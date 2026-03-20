Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Ele vai provocá-lo fisicamente e dar-lhe uma surra”: Será que uma estrela do FCB vai se tornar o pesadelo de Vinícius Júnior, do Real Madrid?

O grande clássico da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid já está no ar, e Lennart Karl ficou sabendo de sua convocação para a seleção alemã durante uma aula particular. Notícias e rumores sobre o FCB.

  Konrad Laimer FC Bayern 2026

    FC Bayern de Munique, Notícias - “Vou acabar com ele”: estrela do FCB é um pesadelo para Vinicius?

    O ex-jogador profissional da Bundesliga Maik Franz está especialmente animado com o confronto de quartas de final da Liga dos Campeões entre o FC Bayern de Munique e o Real Madrid, principalmente por causa de um duelo pessoal.

    Franz, que já foi um zagueiro durão no VfL Wolfsburg e no Eintracht Frankfurt, entre outros clubes, está convencido de que o lateral do Bayern, Konrad Laimer, vai dificultar muito a vida do craque ofensivo do Real, Vinicius Júnior.

    “Ele vai dar um show”, disse Franz, visivelmente eufórico, no Fantalk da Sport1. “Da maneira como Laimer joga”, é preciso se defender das habilidades ofensivas de Vinicius, enfatizou o jogador de 44 anos. “Ele vai ficar colado nele, sempre na sua perna. Vai provocá-lo fisicamente o tempo todo e vai dar um baile nele. Estou realmente ansioso por esse duelo. Esse Vinicius elegante e veloz – e aí vem esse mordedor de pernas, essa piranha, e vai dar um baile nele.”

    O Real se impôs nas oitavas de final contra o Manchester City. Após uma vitória por 3 a 0 na partida de ida, os merengues venceram também a partida de volta na Inglaterra por 2 a 1 na terça-feira, com Vinicius marcando dois gols. “Vamos pegá-los!”, desafiou o jogador de 25 anos, lançando uma declaração de guerra ao Bayern logo após a partida.

    O FCB já estava praticamente definido como adversário do Real nas quartas de final antes mesmo da partida de volta das oitavas contra a Atalanta Bergamo na quarta-feira, já que o campeão alemão havia vencido a partida de ida fora de casa por 6 a 1. A partida de volta também foi claramente para os muniquenses (4 a 1). O artilheiro Harry Kane disse depois, em referência ao desafio contra o Madrid, à DAZN: “Não tememos ninguém.”

    A partida de ida na capital espanhola será disputada em 7 de abril; oito dias depois, o Real será o visitante na partida de volta em Munique. O vencedor enfrentará na semifinal o Paris Saint-Germain ou o Liverpool, enfrentando assim o próximo gigante.

  Lennart Karl

    FC Bayern de Munique, Notícias: Lennart Karl ficou sabendo da convocação para a seleção alemã durante uma aula particular

    O supertalento do Bayern de Munique, Lennart Karl, foi “interrompido” pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, durante uma aula particular, quando este tentava informá-lo sobre sua primeira convocação para a seleção alemã principal.

    “Consegui falar com o Lennart relativamente rápido. Ele estava na aula particular, por isso não atendeu logo”, revelou Nagelsmann na coletiva de imprensa na quinta-feira. Com um piscar de olhos, ele explicou: “Mas isso me deixa satisfeito. Caso contrário, eu teria repreendido ele se tivesse atendido na hora. O que o professor diz tem mais valor do que o que o técnico da seleção nacional diz.”

    Karl, que atualmente está estudando para o exame de conclusão do ensino fundamental, foi contatado por ele após o término da aula particular, continuou Nagelsmann. “Ele ficou feliz. Por um lado, porque a aula particular tinha acabado, e por outro, porque ele está no time. Foram dois motivos para comemorar.”

    Karl é parte integrante do time principal do Bayern desde o verão passado, e o jogador de 18 anos se destacou especialmente no outono. Embora ainda não seja titular absoluto no FCB, ele entra em campo regularmente e, com boas atuações, conquistou sua primeira convocação para a seleção alemã. Com isso, aumentam também as chances de Karl integrar a seleção alemã na Copa do Mundo no verão.

    O meio-campista ofensivo poderá fazer sua estreia em 27 de março, quando a Alemanha enfrentar a Suíça em Basileia, no primeiro dos dois amistosos programados. Três dias depois, a seleção alemã enfrentará Gana em Stuttgart.

  FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

    FC Bayern de Munique, Notícias: Nagelsmann explica a decisão de não escalar Musiala

    Julian Nagelsmann espera que seu importante jogador ofensivo, Jamal Musiala, tenha uma recuperação rápida e completa — em Munique. “Vincent Kompany e eu temos o mesmo interesse: que o jogador primeiro recupere a forma e a saúde no Bayern de Munique, que dispute muitos jogos rumo à Copa do Mundo, para que então possa ser considerado para a nossa seleção na Copa do Mundo”, disse Nagelsmann na quinta-feira em Frankfurt/Main.

    Em acordo com o técnico do Bayern, Kompany, Nagelsmann decidiu não convocar Musiala para os jogos internacionais na Suíça e contra Gana. “Ele teve novamente uma pequena reação no tornozelo, o que é relativamente normal”, relatou Nagelsmann: “Dadas as circunstâncias, como ele está com problemas, decidi não levá-lo e não deixá-lo driblar por dois minutos com dores. Isso não adianta nada.”

    (SID)

  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    FC Bayern de Munique, Notícias: O ex-artilheiro do FCB, Luca Toni, elogia Harry Kane

    O ex-atacante de nível mundial Luca Toni elogiou muito um de seus sucessores no Bayern de Munique. Harry Kane chamou a atenção do italiano de maneira especial.

    Após a vitória do Bayern por 4 a 1 na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta de Bergamo na quarta-feira, na qual Kane marcou dois gols, Toni deixou um recado para o artilheiro inglês por meio de uma repórter no Amazon Prime Video Italia: “Por favor, diga ao Harry que estou apaixonado por ele como jogador de futebol. Porque ele é um dos poucos verdadeiros números 9 que ainda existem no mundo – com todos esses falsos números 9 por aí. E ele é o melhor do mundo na sua posição.”

    Kane ficou visivelmente lisonjeado com o elogio efusivo e respondeu com palavras de respeito a Toni: “É uma honra ouvir isso de você, especialmente de um grande atacante como você. Obrigado”, disse o jogador de 32 anos, que já marcou 132 gols em 135 partidas pelo FCB.

    Toni, que encerrou a carreira em 2016, vestiu a camisa do Bayern de 2007 a 2010. Nesse período, o campeão mundial italiano de 2006 marcou 58 gols em 89 partidas.

    Enquanto isso, Kane e o Bayern derrotaram a Atalanta por 10 a 2 no placar agregado das duas partidas. Nas quartas de final, o campeão alemão enfrentará agora o Real Madrid.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 21 de março

    15h30

    FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

