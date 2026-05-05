Pouco antes da decisiva partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, o FC Bayern apresentou na segunda-feira seu novo uniforme para a temporada 2026/27. A equipe já estreará o novo uniforme na quarta-feira, no confronto contra o Paris Saint-Germain.

No entanto, uma visita à loja dos torcedores causou espanto, pois, curiosamente, havia uma camisa de Kingsley Coman à venda, embora o francês já não jogue pelo clube há quase nove meses. A responsável por essa curiosidade foi uma falha técnica no site da Adidas, fornecedora e acionista do clube.

Lá, a camisa novinha em folha foi erroneamente colocada à venda com o nome do ponta e seu antigo número 11. No entanto, a era do jogador ofensivo no clube de Munique já terminou há muito tempo.

O jogador que levou o clube ao título da Liga dos Campeões em 2020 com seu gol de cabeça contra o PSG deixou Munique em agosto de 2025, após uma década. Por cerca de 30 milhões de euros, ele se mudou para o deserto, para jogar no Al-Nassr. Na Arábia Saudita, o jogador de 29 anos agora divide o campo com Cristiano Ronaldo.