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Oliver Maywurm

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: ele custou 90 milhões de euros! Lothar Matthäus alimenta rumores sobre um ex-astro da Bundesliga

Bundesliga
Mercado da bola
J. Gvardiol
Bayern de Munique

Em 2023, Josko Gvardiol foi transferido do RB Leipzig para o Manchester City por 90 milhões de euros. Será que ele voltará em breve à Bundesliga? Notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

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  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    FC Bayern de Munique, Notícias: Lothar Matthäus coloca ex-estrela da Bundesliga na mira do FCB

    Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, colocou o zagueiro central do Manchester City, Josko Gvardiol, na mira do Bayern de Munique. Matthäus chegou a afirmar que o FCB já teria dado passos concretos nesse sentido.

    "Estou de olho em um jogador e ouvi dizer que eles (o Bayern, nota do editor) já estão fazendo as primeiras consultas. Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga no Manchester City, lateral-esquerdo/zagueiro central”, descreveu Matthäus na Sky, por ocasião do jogo do Bayern contra o 1. FC Köln no sábado, e confirmou então nominalmente que se referia a Gvardiol.

    O Bayern já conta em suas fileiras, a médio prazo, com uma dupla de zagueiros centrais de alto nível e bem entrosada, formada por Jonathan Tah e Dayot Upamecano. Uma vaga no centro da defesa pode ficar disponível no verão, caso Min-jae Kim — considerado há muito tempo um candidato a ser vendido e que nesta temporada é o terceiro zagueiro central — deixe o campeão alemão. Por enquanto, é duvidoso que Gvardiol seja considerado para o papel de desafiante de Tah e Upamecano.

    Afinal, o jogador de 24 anos tem a clara ambição de ser titular. E com contrato válido até 2028 no Manchester City, a contratação do jogador da seleção croata neste verão provavelmente será bastante cara. Afinal, os ingleses pagaram ao RB Leipzig a bagatela de 90 milhões de euros pelo Gvardiol em 2023.

    No clube concorrente do RB Leipzig na Bundesliga, Gvardiol conseguiu seu sucesso internacional; de 2021 a 2023, ele disputou 87 partidas pelo RB. No City, Gvardiol costuma ser titular, mas o croata ficou fora dos gramados do início de janeiro até o início de maio devido a uma fratura na tíbia. Foi só nesta semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, que Gvardiol comemorou seu retorno.

    O que pode tornar o ex-jogador do Leipzig ainda mais interessante para o Bayern: ao contrário de Tah e Upamecano, ele é canhoto e também pode ser escalado sem problemas como lateral-esquerdo.

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  • VfB Stuttgart v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias - Christoph Freund confirma: Alexander Nübel não tem futuro no FCB

    O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, confirmou que o goleiro Alexander Nübel, que está emprestado ao VfB Stuttgart até o final de junho, não tem futuro no FCB.

    “Tivemos uma conversa com sua assessoria e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos”, disse Freund após a vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o 1. FC Köln no último jogo da Bundesliga, no sábado, segundo o Sport1. Além de Manuel Neuer e Sven Ulreich, que recentemente renovaram seus contratos por mais um ano, e do sucessor de Neuer a médio prazo, Jonas Urbig, não há espaço para Nübel: “Vamos para a próxima temporada com o trio de goleiros, esse é o plano”, afirmou Freund.

    Embora Nübel tenha um contrato com o Bayern válido até 2030, já há algum tempo que se tornava evidente que o jogador de 29 anos não voltaria à Säbener Straße. O VfB gostaria de contratar Nübel em definitivo, mas provavelmente não tem condições financeiras para isso. Assim, o futuro do jogador, que já disputou três partidas pela seleção alemã, permanece incerto.

    O Bayern contratou Nübel do FC Schalke em 2020, mas, desde então, o goleiro disputou apenas quatro partidas oficiais pelo FCB. De 2021 a 2023, Nübel foi emprestado ao AS Monaco e, desde 2023, está no Stuttgart.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Ninguém antes de Harry Kane conseguiu isso

    Harry Kane bateu mais um recorde.

    Com 36 gols na temporada, o inglês é o artilheiro da Bundesliga na temporada 2025/26 – assim como nos dois anos anteriores. Com isso, Kane, que se transferiu do Tottenham Hotspur para o FC Bayern de Munique em 2023, é o primeiro jogador da história a conquistar o título de artilheiro em cada uma de suas três primeiras temporadas na Bundesliga. Além disso, Kane é o único jogador a ter marcado mais de 25 gols em cada uma de suas três primeiras temporadas na Bundesliga.

    Já em 2023/24, Kane havia marcado 36 gols na Bundesliga; na temporada passada, foram 26 gols no campeonato. Já estava claro há muito tempo que o jogador de 32 anos conquistaria o título de artilheiro também nesta temporada; no sábado, Kane elevou sua contagem de gols para 36 com um hat-trick na vitória por 5 a 1 sobre o Colônia.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

    25 de julho

    SV Wehen Wiesbaden x FC Bayern

    Amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Amistoso

Copa da Alemanha
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