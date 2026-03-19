FC Bayern de Munique, notícias e rumores: convocação inesperada para a seleção alemã! Estrela do FCB recebe convite surpreendente de Julian Nagelsmann

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, parece ter surpreendido ao convocar o goleiro do Bayern de Munique, Jonas Urbig, para os próximos jogos internacionais no final de março.

Conforme noticiam a Sky e o Bild, Urbig deve integrar pela primeira vez a seleção alemã principal. Nagelsmann anunciará oficialmente a convocação na tarde de quinta-feira (14h).

Urbig ainda não pôde confirmar a notícia, que é muito boa para ele, na noite de quarta-feira, após a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, mas deu a entender a primeira convocação: “Ainda não olhei para o meu celular. Me disseram algo há pouco, mas ainda não verifiquei”, disse Urbig quando questionado pela DAZN.

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, explicou que o jogador de 22 anos mais do que mereceu a convocação devido às suas excelentes atuações recentes: “Se Julian for convocado amanhã e nomes como esse aparecerem, ficaremos felizes. Não sei quem disse isso no nosso meio, mas: quem tem um desempenho como esse no FC Bayern de Munique, a seleção nacional não está mais muito longe.”

Urbig provavelmente assumirá o papel de terceiro goleiro na DFB, atrás do titular Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e do reserva Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen, do Augsburg, que Nagelsmann havia escalado como terceiro goleiro nas últimas três vezes consecutivas, deve ficar apenas como reserva desta vez, segundo os relatos.

Urbig é o segundo goleiro do Bayern, atrás de Manuel Neuer, mas tem jogado com frequência recentemente devido a problemas de lesão do ex-goleiro da seleção alemã. O jogador de 22 anos aproveitou essas oportunidades para se destacar aos olhos de Nagelsmann. Em todas as competições, Urbig, que disputou um total de 22 partidas pela seleção juvenil da Alemanha, das categorias sub-17 à sub-21, participou de 13 jogos nesta temporada.

Além de Urbig, o supertalento Lennart Karl, outro jogador do Bayern, deve ser convocado pela primeira vez para a seleção alemã. A Alemanha enfrenta a Suíça em 27 de março, em Basileia, e três dias depois enfrenta Gana em Stuttgart.