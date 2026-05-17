Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, colocou o zagueiro central do Manchester City, Josko Gvardiol, na mira do Bayern de Munique. Matthäus chegou a afirmar que o FCB já teria dado passos concretos nesse sentido.

"Estou de olho em um jogador e ouvi dizer que eles (o Bayern, nota do editor) já estão fazendo as primeiras consultas. Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga no Manchester City, lateral-esquerdo/zagueiro central”, descreveu Matthäus na Sky, por ocasião do jogo do Bayern contra o 1. FC Köln no sábado, e confirmou então nominalmente que se referia a Gvardiol.

O Bayern já conta em suas fileiras, a médio prazo, com uma dupla de zagueiros centrais de alto nível e bem entrosada, formada por Jonathan Tah e Dayot Upamecano. Uma vaga no centro da defesa pode ficar disponível no verão, caso Min-jae Kim — considerado há muito tempo um candidato a ser vendido e que nesta temporada é o terceiro zagueiro central — deixe o campeão alemão. Por enquanto, é duvidoso que Gvardiol seja considerado para o papel de desafiante de Tah e Upamecano.

Afinal, o jogador de 24 anos tem a clara ambição de ser titular. E com contrato válido até 2028 no Manchester City, a contratação do jogador da seleção croata neste verão provavelmente será bastante cara. Afinal, os ingleses pagaram ao RB Leipzig a bagatela de 90 milhões de euros pelo Gvardiol em 2023.

No clube concorrente do RB Leipzig na Bundesliga, Gvardiol conseguiu seu sucesso internacional; de 2021 a 2023, ele disputou 87 partidas pelo RB. No City, Gvardiol costuma ser titular, mas o croata ficou fora dos gramados do início de janeiro até o início de maio devido a uma fratura na tíbia. Foi só nesta semana, na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, que Gvardiol comemorou seu retorno.

O que pode tornar o ex-jogador do Leipzig ainda mais interessante para o Bayern: ao contrário de Tah e Upamecano, ele é canhoto e também pode ser escalado sem problemas como lateral-esquerdo.