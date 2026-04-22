FC Bayern de Munique, notícias e rumores: comparações com Kaká! O supertalento parece ser um assunto cada vez mais em voga no FCB

O talentoso meio-campista colombiano Samuel Martinez parece ser um assunto cada vez mais concreto no FC Bayern de Munique.

Se recentemente o jornal “tz” já havia noticiado o interesse do clube de Munique pelo jogador de 17 anos, agora o site “Absolut Bayern” afirma que Martinez está causando grande entusiasmo dentro do FCB. No Bayern, o colombiano estaria sendo comparado ao lendário meia brasileiro Kaká — que já atuou, entre outros, pelo AC Milan e pelo Real Madrid. Diz-se que se vêem semelhanças com Kaká no estilo de jogo elegante e dinâmico de Martinez.

Por isso, o clube alemão, recordista de títulos, deve estar ainda mais esperançoso de que o jovem cobiçado opte por uma transferência para a Säbener Straße. Outros clubes europeus de renome, como o Arsenal, o Tottenham Hotspur, o Liverpool e também o rival do Bayern na liga, o Borussia Dortmund, também são associados a Martinez.

O meio-campista ofensivo joga atualmente pela equipe sub-20 do Atlético Nacional, clube da primeira divisão colombiana. No Campeonato Sul-Americano Sub-17, Martinez causou sensação recentemente com a seleção colombiana, conseguindo três assistências em seis partidas rumo ao título. Entre outras coisas, ele preparou o primeiro gol da Colômbia tanto na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil na semifinal quanto na vitória por 4 a 0 sobre a Argentina na final, no domingo.

Segundo o jornal “tz”, o olheiro do Bayern, Christoph Kresse, já teria entrado em contato com o jogador; além disso, o diretor esportivo Christoph Freund também conhece bem o adolescente. O que poderia favorecer o Bayern na disputa por Martinez: a joia do meio-campo, que prefere atuar como camisa 10 ou 8, tem um assessor da Baviera e, além disso, o FCB goza atualmente de boa reputação na Colômbia devido ao excelente desempenho de Luis Diaz no campeão alemão.

De acordo como tz, Martinez pretende decidir sobre seu futuro nas próximas semanas. Uma coisa é certa: caso opte pelo Bayern, ele só poderá se transferir para Munique no início de abril de 2027, quando completar 18 anos, de acordo com os regulamentos da FIFA.