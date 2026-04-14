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Christian Guinin

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: cláusula inválida para o FCB? Vazaram novos detalhes sobre a renovação do contrato de Nico Schlotterbeck

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O FC Bayern de Munique parece estar em desvantagem caso Nico Schlotterbeck resolva mudar de clube após a Copa do Mundo. Notícias e rumores sobre o FCB.

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    FC Bayern de Munique, rumor: cláusula de Schlotterbeck não é válida para o FCB

    A cláusula de rescisão prevista no novo contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB aparentemente não se aplica ao FC Bayern de Munique.

    A Sky confirmou os rumores de que o jogador da seleção alemã poderia deixar o Borussia Dortmund após a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México por uma taxa de rescisão fixada em 60 milhões de euros; no entanto, essa cláusula se aplicaria apenas a um punhado de clubes.

    O FC Bayern, portanto, não está entre eles. O clube recordista de títulos também teria manifestado um interesse cauteloso na contratação do jogador de 26 anos — especialmente no caso de uma saída de Min-Jae Kim, que está sendo cortejado por vários clubes italianos, o time de Munique poderia voltar a agir no mercado de transferências em relação à defesa, embora já existam alternativas para a posição em Hiroki Ito e Josip Stanisic.

    Entre os clubes para os quais Schlotterbeck poderia se transferir, estaria o Real Madrid. Os merengues já estão há algum tempo em busca de um reforço de alto nível para a zaga, já que podem ocorrer algumas reestruturações nessa posição no verão.

    Concretamente, o contrato de David Alaba, válido até o final da temporada, não deve ser renovado, e o austríaco provavelmente sairá sem custo de transferência. Também há dúvidas sobre o futuro do jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger — seu contrato também vence apenas no final de junho de 2026.

    Schlotterbeck renovou antecipadamente, na última sexta-feira, seu contrato com o BVB, que inicialmente ia até 2027, até 2031, mas aparentemente incluiu no contrato uma cláusula de rescisão que poderá ser acionada já após a Copa do Mundo.

    No jogo em casa do Dortmund no fim de semana contra o Bayer 04 Leverkusen, houve vaias contra o jogador de 26 anos — aparentemente uma reação ao que os torcedores consideraram um compromisso um tanto hipócrita com o clube.

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    FC Bayern de Munique, rumor: duas ex-estrelas do FCB prestes a mudar de clube

    Os dois ex-jogadores do FC Bayern de Munique, Pierre-Emile Höjbjerg e Benjamin Pavard, provavelmente terão que procurar um novo clube no próximo verão.

    Segundo o jornal francês La Provence, o meio-campista central e o zagueiro central não têm mais futuro em seu atual clube, o Olympique de Marselha, e devem, portanto, ser transferidos na próxima janela de transferências.

    Enquanto Höjbjerg tem contrato firme com o OM, válido até 2028, Pavard está apenas emprestado ao Marselha pelo seu clube de origem, a Inter de Milão. Uma opção de compra de 15 milhões de euros, segundo especulações, não seria exercida. Ao mesmo tempo, o francês também parece não ser mais desejado na Inter (contrato até 2028).

    Já Höjbjerg ainda poderia render dinheiro ao clube da Ligue 1. Segundo informações, Juventus de Turim, Inter de Milão e AS Roma estariam todas interessadas em uma transferência. Estão sendo cogitados doze milhões de euros de transferência, além de bônus.

  • FC St. Pauli v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Estrela do Man United elogia Kane pela transferência para o FCB

    O meio-campista do Manchester United, Bruno Fernandes, parabenizou Harry Kane pela sua transferência para o Bayern de Munique.

    Na opinião do português, foi a decisão certa do atacante da seleção inglesa deixar o Tottenham Hotspur, clube onde atuou por muitos anos, no verão de 2023 para se juntar ao time alemão, recordista em títulos.

    Kane “decidiu ir para o Bayern. E essa decisão é boa, porque ele sabe que tem grandes chances de conquistar títulos”, explicou Fernandes em entrevista ao Times. Essa possibilidade provavelmente teria sido negada a ele vestindo a camisa dos Spurs, clube pelo qual Kane jogou por quase 20 anos.

    “Se ele tivesse ficado mais uma ou duas temporadas no Tottenham, teria se tornado o maior artilheiro de todos os tempos da Premier League. Então, ele seria uma lenda ou não? Ele seria”, continuou o jogador da seleção portuguesa. Com sua transferência para o FCB, porém, Kane agora também tem a chance de conquistar prêmios individuais, como a Bola de Ouro: “Agora estamos falando de Harry Kane, que marca tantos gols quanto no Tottenham, mas agora ele poderia ganhar uma Bola de Ouro, porque vai conquistar troféus.”

    Já no ano passado, Kane conquistou o campeonato alemão com o Bayern; agora, mais três títulos podem ser adicionados a essa lista. Na liga, o time de Munique lidera com folga à frente do Borussia Dortmund, e a equipe do técnico Vincent Kompany ainda está na disputa tanto na Liga dos Campeões quanto na Copa da Alemanha.

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    DataHoraPartida
    Quarta-feira, 15 de abril21hFC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)
    Domingo, 19 de abril17h30FC Bayern x VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Quarta-feira, 22 de abril20h45Bayer Leverkusen x FC Bayern (Copa da Alemanha)
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