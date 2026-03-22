FC Bayern de Munique, Notícias e rumores - "Eu amo o clube": jogador emprestado espera por uma segunda chance no FCB

Daniel Peretz, atualmente emprestado ao Southampton FC, nutre uma discreta esperança de ter uma segunda chance no Bayern de Munique.

“O Bayern ainda está no meu coração. Eu amo o clube”, declarou o goleiro de 25 anos em entrevista ao transfermarkt.de. Peretz ingressou no FCB em 2023, mas, apesar de algumas atuações promissoras, nunca conseguiu ir além do status de goleiro reserva.

Inicialmente, ele era o segundo goleiro atrás do titular Manuel Neuer, mas acabou sendo rebaixado para terceiro goleiro após a contratação de Jonas Urbig no início de 2025. Não está claro o que acontecerá no verão — especialmente porque Alexander Nübel, outro candidato à vaga de titular, retorna de seu empréstimo ao VfB Stuttgart.

Em relação ao seu futuro pessoal, para Peretz é fundamental ter tempo de jogo suficiente. Um retorno a Munique só faria sentido se lhe fosse oferecida uma perspectiva real: “A situação ainda está longe. É difícil saber como vamos terminar a temporada. E o Bayern tem sua própria situação. Manu (Manuel Neuer; nota da redação) precisa decidir se vai continuar ou não. Depois disso, o Bayern decidirá e vamos garantir que a melhor decisão para a minha carreira seja tomada”, disse o israelense.

Caso o capítulo Bayern de Munique realmente chegue ao fim no verão, Peretz também poderia imaginar permanecer no Southampton: “Acho que isso seria lógico. Mas ainda é muito cedo para falar sobre o verão. Meu foco agora está realmente nos jogos. Espero que possamos conversar sobre isso daqui a dois meses, quando tivermos subido para a Premier League. Aí será muito mais fácil dar uma resposta.”

Peretz mudou-se para a segunda divisão inglesa no inverno, após um empréstimo malsucedido ao Hamburgo SV — lá, ele agora é o goleiro titular e busca a promoção para a Premier League: “É uma combinação perfeita para nós dois. Eu estava numa fase em que precisava dessa influência para me tornar o goleiro titular. Eu precisava jogar regularmente.”

O jogador de 25 anos tem contrato com o FC Bayern até 2028. Em Munique, ele enfrenta concorrência de peso com Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich.