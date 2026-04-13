FC Bayern de Munique, notícias e rumores: FCB supostamente fecha segunda contratação do verão

O FC Bayern de Munique estaria planejando a contratação definitiva do jogador emprestado Bara Sapoko Ndiaye para o próximo verão.

Segundo uma reportagem do jornalAbendzeitung, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria disposto a trabalhar com o jogador de 18 anos a longo prazo. Atualmente, Ndiaye está apenas emprestado pelo Gambinos Stars Africa, um clube parceiro da Red & Gold Academy.

Ndiaye fez sua estreia no elenco profissional do time de Munique na partida do último sábado contra o FC St. Pauli e foi imediatamente escalado pelo técnico Vincent Kompany para jogar seus primeiros minutos. Aos 84 minutos, ele entrou no lugar de Jamal Musiala.

O jogador de 18 anos conseguiu convencer logo nas poucas jogadas que fez – após o apito final, o companheiro de equipe Leon Goretzka elogiou sua atuação: “Dá para ver que ele tem um talento incrível. É um cara legal e muito agradecido.”

O diretor esportivo Max Eberl também se expressou no mesmo sentido, não tendo percebido “nenhum nervosismo” no meio-campista central. “Ele entrou muito bem no jogo.”

Caso o Bayern realmente contrate Ndiaye, essa já seria a segunda contratação para a próxima temporada. Já está certo que o time de Munique vai trazer de volta Noel Aseko do Hannover 96 por 2,5 milhões de euros.