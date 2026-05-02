FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Adoro esse jogador”: o FCB é recomendado como uma alternativa bem mais barata a Anthony Gordon

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, deu a entender que um acordo com o capitão Manuel Neuer sobre mais uma temporada no clube alemão, recordista em títulos, está próximo. “Hoje é 1º de maio, a temporada não vai durar para sempre e, por isso, estamos conversando. São conversas positivas, mas ainda não há nada mais a anunciar”, disse Freund na sexta-feira.
“Não é o caso” de que “já esteja tudo acertado e tudo assinado”, acrescentou o austríaco. O Bayern, porém, está conversando com Neuer e seu assessor Thomas Kroth, que foi visto na quinta-feira nas instalações do clube. “Já nos reunimos várias vezes. Isso não vai se arrastar indefinidamente.”
Neuer, de 40 anos, deve assumir no Bayern, na próxima temporada, um papel de mentor para seu sucessor designado, Jonas Urbig, e ceder a ele ainda mais partidas, como novamente no sábado (15h30/Sky) contra o 1. FC Heidenheim. “Essa é uma situação excelente para nós como clube”, disse Freund.
“Manu está agora em idade avançada e transmite sua experiência, ainda está em ótima forma, faz partidas realmente boas – e Jonas se beneficia muito disso, tem tido um desempenho muito, muito bom”, comentou o diretor esportivo. O clube recordista está ciente de que “não é tão fácil” realizar “essa transição” após a era Neuer, “isso é um desafio”. O fato de Neuer poder ajudar nisso, porém, é “algo especial”.
Neuer havia dado a entender pela primeira vez, há poucos dias, após a semifinal da Copa da Alemanha em Leverkusen (2 a 0), que tendia a continuar sua carreira em Munique. “Não vou anunciar nada agora. Mas, no momento, as coisas parecem boas”, disse ele.
Ele continua se sentindo muito bem no FC Bayern, justificou Neuer. “Não são apenas os jogadores em campo, é todo o elenco e o clube. Dá para perceber que algo se formou. É a segunda temporada sob o comando de Vincent Kompany. Todos nós nos beneficiamos uns dos outros. No momento, está sendo muito divertido.”
(SID)