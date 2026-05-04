FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Eles defenderam com a língua de fora”: será essa a vantagem decisiva do Bayern contra o PSG?

Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, considera que o FC Bayern de Munique está em melhor forma física do que o adversário Paris Saint-Germain antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

“Vi que o Bayern foi dominante (na partida de ida, nota do editor), principalmente nos últimos 20 a 25 minutos. E se o Bayern tivesse aproveitado melhor algumas jogadas de ataque, não teria precisado perder o jogo. Eles causaram uma impressão muito forte fisicamente, o que, na verdade, acontece em todas as partidas. Para mim, eles também são fisicamente mais fortes que o PSG, pois estes defenderam na retaguarda com a língua de fora”, explicou Matthäus sua opinião na noite de domingo no Sky90.

Ele acha “que o Bayern – e não estou sendo patriota, mas dizendo o que vejo e o que vi nesta temporada – parece mais estável”, explicou o ex-jogador do FCB. Matthäus previu: “Por isso, acho que o Bayern de Munique vai vencer este jogo e chegar à final em Budapeste.”

O Bayern chegou a estar perdendo por 2 a 5 na espetacular partida de ida em Paris na última terça-feira, mas conseguiu se aproximar para 4 a 5. Com isso, tudo está em aberto para a partida de volta, que será disputada na quarta-feira em Munique.

Em uma possível final da Liga dos Campeões, o Bayern enfrentaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid. Também na semifinal entre os ingleses e os espanhóis tudo ainda está em aberto, já que a partida de ida em Madri terminou em 1 a 1.