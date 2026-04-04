FC Bayern de Munique, notícias e rumores: 100 milhões de euros pela estrela em ascensão do Bayer Leverkusen? O diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, se pronuncia

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, acredita firmemente que o jogador da seleção nacional Jamal Musiala recuperará sua melhor forma ainda antes da Copa do Mundo de futebol.
“Estamos dando a ele tranquilidade e confiança, transmitindo serenidade para que ele possa ter a cabeça livre”, disse Eberl em entrevista ao Münchner Merkur/tz: “E quando ele criar novamente um momento de ouro assim que entrar em campo, a lesão será esquecida num piscar de olhos.”
A fratura na tíbia e a luxação do tornozelo que Musiala (23) sofreu na Copa do Mundo de Clubes no verão passado foram “um golpe duro”, disse Eberl: “Estava claro para nós que o processo de recuperação levaria tempo. É preciso esse tempo, tanto física quanto psicologicamente, mesmo que pareça uma eternidade.” O “pequeno revés contra o Bergamo” faz parte disso, “isso vai e vem em ondas”, comentou Eberl.
Musiala havia comemorado seu retorno em janeiro, mas recentemente ficou de fora da seleção alemã no início do ano da Copa do Mundo contra a Suíça e Gana. O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, porém, ainda não está preocupado com o torneio nos EUA, México e Canadá (11 de junho a 19 de julho). “Ele não tem mais muito tempo, isso é inquestionável”, admitiu Nagelsmann, mas: “Acredito que ele vai chegar a 100%.”
Eberl também comentou: “O importante é que o próprio Jamal queira chegar aos 100%. A ansiedade também está aumentando nele, afinal, ele é quem mais se pressiona.” Musiala quer “dar o seu melhor, mostrar suas habilidades – para poder ajudar primeiro a nós e depois o futebol alemão na Copa do Mundo. Ele tem tempo suficiente para isso.”
Na segunda-feira, após uma breve pausa forçada devido a uma “reação de dor” no tornozelo, Musiala voltou a participar de parte dos treinos coletivos do FC Bayern e deverá ser uma opção para as partidas das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (7 e 15 de abril).
(SID)