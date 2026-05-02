FC Bayern de Munique, notícias e rumores – “Adoro esse jogador”: o FCB é recomendado como uma alternativa bem mais barata a Anthony Gordon

O ex-jogador do FCB Dietmar Hamann, se estivesse no lugar dos dirigentes do FC Bayern de Munique, preferiria contratar Marcus Rashford (FC Barcelona) em vez de Anthony Gordon (Newcastle United) para o ataque.

O clube alemão, recordista em títulos, deveria se esforçar “100%” para contratar Rashford, enfatizou Hamann na BetKing. “Adoro esse jogador e o acho brilhante.” Além disso, a flexibilidade do jogador da seleção inglesa, capaz de atuar em praticamente todas as posições no ataque, é um grande trunfo.

“Se fosse o Bayern de Munique, eu o teria (Rashford, nota do editor) preferido claramente a Anthony Gordon”, explicou Hamann, que disputou 143 partidas oficiais pelo FCB na década de 1990. O atacante do Newcastle, Gordon, é considerado um dos principais candidatos do Bayern, que pretende contratar um novo ponta no meio do ano. No entanto, pelo jogador de 25 anos, que poderia tanto dar apoio a Luis Diaz na ala esquerda quanto se tornar o novo reserva do centroavante Harry Kane, provavelmente seria necessário desembolsar cerca de 80 milhões de euros de transferência.

Rashford também seria uma opção para ambas as funções e sairia bem mais barato. O jogador de 28 anos está emprestado pelo Manchester United ao Barça até o final da temporada; segundo informações, o campeão espanhol poderia contratar Rashford em definitivo por apenas 30 milhões de euros. No entanto, ainda não está claro se o Barcelona, que passa por dificuldades financeiras, exercerá a opção de compra. E também é incerto se Rashford ainda teria futuro no United, onde tem contrato até 2028.

No Barça, Rashford deu um novo impulso à sua carreira. Embora o técnico Hansi Flick tenha vindo a escalá-lo cada vez menos como titular, os números de Rashford são impressionantes: 13 gols e 13 assistências em 45 partidas disputadas até agora pelos catalães.