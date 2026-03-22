Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Daniel PeretzGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

FC Bayern de Munique, Notícias e rumores - "Eu amo o clube": jogador emprestado espera por uma segunda chance no FCB

Um jogador emprestado pelo FC Bayern espera ter uma segunda chance em Munique. Um técnico adversário está entusiasmado com o estilo de jogo do clube mais titulado da Alemanha. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • “O mais subestimado”: Kompany elogia extraordinariamente a estrela do Bayern
  • Olise brilha, dois jogadores do Bayern falham feio: avaliação individual do Bayern
  • A caminho do título: o soberano Bayern também domina o Union
  • Doncaster Rovers v Southampton - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Peretz espera por uma segunda chance no FCB

    Daniel Peretz, atualmente emprestado ao Southampton FC, nutre uma discreta esperança de ter uma segunda chance no Bayern de Munique.

    “O Bayern ainda está no meu coração. Eu amo o clube”, declarou o goleiro de 25 anos em entrevista ao transfermarkt.de. Peretz ingressou no FCB em 2023, mas, apesar de algumas atuações promissoras, nunca conseguiu ir além do status de goleiro reserva.

    Inicialmente, ele era o segundo goleiro atrás do titular Manuel Neuer, mas acabou sendo rebaixado para terceiro goleiro após a contratação de Jonas Urbig no início de 2025. Não está claro o que acontecerá no verão — especialmente porque Alexander Nübel, outro candidato à vaga de titular, retorna de seu empréstimo ao VfB Stuttgart.

    Em relação ao seu futuro pessoal, para Peretz é fundamental ter tempo de jogo suficiente. Um retorno a Munique só faria sentido se lhe fosse oferecida uma perspectiva real: “A situação ainda está longe. É difícil saber como vamos terminar a temporada. E o Bayern tem sua própria situação. Manu (Manuel Neuer; nota da redação) precisa decidir se vai continuar ou não. Depois disso, o Bayern decidirá e vamos garantir que a melhor decisão para a minha carreira seja tomada”, disse o israelense.

    Caso o capítulo Bayern de Munique realmente chegue ao fim no verão, Peretz também poderia imaginar permanecer no Southampton: “Acho que isso seria lógico. Mas ainda é muito cedo para falar sobre o verão. Meu foco agora está realmente nos jogos. Espero que possamos conversar sobre isso daqui a dois meses, quando tivermos subido para a Premier League. Aí será muito mais fácil dar uma resposta.”

    Peretz mudou-se para a segunda divisão inglesa no inverno, após um empréstimo malsucedido ao Hamburgo SV — lá, ele agora é o goleiro titular e busca a promoção para a Premier League: “É uma combinação perfeita para nós dois. Eu estava numa fase em que precisava dessa influência para me tornar o goleiro titular. Eu precisava jogar regularmente.”

    O jogador de 25 anos tem contrato com o FC Bayern até 2028. Em Munique, ele enfrenta concorrência de peso com Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich.

    • Publicidade
  • Steffen BaumgartGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Baumgart elogia muito o FCB

    O técnico do Union Berlin, Steffen Baumgart, elogiou o FC Bayern de Munique após a goleada de 0 a 4 sofrida por sua equipe.

    “Tenho quase certeza de que hoje não tínhamos chance alguma. Não quero culpar tanto os meus jogadores, porque a superioridade em todos os aspectos ficou clara do primeiro ao último minuto”, explicou o técnico de 54 anos ao DAZN após o término da partida.

    O time mais título da Alemanha “forçou os berlinenses a cometerem erros em todas as situações. Para sermos sinceros, com o placar de 0 a 2 no intervalo, ainda estávamos bem servidos. Parecia que nem sequer tínhamos a posse de bola, e o Bayern também não deu trégua. Um grande elogio à forma como eles jogam.”

    Com a derrota, o Union perdeu a chance de se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Baumgart, que venceu apenas duas das últimas doze partidas, ainda tem sete pontos de vantagem sobre a posição de rebaixamento, ocupada pelo FC St. Pauli. No entanto, o time de Hamburgo ainda tem mais uma partida a disputar.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP

    FC Bayern de Munique, Notícias: Davies treina com óculos especiais

    No caminho para seu retorno, o craque do Bayern, Alphonso Davies, recorre a métodos incomuns.

    Na manhã de sexta-feira, o canadense treinou com os chamados óculos estroboscópicos, que restringem o campo de visão e têm como objetivo treinar a concentração. Os goleiros do clube alemão, recordista de títulos, também utilizam esses óculos especiais para aprimorar sua capacidade de reação.

    Davies sofreu uma distensão na parte posterior da coxa há cerca de uma semana e meia, durante a espetacular vitória por 6 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo. O jogador de 25 anos ficará fora do FCB até depois da pausa para os jogos internacionais, mas poderá voltar a jogar na partida fora de casa contra o SC Freiburg.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

    Domingo, 19 de abril

    17h30

    FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)

Bundesliga
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB