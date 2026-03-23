FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Isso é um pouco injusto”: esta estrela do FCB é muito subestimada por Stefan Effenberg

O ex-jogador do FC Bayern, Stefan Effenberg, destacou o papel da defesa no futebol de sucesso que o FC Bayern de Munique vem apresentando atualmente. Ele ressaltou, entre outras coisas, a importância de Josip Stanisic, enquanto as manchetes costumam se concentrar mais nas estrelas do ataque, como Harry Kane, Michael Olise e companhia.

“Isso passa um pouco despercebido: quando vejo um Stanisic fazendo uma temporada excelente, seja na lateral direita ou esquerda, quando vejo o desempenho de um Laimer, esses são, no fim das contas, os alicerces que tornam o FC Bayern ainda mais forte”, disse Effenberg no domingo, no programa “Doppelpass” da Sport1. Stanisic tem sido frequentemente titular no Bayern nesta temporada, somando já 30 partidas. O zagueiro de 25 anos registrou dez participações diretas em gols (três gols, sete assistências). Stanisic se destaca, entre outras coisas, por sua flexibilidade, podendo atuar não só nas duas posições de lateral, mas também na zaga.

Konrad Laimer é igualmente importante para a excelente temporada do Bayern e, assim como Stanisic, impressiona sobretudo pela dedicação e flexibilidade. O austríaco, que atua tanto como lateral-direito quanto como lateral-esquerdo, soma até agora 34 partidas na temporada 2025/26 (três gols, nove assistências).

Laimer e Stanisic também “se tornaram estáveis” em conjunto com a dupla de zagueiros centrais Dayot Upamecano e Jonathan Tah, elogiou Effenberg. O Bayern “nem sempre teve” essa confiabilidade defensiva “nos últimos anos no nível da Liga dos Campeões”, afirmou o jogador de 57 anos, que venceu a Liga dos Campeões com o Bayern em 2001.

Na competição de elite, o FCB quer triunfar novamente este ano e conquistar a taça pela primeira vez desde 2020. Para o confronto de quartas de final entre o Bayern e o Real Madrid em abril, Effenberg não consegue identificar um favorito claro: “Para mim, é um duelo de igual para igual, então tudo vai depender realmente da forma do dia.”