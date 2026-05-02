Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Adoro esse jogador”: o FCB é recomendado como uma alternativa bem mais barata a Anthony Gordon

Bundesliga
Mercado da bola
M. Rashford
Bayern de Munique

Anthony Gordon estaria no topo da lista de contratações do Bayern de Munique. Dietmar Hamann, porém, recomenda outro jogador inglês. Notícias e rumores sobre o FCB.

Mais notícias e rumores sobre o FC Bayern de Munique:

  • Pep Guardiola preferiu assistir à terceira divisão inglesa em vez do grande clássico PSG x FC Bayern
  • Toni Kroos ficou muito impressionado com um jogador do FC Bayern contra o PSG
  • Jogador emprestado pelo FC Bayern parece buscar transferência definitiva
  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    FC Bayern de Munique, Notícias - “Adoro esse jogador”: o FCB é recomendado como uma alternativa bem mais barata a Anthony Gordon

    O ex-jogador do FCB Dietmar Hamann, se estivesse no lugar dos dirigentes do FC Bayern de Munique, preferiria contratar Marcus Rashford (FC Barcelona) em vez de Anthony Gordon (Newcastle United) para o ataque.

    O clube alemão, recordista em títulos, deveria se esforçar “100%” para contratar Rashford, enfatizou Hamann na BetKing. “Adoro esse jogador e o acho brilhante.” Além disso, a flexibilidade do jogador da seleção inglesa, capaz de atuar em praticamente todas as posições no ataque, é um grande trunfo.

    “Se fosse o Bayern de Munique, eu o teria (Rashford, nota do editor) preferido claramente a Anthony Gordon”, explicou Hamann, que disputou 143 partidas oficiais pelo FCB na década de 1990. O atacante do Newcastle, Gordon, é considerado um dos principais candidatos do Bayern, que pretende contratar um novo ponta no meio do ano. No entanto, pelo jogador de 25 anos, que poderia tanto dar apoio a Luis Diaz na ala esquerda quanto se tornar o novo reserva do centroavante Harry Kane, provavelmente seria necessário desembolsar cerca de 80 milhões de euros de transferência.

    Rashford também seria uma opção para ambas as funções e sairia bem mais barato. O jogador de 28 anos está emprestado pelo Manchester United ao Barça até o final da temporada; segundo informações, o campeão espanhol poderia contratar Rashford em definitivo por apenas 30 milhões de euros. No entanto, ainda não está claro se o Barcelona, que passa por dificuldades financeiras, exercerá a opção de compra. E também é incerto se Rashford ainda teria futuro no United, onde tem contrato até 2028.

    No Barça, Rashford deu um novo impulso à sua carreira. Embora o técnico Hansi Flick tenha vindo a escalá-lo cada vez menos como titular, os números de Rashford são impressionantes: 13 gols e 13 assistências em 45 partidas disputadas até agora pelos catalães.

    • Publicidade
  • Aston Villa v Bayern München - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: O técnico da equipe sub-19, Peter Gaydarov, deixa o FCB

    Como era de se esperar, o FC Bayern de Munique precisará de um novo técnico da equipe sub-19 a partir da próxima temporada. Conforme anunciado pelo FCB, Peter Gaydarov deixará o clube ao final desta temporada.

    “Um novo desafio no futebol profissional” será o foco de Gaydarov, segundo o comunicado do Bayern. No entanto, não foram divulgadas informações adicionais sobre o futuro do técnico de 34 anos, que trabalhava na base do clube alemão desde 2021.

    “Peter enriqueceu nosso trabalho com as categorias de base com grande dedicação e alta qualidade profissional”, disse Jochen Sauer, diretor de desenvolvimento de jovens talentos do FCB, sobre a saída de Gaydarov. “No FC Bayern, não desenvolvemos apenas jogadores, mas também treinadores — a trajetória de Peter é um bom exemplo disso.”

    Gaydarov havia se transferido do 1. FC Nürnberg para Munique há cinco anos; no clube, ele havia treinado anteriormente a equipe sub-17. Ainda não foi definido quem o substituirá como novo técnico da equipe sub-19 do Bayern.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Manuel Neuer vai ficar? Christoph Freund confirma “conversas positivas”

    O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, deu a entender que um acordo com o capitão Manuel Neuer sobre mais uma temporada no clube alemão, recordista em títulos, está próximo. “Hoje é 1º de maio, a temporada não vai durar para sempre e, por isso, estamos conversando. São conversas positivas, mas ainda não há nada mais a anunciar”, disse Freund na sexta-feira.

    “Não é o caso” de que “já esteja tudo acertado e tudo assinado”, acrescentou o austríaco. O Bayern, porém, está conversando com Neuer e seu assessor Thomas Kroth, que foi visto na quinta-feira nas instalações do clube. “Já nos reunimos várias vezes. Isso não vai se arrastar indefinidamente.”

    Neuer, de 40 anos, deve assumir no Bayern, na próxima temporada, um papel de mentor para seu sucessor designado, Jonas Urbig, e ceder a ele ainda mais partidas, como novamente no sábado (15h30/Sky) contra o 1. FC Heidenheim. “Essa é uma situação excelente para nós como clube”, disse Freund.

    “Manu está agora em idade avançada e transmite sua experiência, ainda está em ótima forma, faz partidas realmente boas – e Jonas se beneficia muito disso, tem tido um desempenho muito, muito bom”, comentou o diretor esportivo. O clube recordista está ciente de que “não é tão fácil” realizar “essa transição” após a era Neuer, “isso é um desafio”. O fato de Neuer poder ajudar nisso, porém, é “algo especial”.

    Neuer havia dado a entender pela primeira vez, há poucos dias, após a semifinal da Copa da Alemanha em Leverkusen (2 a 0), que tendia a continuar sua carreira em Munique. “Não vou anunciar nada agora. Mas, no momento, as coisas parecem boas”, disse ele.

    Ele continua se sentindo muito bem no FC Bayern, justificou Neuer. “Não são apenas os jogadores em campo, é todo o elenco e o clube. Dá para perceber que algo se formou. É a segunda temporada sob o comando de Vincent Kompany. Todos nós nos beneficiamos uns dos outros. No momento, está sendo muito divertido.”

    (SID)

  • FC Bayern de Munique, calendário: os próximos jogos do FCB

    Data

    Jogo

    Competição

    Sábado, 2 de maio

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Quarta-feira, 6 de maio

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Liga dos Campeões

    Sábado, 9 de maio

    VfL Wolfsburg x FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado, 16 de maio

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    Sábado, 23 de maio

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa da Alemanha

Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Heidenheim crest
Heidenheim
HDH