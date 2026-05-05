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Jochen Tittmar

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: Gafe na loja dos torcedores! FCB sofre contratempo com a camisa

Bundesliga
Bayern de Munique
K. Coman
A. Pavlovic

O FC Bayern de Munique sofreu um contratempo na venda de camisas. Enquanto isso, uma lenda do clube elogia Aleksandar Pavlovic. Notícias e rumores sobre o FCB.

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    FC Bayern de Munique, Notícias: Problema com a camisa na loja do FCB

    Pouco antes da decisiva partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o FC Bayern apresentou na segunda-feira seu novo uniforme para a temporada 2026/27. A equipe já estreará o novo uniforme na quarta-feira, no confronto contra o Paris Saint-Germain. 

    No entanto, uma visita à loja dos torcedores causou espanto, pois, curiosamente, havia uma camisa de Kingsley Coman à venda, embora o francês já não jogue pelo clube há quase nove meses. A responsável por essa curiosidade foi uma falha técnica no site da Adidas, fornecedora e acionista do clube. 

    Lá, a camisa novinha em folha foi erroneamente colocada à venda com o nome do ponta e seu antigo número 11. No entanto, a era do jogador ofensivo no clube de Munique já terminou há muito tempo. 

    O jogador que levou o clube ao título da Liga dos Campeões em 2020 com seu gol de cabeça contra o PSG deixou Munique em agosto de 2025, após uma década. Por cerca de 30 milhões de euros, ele se mudou para o deserto, para jogar no Al-Nassr. Na Arábia Saudita, o jogador de 29 anos agora divide o campo com Cristiano Ronaldo.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Bastian Schweinsteiger elogia Aleksandar Pavlovic

    Aleksandar Pavlovic não só está impressionando atualmente na Säbener Straße, como também vem ganhando destaque na seleção de Julian Nagelsmann. A lenda do Bayern, Bastian Schweinsteiger, prevê uma carreira brilhante para o jogador de 21 anos com a camisa da seleção nacional. 

    Em entrevista ao Münchner Abendzeitung, o ex-capitão da seleção nacional destacou a enorme qualidade que reconhece no jogador formado nas categorias de base do Bayern. Questionado sobre a futura hierarquia na equipe, Schweinsteiger explicou: “É claro que, em primeiro lugar, Kimmich deve ser citado como líder. Eu também adoraria ver Pavlovic nessa função.”

    Acima de tudo, a maneira como o meio-campista se impôs no FC Bayern impõe respeito ao campeão mundial de 2014. “Ele se desenvolveu muito bem no Bayern e desempenha um papel central lá”, enfatizou o jogador de 40 anos.

    Na avaliação do ex-jogador profissional, Pavlovic já alcançou o status de jogador-chave na seleção alemã. “Temos jogadores de nível mundial. Penso principalmente em Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Florian Wirtz”, explicou ele.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataJogoCompetição
    Quarta-feira, 6 de maioFC Bayern - Paris Saint-GermainLiga dos Campeões
    Sábado, 9 de maioVfL Wolfsburg x FC BayernBundesliga
    Sábado, 16 de maioFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    Sábado, 23 de maioFC Bayern - VfB StuttgartCopa da Alemanha
Liga dos Campeões
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