemã neste verão, após muitas decepções nos últimos anos.

    “Felizmente, a gente encontra maneiras de lidar com derrotas e decepções”, disse Kimmich em entrevista à SWR sobre a amarga eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. De qualquer forma, ele já passou por “muitos, muitos torneios” com a seleção alemã “que não foram bons”.

    Kimmich fez sua estreia pela seleção pouco antes da Euro 2016; o campeonato europeu seguinte, na França, ainda foi bom, com a classificação para as semifinais, e em 2017 o astro do Bayern fez parte da seleção alemã que conquistou a Copa das Confederações. “Depois disso, para ser sincero, foi muito, muito fraco. Justamente em uma Copa do Mundo, eu nunca cheguei à fase eliminatória”, enfatizou Kimmich, cuja primeira Copa do Mundo, em 2018, também terminou muito cedo com a eliminação na fase de grupos.

    Entre as duas fases finais da Copa do Mundo, Kimmich foi eliminado com a Alemanha nas oitavas de final do Euro 2021; no Euro 2024, a jornada terminou de forma muito infeliz nas quartas de final contra a Espanha, que viria a ser campeã europeia. O torneio em casa foi “ok”, “mas, mesmo assim, fomos eliminados nas quartas de final. Por isso, ainda temos objetivos muito grandes com a seleção alemã – embora, é claro, saibamos que tudo precisa correr muito bem se quisermos avançar”, disse Kimmich.

    Os próximos amistosos na Suíça (27 de março) e contra Gana (30 de março) são “muito importantes”, enfatizou o capitão da DFB. “Os últimos jogos internacionais não foram consistentemente positivos; por isso, cada partida nos faz bem. Acredito que, com mais jogos, o grupo vai se unir ainda mais.” Embora, nos clubes, a fase decisiva da temporada comece após os dois jogos com a seleção, ninguém deve se poupar, alertou o jogador de 31 anos contra qualquer relaxamento: “Não pode acontecer de alguém não ter vontade de disputar um jogo pela seleção. É algo muito especial jogar pela Alemanha. Por isso, todos nós temos que ir para lá e estar motivados! Temos que estar ansiosos para evoluir como equipe, para podermos ter um papel importante na Copa do Mundo.”

    A Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá começa para Kimmich e companhia no dia 14 de junho, com a primeira partida da fase de grupos contra Curaçao. Os outros adversários da Alemanha na fase de grupos serão a Costa do Marfim (20 de junho) e o Equador (25 de junho).

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

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