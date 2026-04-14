FC Bayern de Munique, notícias e rumores: cláusula inválida para o FCB? Vazaram novos detalhes sobre a renovação do contrato de Nico Schlotterbeck

A cláusula de rescisão prevista no novo contrato de Nico Schlotterbeck com o BVB aparentemente não se aplica ao FC Bayern de Munique.

A Sky confirmou os rumores de que o jogador da seleção alemã poderia deixar o Borussia Dortmund após a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México por uma taxa de rescisão fixada em 60 milhões de euros; no entanto, essa cláusula se aplicaria apenas a um punhado de clubes.

O FC Bayern, portanto, não está entre eles. O clube recordista de títulos também teria manifestado um interesse cauteloso na contratação do jogador de 26 anos — especialmente no caso de uma saída de Min-Jae Kim, que está sendo cortejado por vários clubes italianos, o time de Munique poderia voltar a agir no mercado de transferências em relação à defesa, embora já existam alternativas para a posição em Hiroki Ito e Josip Stanisic.

Entre os clubes para os quais Schlotterbeck poderia se transferir, estaria o Real Madrid. Os merengues já estão há algum tempo em busca de um reforço de alto nível para a zaga, já que podem ocorrer algumas reestruturações nessa posição no verão.

Concretamente, o contrato de David Alaba, válido até o final da temporada, não deve ser renovado, e o austríaco provavelmente sairá sem custo de transferência. Também há dúvidas sobre o futuro do jogador da seleção nacional Antonio Rüdiger — seu contrato também vence apenas no final de junho de 2026.

Schlotterbeck renovou antecipadamente, na última sexta-feira, seu contrato com o BVB, que inicialmente ia até 2027, até 2031, mas aparentemente incluiu no contrato uma cláusula de rescisão que poderá ser acionada já após a Copa do Mundo.

No jogo em casa do Dortmund no fim de semana contra o Bayer 04 Leverkusen, houve vaias contra o jogador de 26 anos — aparentemente uma reação ao que os torcedores consideraram um compromisso um tanto hipócrita com o clube.