FC Bayern de Munique, notícias e rumores: convocação inesperada para a seleção alemã! Estrela do FCB recebe convite surpreendente de Julian Nagelsmann

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:
- Karl deve ser convocado pela primeira vez para a seleção alemã
- Yildiz critica o FC Bayern
- Vinicius Júnior lança desafio ao Bayern
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O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, parece ter surpreendido ao convocar o goleiro do Bayern de Munique, Jonas Urbig, para os próximos jogos internacionais no final de março.
Conforme noticiam a Sky e o Bild, Urbig deve integrar pela primeira vez a seleção alemã principal. Nagelsmann anunciará oficialmente a convocação na tarde de quinta-feira (14h).
Urbig ainda não pôde confirmar a notícia, que é muito boa para ele, na noite de quarta-feira, após a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo, mas deu a entender a primeira convocação: “Ainda não olhei para o meu celular. Me disseram algo há pouco, mas ainda não verifiquei”, disse Urbig quando questionado pela DAZN.
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, explicou que o jogador de 22 anos mais do que mereceu a convocação devido às suas excelentes atuações recentes: “Se Julian for convocado amanhã e nomes como esse aparecerem, ficaremos felizes. Não sei quem disse isso no nosso meio, mas: quem tem um desempenho como esse no FC Bayern de Munique, a seleção nacional não está mais muito longe.”
Urbig provavelmente assumirá o papel de terceiro goleiro na DFB, atrás do titular Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) e do reserva Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Finn Dahmen, do Augsburg, que Nagelsmann havia escalado como terceiro goleiro nas últimas três vezes consecutivas, deve ficar apenas como reserva desta vez, segundo os relatos.
Urbig é o segundo goleiro do Bayern, atrás de Manuel Neuer, mas tem jogado com frequência recentemente devido a problemas de lesão do ex-goleiro da seleção alemã. O jogador de 22 anos aproveitou essas oportunidades para se destacar aos olhos de Nagelsmann. Em todas as competições, Urbig, que disputou um total de 22 partidas pela seleção juvenil da Alemanha, das categorias sub-17 à sub-21, participou de 13 jogos nesta temporada.
Além de Urbig, o supertalento Lennart Karl, outro jogador do Bayern, deve ser convocado pela primeira vez para a seleção alemã. A Alemanha enfrenta a Suíça em 27 de março, em Basileia, e três dias depois enfrenta Gana em Stuttgart.
O FC Bayern de Munique aparentemente exerceu a opção de recompra do talentoso meio-campista Noel Aseko, atualmente emprestado ao Hannover 96, da segunda divisão. É o que informa a Sky.
Segundo a reportagem, embora o Hannover exerça a opção de compra por um milhão de euros, o FCB aciona imediatamente a cláusula de recompra acordada no valor de 2,5 milhões de euros. Assim, o 96 receberá 1,5 milhão de euros pelo retorno de Aseko a Munique.
Segundo a Sky, Aseko tem chances de ocupar a vaga de Leon Goretzka, que, como se sabe, deixará o FCB ao término do contrato no verão. O jogador de 20 anos seria o principal candidato interno para suceder Goretzka, e o clube recordista de títulos poderia contar com ele caso não seja contratado nenhum substituto externo.
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, é considerado um admirador de Aseko, que, antes de ser emprestado ao Hannover (joga pelo clube da Baixa Saxônia desde o início de fevereiro de 2025), treinava regularmente sob o comando do belga na equipe principal do FCB. O jogador da seleção alemã sub-21 está tendo uma temporada muito forte no 96 na 2.ª Bundesliga e, segundo a Sky, os dirigentes de Munique acreditam que ele tem potencial para suceder Goretzka. Outro ponto a favor de Aseko é que ele também pode atuar como lateral-direito e, portanto, assumir uma função semelhante à de Tom Bischof, contratado no verão passado do Hoffenheim. Bischof chegou principalmente como meio-campista central, mas no FCB costuma atuar como lateral-esquerdo.
Aseko, que se transferiu do Hertha BSC para a base do Bayern em 2022, tem contrato com o clube da Säbener Straße até 2028. Pelo Hannover, ele disputou 25 partidas na segunda divisão nesta temporada, marcando três gols e dando cinco assistências.
Caso o Bayern decida contratar um sucessor externo para Goretzka, Aseko poderia ser vendido já neste verão, segundo a Sky. Não faltariam interessados, afinal, clubes de renome do exterior, como o Villarreal ou o Brighton & Hove Albion, estariam de olho no meio-campista central.
Wisdom Mike, jovem talento ofensivo do Bayern de Munique, foi operado com sucesso após sofrer uma grave lesão no músculo do quadril.
O jogador de 17 anos voou especialmente para Turku, na Finlândia, para a cirurgia. Lá, ele foi tratado pelo Dr. Lasse Lempainen, que conquistou reputação nos círculos do futebol como especialista no tratamento de lesões musculares.
O goleiro estrela alemão Marc-Andre ter Stegen também foi operado pelo Dr. Lempainen no início de fevereiro devido a uma lesão na coxa. O cirurgião ortopédico finlandês mantém uma colaboração particularmente estreita com o FC Barcelona, clube de origem de ter Stegen, atualmente emprestado ao FC Girona.
Devido à lesão, Mike provavelmente ficará afastado dos gramados por cerca de quatro meses, o que significa que a temporada está encerrada para o jovem jogador. O jogador da seleção juvenil alemã fez cinco breves aparições pela equipe principal do Bayern na temporada 2025/26; fora isso, atuou principalmente pela equipe sub-19 do FCB (onze jogos, três gols).
A lenda do Bayern, Franck Ribéry, está atualmente se preparando para seguir carreira como técnico.
“Quero ser treinador e estou estudando para isso”, disse o jogador de longa data do FCB ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Ribéry já possui os diplomas UEFA A e B e, atualmente, frequenta um curso para o diploma UEFA Pro em Coverciano, no centro de treinamento da Federação Italiana de Futebol, localizado a sudeste de Florença.
Seu objetivo é, um dia, “treinar na Itália, um país que eu amo”, disse Ribéry, que disputou um total de 425 partidas pelo Bayern entre 2007 e 2019. O francês passou os últimos anos de sua carreira na Itália — primeiro na AC Florença (2019 a 2021) e depois na US Salernitana, onde encerrou sua carreira em outubro de 2022.
Foi na Salernitana que Ribéry deu seus primeiros passos na área técnica. Imediatamente após encerrar a carreira, o jogador de 42 anos começou a trabalhar como treinador técnico no time, que atualmente disputa a terceira divisão italiana, permanecendo nessa função até março de 2024.
O atacante do Bayern de Munique, Luis Díaz, elogiou seu companheiro de equipe Jamal Musiala.
Em um vídeo publicado pelo Post United, Diaz é questionado sobre seus jogadores favoritos de cinco países diferentes. Para seu país natal, o colombiano cita o ex-astro do Bayern James Rodríguez; para a Espanha, Lamine Yamal (FC Barcelona); para a Argentina, Lionel Messi (Inter Miami); e para o México, o ex-atacante do Manchester United e do Leverkusen, Chicharito. Por fim, quando questionado sobre seu jogador alemão favorito, a escolha de Diaz recai sobre seu companheiro de equipe no Bayern, Musiala.
E isso apesar de ele ainda não ter visto o jogador de 23 anos em plena forma. Pois antes de Diaz se transferir do Liverpool para Munique no verão passado, Musiala havia sofrido uma grave lesão na Copa do Mundo de Clubes. Ele ficou fora dos gramados por seis meses e, desde meados de janeiro, vem sendo reintegrado aos treinos gradualmente, antes de sofrer um revés na partida da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo na semana passada e, por isso, ter que ficar de fora novamente. Como medida de precaução, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, dispensou Musiala dos próximos amistosos no final de março.
Data
Hora
Partida
Sábado, 21 de março
15h30
FC Bayern x Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15h30
SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)
Terça-feira, 7 de abril
21h
Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)
Sábado, 11 de abril
18h30
FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)
Quarta-feira, 15 de abril
21h
FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)