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Christian Guinin

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: FCB supostamente fecha segunda contratação do verão

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Bayern de Munique
N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

Após a contratação de Noel Aseko, o FC Bayern de Munique parece estar planejando a segunda contratação para a próxima temporada. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias, rumores e reportagens sobre o FC Bayern de Munique:

  • Exigência polêmica de Musiala: Matthäus critica Kahn
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  • “Infelizmente, não há chance”: Matthäus não vê a estrela do FCB na Copa do Mundo
  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FC Bayern de Munique, Rumor: FCB fecha segunda contratação do verão

    O FC Bayern de Munique estaria planejando a contratação definitiva do jogador emprestado Bara Sapoko Ndiaye para o próximo verão.

    Segundo uma reportagem do jornalAbendzeitung, o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria disposto a trabalhar com o jogador de 18 anos a longo prazo. Atualmente, Ndiaye está apenas emprestado pelo Gambinos Stars Africa, um clube parceiro da Red & Gold Academy.

    Ndiaye fez sua estreia no elenco profissional do time de Munique na partida do último sábado contra o FC St. Pauli e foi imediatamente escalado pelo técnico Vincent Kompany para jogar seus primeiros minutos. Aos 84 minutos, ele entrou no lugar de Jamal Musiala.

    O jogador de 18 anos conseguiu convencer logo nas poucas jogadas que fez – após o apito final, o companheiro de equipe Leon Goretzka elogiou sua atuação: “Dá para ver que ele tem um talento incrível. É um cara legal e muito agradecido.”

    O diretor esportivo Max Eberl também se expressou no mesmo sentido, não tendo percebido “nenhum nervosismo” no meio-campista central. “Ele entrou muito bem no jogo.”

    Caso o Bayern realmente contrate Ndiaye, essa já seria a segunda contratação para a próxima temporada. Já está certo que o time de Munique vai trazer de volta Noel Aseko do Hannover 96 por 2,5 milhões de euros.

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  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Gnabry realiza sessão de corrida no treino do FCB

    Após ficar de fora devido a uma lesão na partida fora de casa do FC Bayern de Munique contra o St. Pauli, Serge Gnabry voltou aos treinos.

    Segundo o jornal Bild, o jogador da seleção alemã conseguiu fazer corridas leves no domingo, no campo de treinamento do FCB na Säbener Straße. Ainda não está claro se ele poderá voltar a jogar na próxima partida da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

    Contra o St. Pauli, Gnabry ficou de fora de última hora devido a dores no joelho. “Achamos que não seria bom para o Serge fazer essa viagem a Hamburgo com os dois voos. Em campo, ele provavelmente não teria sido uma alternativa. Por isso, decidimos que ele se recuperasse em casa e, para quarta-feira, ele estará em forma”, explicou o diretor esportivo Max Eberl logo após a vitória por 5 a 0 contra o time de Hamburgo.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

    Quarta-feira, 22 de abril

    20h45

    Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)

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