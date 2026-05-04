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FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Eles defenderam com a língua de fora”: será essa a vantagem decisiva do Bayern contra o PSG?

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
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Bundesliga

Na quarta-feira acontece a emocionante partida de volta entre o Bayern de Munique e o PSG. Lothar Matthäus vê uma vantagem possivelmente decisiva para o campeão alemão. Notícias e rumores sobre o FCB.

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  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Será essa a vantagem decisiva do FCB contra o PSG?

    Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, considera que o FC Bayern de Munique está em melhor forma física do que o adversário Paris Saint-Germain antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

    “Vi que o Bayern foi dominante (na partida de ida, nota do editor), principalmente nos últimos 20 a 25 minutos. E se o Bayern tivesse aproveitado melhor algumas jogadas de ataque, não teria precisado perder o jogo. Eles causaram uma impressão muito forte fisicamente, o que, na verdade, acontece em todas as partidas. Para mim, eles também são fisicamente mais fortes que o PSG, pois estes defenderam na retaguarda com a língua de fora”, explicou Matthäus sua opinião na noite de domingo no Sky90.

    Ele acha “que o Bayern – e não estou sendo patriota, mas dizendo o que vejo e o que vi nesta temporada – parece mais estável”, explicou o ex-jogador do FCB. Matthäus previu: “Por isso, acho que o Bayern de Munique vai vencer este jogo e chegar à final em Budapeste.”

    O Bayern chegou a estar perdendo por 2 a 5 na espetacular partida de ida em Paris na última terça-feira, mas conseguiu se aproximar para 4 a 5. Com isso, tudo está em aberto para a partida de volta, que será disputada na quarta-feira em Munique.

    Em uma possível final da Liga dos Campeões, o Bayern enfrentaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid. Também na semifinal entre os ingleses e os espanhóis tudo ainda está em aberto, já que a partida de ida em Madri terminou em 1 a 1.

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  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Joshua Kimmich fica emocionado ao falar sobre um assunto

    A iminente saída de Leon Goretzka certamente não deixará Joshua Kimmich, o líder do meio-campo do Bayern de Munique, indiferente.

    “É emocionante para todos, inclusive para mim”, disse Kimmich após o empate em 3 a 3 contra o Heidenheim no sábado, referindo-se à saída de Goretzka no meio do ano. Como se sabe, o contrato do meio-campista, que está chegando ao fim, não será renovado; segundo informações, Goretzka dará continuidade à sua carreira no AC Milan após deixar Munique.

    Além de muitas experiências em conjunto com a camisa da seleção alemã, Kimmich e Goretzka também passaram oito anos juntos no Bayern. “É realmente muito tempo, se pensarmos que a carreira de um profissional dura cerca de 15 anos”, destacou Kimmich.

    O empate contra o Heidenheim foi, para Goretzka, que marcou dois gols, o terceiro último jogo em casa na Allianz Arena. Por isso, o jogador de 31 anos aproveitou mais uma vez com especial prazer a atmosfera do que tem sido sua “sala de estar” por tantos anos. “Dá para perceber que ele está ciente de que o tempo está chegando ao fim”, comentou Kimmich.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Munique, Notícias - "Inexplicável": Giulia Gwinn irritada com a árbitra após a eliminação do FCB

    Giulia Gwinn, do Bayern de Munique, ficou indignada com uma decisão da árbitra Stephanie Frappart após a derrota por 2 a 4 do time feminino do FCB na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o FC Barcelona.

    “É inexplicável que o gol tenha sido anulado”, disse Gwinn à ZDF após a derrota na tarde de domingo, que significou a eliminação do Bayern. Depois que o jogo parecia já decidido após o gol do Barça que levou o placar a 4 a 1, pouco depois de uma hora, as jogadoras de Munique ainda tiveram um forte final de partida. Aos 71 minutos, Pernille Harder marcou o 2 a 4 e, aos 90, a dinamarquesa supostamente marcou até mesmo o terceiro gol. Com isso, após o empate em 1 a 1 na partida de ida, faltaria ao Bayern apenas mais um gol para chegar à prorrogação.

    No entanto, logo após o suposto 3 a 4 de Harder, o VAR entrou em ação e enviou Frappart para o monitor. Após analisar as imagens, a árbitra francesa anulou o gol, pois considerou uma falta da jogadora do Bayern em uma disputa entre Linda Dallmann e Patri na jogada que resultou no gol.

    “Há muitas coisas que nos irritam neste momento”, explicou Gwinn. “Porque temos a sensação de que, de alguma forma, estávamos perto.” Na Disney+, a jogadora da seleção alemã ainda declarou: “Os cruzamentos delas foram brutais e não conseguimos defender tudo perfeitamente.”

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

    Sábado, 9 de maio

    VfL Wolfsburg x FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

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