FC Bayern de Munique, notícias e rumores: 100 milhões de euros pela estrela em ascensão do Bayer Leverkusen? O diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, se pronuncia

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, se pronunciou sobre as especulações em torno de um suposto contato entre o clube alemão, detentor do recorde de títulos, e o atacante Christian Kofane, do Bayer de Leverkusen.

“Acredito que sempre haja conversas em diversas direções ou que as pessoas conversem entre si no mercado. Mas não há declarações concretas da nossa parte sobre isso. Também não participamos de especulações ou qualquer outra coisa”, explicou Freund na coletiva de imprensa antes da partida do FCB contra o SC Freiburg.

Em princípio, o FC Bayern não fará nenhum “comunicado ou declaração” sobre os rumores atuais de transferências, continuou o diretor esportivo de Munique. “Portanto, não faremos isso aqui também.”

Anteriormente, o agente de Kofane, Eric Depolo, havia revelado ao portal Daily Arsenal que alguns dos principais clubes europeus estariam interessados em seu cliente – entre eles, o FC Bayern. O Arsenal, em particular, estaria de olho no jogador de 19 anos. “Ele é um jogador de 100 milhões de euros. Com Kofane, o Arsenal teria um atacante de ponta pelos próximos dez anos”, disse Depolo.

O jogador, que já disputou três partidas pela seleção de Camarões, foi transferido no início da temporada do clube espanhol Albacete Balompie para o Leverkusen, que investiu cerca de cinco milhões de euros e o contratou até 2029. Em 39 partidas oficiais disputadas até agora, ele marcou sete gols e deu oito assistências em todas as competições. Seu valor de mercado subiu bastante desde então e está atualmente em cerca de 40 milhões de euros.