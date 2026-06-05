FC Bayern de Munique, notícias e rumores: ele deveria, na verdade, desempenhar um papel semelhante ao de Raphael Guerreiro! Será que o FCB vai perder um grande talento para a Premier League?

Arijon Ibrahimovic não deve fazer parte dos planos do FC Bayern de Munique como jogador emprestado, mas sim como jogador de rodízio no time principal. É o que informa a Sky. Segundo a emissora, o clube campeão alemão está extremamente satisfeito com a evolução do jogador da seleção alemã sub-21 na última temporada pelo 1. FC Heidenheim e planeja colocá-lo em uma função semelhante à que Raphael Guerreiro desempenhou recentemente em Munique.

O português, em seu terceiro ano no Bayern, mais uma vez não conseguiu ir além do papel de reserva, mas mesmo assim disputou 29 partidas oficiais (mais de 1.200 minutos em campo) e, apesar de alguns problemas com lesões, terminou a temporada com seis gols e três assistências. Seu contrato não foi renovado, por isso Guerreiro deixa o Bayern após três anos. Recentemente, circularam até rumores sobre o fim de sua carreira.

Ibrahimovic, que pode atuar nas duas posições de ponta no ataque, também deve ter boas esperanças de tempo de jogo devido à tripla carga. Especialmente porque a contratação prevista de Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, está planejada principalmente para o centro, e a transferência de Anthony Gordon para a ponta esquerda não deu certo.

Agora, segundo a Sky, cabe a Ibrahimovic tomar uma decisão. O contrato do jogador de 20 anos em Munique expira em 2027. Segundo a Sky, ele teria recebido uma oferta de renovação; caso decida recusá-la, o clube forçaria uma venda.

Nesse sentido, Ibrahimovic já teria recebido propostas da Premier League, da Bundesliga e da Eredivisie. Possivelmente de clubes nos quais ele poderia ter mais tempo de jogo. Da Bundesliga, o Hoffenheim e o Stuttgart estariam interessados em uma transferência definitiva. Em caso de venda, o Bayern quer garantir uma opção de recompra, segundo o tz. No exterior, Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham e Crystal Palace, além do PSV Eindhoven, foram associados ao jogador de 20 anos.

Após um empréstimo um tanto irregular ao Frosinone (23/24) e uma passagem desastrosa pela Lazio de Roma (19 minutos em campo em 2025), Ibrahimovic se estabeleceu imediatamente como titular no 1. FC Heidenheim na última temporada e foi um dos poucos destaques em campo na luta contra o rebaixamento do FCH. Ele encerrou a temporada com dois gols e cinco assistências em 34 partidas oficiais. No entanto, o mais importante foi o tempo de jogo que recebeu do técnico Frank Schmidt (2.346 minutos).

“Para mim, era importante desde o início ter bastante tempo de jogo para mostrar meu valor. Consegui isso e, por isso, acredito que foi um ano muito bom para mim”, disse ele mesmo após sua saída de Heidenheim.