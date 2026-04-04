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Christoph FreundGetty Images
Christian Guinin

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FC Bayern de Munique, notícias e rumores: 100 milhões de euros pela estrela em ascensão do Bayer Leverkusen? O diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, se pronuncia

Bundesliga
Mercado da bola
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C. Kofane
R. Guerreiro
H. Kane
J. Musiala

O diretor esportivo Christoph Freund se pronuncia sobre os rumores de que o FC Bayern de Munique estaria interessado em uma estrela em ascensão da Bundesliga. Além disso, ele explica a saída de Raphael Guerreiro. Notícias e rumores sobre o FCB.

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  • CHRISTIAN KOFANE BAYER LEVERKUSEN Getty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Freund reage aos rumores sobre Kofane

    O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, se pronunciou sobre as especulações em torno de um suposto contato entre o clube alemão, detentor do recorde de títulos, e o atacante Christian Kofane, do Bayer de Leverkusen.

    “Acredito que sempre haja conversas em diversas direções ou que as pessoas conversem entre si no mercado. Mas não há declarações concretas da nossa parte sobre isso. Também não participamos de especulações ou qualquer outra coisa”, explicou Freund na coletiva de imprensa antes da partida do FCB contra o SC Freiburg.

    Em princípio, o FC Bayern não fará nenhum “comunicado ou declaração” sobre os rumores atuais de transferências, continuou o diretor esportivo de Munique. “Portanto, não faremos isso aqui também.”

    Anteriormente, o agente de Kofane, Eric Depolo, havia revelado ao portal Daily Arsenal que alguns dos principais clubes europeus estariam interessados em seu cliente – entre eles, o FC Bayern. O Arsenal, em particular, estaria de olho no jogador de 19 anos. “Ele é um jogador de 100 milhões de euros. Com Kofane, o Arsenal teria um atacante de ponta pelos próximos dez anos”, disse Depolo.

    O jogador, que já disputou três partidas pela seleção de Camarões, foi transferido no início da temporada do clube espanhol Albacete Balompie para o Leverkusen, que investiu cerca de cinco milhões de euros e o contratou até 2029. Em 39 partidas oficiais disputadas até agora, ele marcou sete gols e deu oito assistências em todas as competições. Seu valor de mercado subiu bastante desde então e está atualmente em cerca de 40 milhões de euros.

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    FC Bayern de Munique, Rumor: FCB perde renomado treinador das categorias de base

    No FC Bayern de Munique, o técnico da equipe sub-19, Peter Gaydarov, aparentemente deixará o cargo após a temporada atual.

    Segundo a Sky, o técnico de 34 anos recebeu propostas de clubes profissionais da Alemanha e do exterior, o que torna bastante provável sua saída do clube mais titulado da Alemanha.

    Gaydarov goza de excelente reputação na Säbener Straße. Recentemente, ele contribuiu de forma decisiva para a formação de talentos como Felipe Chavez, Deniz Ofli e David Santos Daiber.

  • Raphael GuerreiroGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Freund explica a saída de Guerreiro

    Raphael Guerreiro deixará o FC Bayern de Munique ao final da temporada atual. O diretor esportivo Christoph Freund explica os motivos que levaram a essa decisão.

    “Não foi fácil, porque ele é um rapaz excelente, fez muitos jogos bons e é muito versátil — um grande ponto forte dele. Sempre dissemos que, quando tomamos uma decisão, comunicamos isso aos jogadores, por isso foi o que fizemos agora. Quanto à composição do elenco no verão, temos nossas ideias, mas ainda falta um pouco de tempo até lá”, afirmou Freund na coletiva de imprensa antes da partida do campeão alemão contra o Freiburg.

    O Bayern havia anunciado na última segunda-feira que o contrato de Guerreiro, que expira ao final da temporada, não será renovado. O versátil português deixará o time de Munique após três anos juntos.

    Guerreiro chegou ao Bayern no verão de 2023, sem custo de transferência, vindo do BVB, a pedido do então técnico Thomas Tuchel. No clube alemão, ele acumulou algumas partidas, mas não conseguiu manter de forma consistente o nível de desempenho que apresentava nos dias de glória em Dortmund. Recentemente, ele quase não era mais escalado por Vincent Kompany e, por isso, passou a maior parte do tempo no banco de reservas.

    O Benfica, clube de ponta de Portugal, ou a Juventus de Turim, campeã recordista da Itália, são citados como possíveis destinos.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, Notícias: Eberl revela estratégia em relação a Kane

    Max Eberl se pronunciou sobre a atual situação contratual de Harry Kane e deu esperança aos torcedores do clube mais titulado da Alemanha quanto a uma renovação do contrato, que ainda vai até 2027.

    “Eu o vejo, eu o sinto. Ele se sente — para dizer de forma um pouco informal — muito bem”, afirmou Eberl em entrevista ao Absolut Bayern. O atacante está conquistando “títulos com a equipe, além de ganhar prêmios individuais e quebrar recordes em massa. Sua reputação, desde que se transferiu para o FC Bayern, mudou completamente, até mesmo em sua terra natal, a Inglaterra.”

    O diretor esportivo do FCB tem, portanto, um sentimento positivo e as conversas sobre uma renovação antecipada serão realizadas “no verão”.

  • Jamal MusialaGetty Images

    FC Bayern de Munique, Notícias: Eberl espera que Musiala esteja em plena forma na Copa do Mundo

    O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, acredita firmemente que o jogador da seleção nacional Jamal Musiala recuperará sua melhor forma ainda antes da Copa do Mundo de futebol.

    “Estamos dando a ele tranquilidade e confiança, transmitindo serenidade para que ele possa ter a cabeça livre”, disse Eberl em entrevista ao Münchner Merkur/tz: “E quando ele criar novamente um momento de ouro assim que entrar em campo, a lesão será esquecida num piscar de olhos.”

    A fratura na tíbia e a luxação do tornozelo que Musiala (23) sofreu na Copa do Mundo de Clubes no verão passado foram “um golpe duro”, disse Eberl: “Estava claro para nós que o processo de recuperação levaria tempo. É preciso esse tempo, tanto física quanto psicologicamente, mesmo que pareça uma eternidade.” O “pequeno revés contra o Bergamo” faz parte disso, “isso vai e vem em ondas”, comentou Eberl.

    Musiala havia comemorado seu retorno em janeiro, mas recentemente ficou de fora da seleção alemã no início do ano da Copa do Mundo contra a Suíça e Gana. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, porém, ainda não está preocupado com o torneio nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho). “Ele não tem mais muito tempo, isso é inquestionável”, admitiu Nagelsmann, mas: “Acredito que ele vai chegar a 100%.”

    Eberl também comentou: “O importante é que o próprio Jamal queira chegar aos 100%. A ansiedade também está aumentando nele, afinal, ele é quem mais se pressiona.” Musiala quer “dar o seu melhor, mostrar suas habilidades – para poder ajudar primeiro a nós e depois o futebol alemão na Copa do Mundo. Ele tem tempo suficiente para isso.”

    Na segunda-feira, após uma breve pausa forçada devido a uma “reação de dor” no tornozelo, Musiala voltou a participar de parte dos treinos coletivos do FC Bayern e deverá ser uma opção para as partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (7 e 15 de abril).

    (SID)

  • FC Bayern - Calendário: Os próximos jogos do FCB

    Data

    Hora

    Partida

    Sábado, 4 de abril

    15h30

    SC Freiburg x FC Bayern (Bundesliga)

    Terça-feira, 7 de abril

    21h

    Real Madrid x FC Bayern (Liga dos Campeões)

    Sábado, 11 de abril

    18h30

    FC St. Pauli x FC Bayern (Bundesliga)

    Quarta-feira, 15 de abril

    21h

    FC Bayern x Real Madrid (Liga dos Campeões)

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