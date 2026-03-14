FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados — quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

Segundo o jornal tz, o FC Bayern tem grandes expectativas em relação ao jovem goleiro Leonard Prescott (16), que se transferiu do 1. FC Union Berlin para Munique em 2023. O goleiro de 1,96 metro de altura é considerado um jogador de grande qualidade, possui bons reflexos e já “demonstra uma presença na baliza que até mesmo os colegas mais velhos do centro de formação gostariam de ter”. Segundo fontes internas, ele não apresenta pontos fracos claramente identificáveis.

No entanto, de acordo com a reportagem, há também alguns interessados no jovem goleiro, cujo contrato em Munique expira em 2027. Segundo a reportagem, vários “clubes de renome” já teriam manifestado seu interesse aos pais de Prescott. Para o goleiro da seleção alemã sub-17, é importante a perspectiva de poder acumular atuações regulares no nível profissional no futuro.

No FC Bayern, o jogador nascido em Nova York atua pela equipe sub-19 na Liga Juvenil da DFB e na UEFA Youth League. Além disso, desde esta temporada, ele também treina regularmente com os profissionais, ao lado de seu ídolo, Manuel Neuer.