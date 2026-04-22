FC Bayern de Munique, notícias e rumores: comparações com Kaká! O supertalento parece ser um assunto cada vez mais em voga no FCB

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:
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Mais notícias, reportagens e rumores sobre o FC Bayern de Munique:
O talentoso meio-campista colombiano Samuel Martinez parece ser um assunto cada vez mais concreto no FC Bayern de Munique.
Se recentemente o jornal “tz” já havia noticiado o interesse do clube de Munique pelo jogador de 17 anos, agora o site “Absolut Bayern” afirma que Martinez está causando grande entusiasmo dentro do FCB. No Bayern, o colombiano estaria sendo comparado ao lendário meia brasileiro Kaká — que já atuou, entre outros, pelo AC Milan e pelo Real Madrid. Diz-se que se vêem semelhanças com Kaká no estilo de jogo elegante e dinâmico de Martinez.
Por isso, o clube alemão, recordista de títulos, deve estar ainda mais esperançoso de que o jovem cobiçado opte por uma transferência para a Säbener Straße. Outros clubes europeus de renome, como o Arsenal, o Tottenham Hotspur, o Liverpool e também o rival do Bayern na liga, o Borussia Dortmund, também são associados a Martinez.
O meio-campista ofensivo joga atualmente pela equipe sub-20 do Atlético Nacional, clube da primeira divisão colombiana. No Campeonato Sul-Americano Sub-17, Martinez causou sensação recentemente com a seleção colombiana, conseguindo três assistências em seis partidas rumo ao título. Entre outras coisas, ele preparou o primeiro gol da Colômbia tanto na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na semifinal quanto na vitória por 4 a 0 sobre a Argentina na final, no domingo.
Segundo o jornal “tz”, o olheiro do Bayern, Christoph Kresse, já teria entrado em contato com o jogador; além disso, o diretor esportivo Christoph Freund também conhece bem o adolescente. O que poderia favorecer o Bayern na disputa por Martinez: a joia do meio-campo, que prefere atuar como camisa 10 ou 8, tem um assessor da Baviera e, além disso, o FCB goza atualmente de boa reputação na Colômbia devido ao excelente desempenho de Luis Diaz no campeão alemão.
De acordo como tz, Martinez pretende decidir sobre seu futuro nas próximas semanas. Uma coisa é certa: caso opte pelo Bayern, ele só poderá se transferir para Munique no início de abril de 2027, quando completar 18 anos, de acordo com os regulamentos da FIFA.
Na opinião de Toni Kroos, para o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o importante é apresentar um trabalho defensivo melhor do que nas espetaculares partidas das quartas de final contra o Real Madrid.
“Acho que o Bayern precisa defender um pouco melhor na semifinal do que contra o Real”, disse Kroos à Sky. “Acho que o Paris pode ser um pouco mais eficaz nesse aspecto. Eles defenderam de forma muito arriscada nos dois jogos, o que o Real poderia ter aproveitado ainda mais na partida de volta.”
Após uma vitória por 2 a 1 na partida de ida em Madri, o Bayern estava perdendo por 3 a 2 em casa contra o Real na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões até pouco antes do fim. Somente nos minutos finais, gols de Luis Diaz e Michael Olise garantiram a vitória por 4 a 3, permitindo que o campeão alemão comemorasse a classificação para as semifinais já no tempo regulamentar.
Se o Bayern “ajustar um pouco” seu comportamento defensivo, a equipe do técnico Vincent Kompany terá “boas chances”, enfatizou Kroos. O ex-jogador da seleção alemã continuou: “Para mim, é uma situação de 50-50.”
Uma pequena vantagem para o FCB é que a partida de ida será disputada fora de casa, em Paris, no dia 28 de abril. Oito dias depois, o Bayern receberá o PSG para a partida de volta em Munique.
Thiago Alcântara elogia a atual forma do seu ex-clube, o FC Bayern de Munique, e destaca especialmente a contratação de Luis Díaz.
“A equipe está fazendo uma temporada espetacular. Acho que acertaram em cheio com a contratação de Luis Díaz. Eu o conheço do Liverpool e ele é um jogador fantástico e também uma pessoa fantástica”, disse Thiago, que jogou no Bayern de 2013 a 2020, à Sky.
No Liverpool, onde encerrou sua carreira em 2024, Thiago jogou ao lado de Díaz por dois anos e meio. Díaz se transferiu de Anfield Road para Munique no verão passado por 70 milhões de euros.
No FCB, Diaz se tornou um verdadeiro sucesso: em 43 partidas disputadas até agora pelo Bayern, o atacante colombiano já marcou 24 gols e deu 20 assistências.
Enquanto isso, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, também está fazendo “um trabalho excelente”, continuou Thiago em seu elogio. “O grupo é fantástico – tem uma mistura muito boa de jogadores experientes e jovens. É um prazer assistir ao Bayern.”
Thiago considera o trio ofensivo do FCB formado por Diaz, Harry Kane e Michael Olise “espetacular”. “Não se trata apenas de resultados e títulos, mas também da forma de jogar. Eles podem ser definitivamente considerados um dos melhores trios de ataque do mundo”, afirmou o espanhol.
Data
Jogo
Competição
Quarta-feira, 22 de abril
Bayer Leverkusen x FC Bayern
Copa da Alemanha
Sábado, 25 de abril
FSV Mainz 05 x FC Bayern
Bundesliga
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern
Liga dos Campeões
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga