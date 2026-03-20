FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Ele vai provocá-lo fisicamente e dar-lhe uma surra”: Será que uma estrela do FCB vai se tornar o pesadelo de Vinícius Júnior, do Real Madrid?

O ex-jogador profissional da Bundesliga Maik Franz está especialmente animado com o confronto de quartas de final da Liga dos Campeões entre o FC Bayern de Munique e o Real Madrid, principalmente por causa de um duelo pessoal.
Franz, que já foi um zagueiro durão no VfL Wolfsburg e no Eintracht Frankfurt, entre outros clubes, está convencido de que o lateral do Bayern, Konrad Laimer, vai dificultar muito a vida do craque ofensivo do Real, Vinicius Júnior.
“Ele vai dar um show”, disse Franz, visivelmente eufórico, no Fantalk da Sport1. “Da maneira como Laimer joga”, é preciso se defender das habilidades ofensivas de Vinicius, enfatizou o jogador de 44 anos. “Ele vai ficar colado nele, sempre na sua perna. Vai provocá-lo fisicamente o tempo todo e vai dar um baile nele. Estou realmente ansioso por esse duelo. Esse Vinicius elegante e veloz – e aí vem esse mordedor de pernas, essa piranha, e vai dar um baile nele.”
O Real se impôs nas oitavas de final contra o Manchester City. Após uma vitória por 3 a 0 na partida de ida, os merengues venceram também a partida de volta na Inglaterra por 2 a 1 na terça-feira, com Vinicius marcando dois gols. “Vamos pegá-los!”, desafiou o jogador de 25 anos, lançando uma declaração de guerra ao Bayern logo após a partida.
O FCB já estava praticamente definido como adversário do Real nas quartas de final antes mesmo da partida de volta das oitavas contra a Atalanta Bergamo na quarta-feira, já que o campeão alemão havia vencido a partida de ida fora de casa por 6 a 1. A partida de volta também foi claramente para os muniquenses (4 a 1). O artilheiro Harry Kane disse depois, em referência ao desafio contra o Madrid, à DAZN: “Não tememos ninguém.”
A partida de ida na capital espanhola será disputada em 7 de abril; oito dias depois, o Real será o visitante na partida de volta em Munique. O vencedor enfrentará na semifinal o Paris Saint-Germain ou o Liverpool, enfrentando assim o próximo gigante.