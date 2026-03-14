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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

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FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados — quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

Após a ausência de Neuer, surge de repente um jovem goleiro promissor de 16 anos no elenco do Bayern: quem é Leonard Prescott, que já esteve no banco durante a partida da Liga dos Campeões contra a Atalanta Bergamo?

Apesar da vitória por 6 a 1 sobre o Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique está preocupado com a situação dos goleiros. Jonas Urbig precisou ser levado ao hospital logo após o fim da partida, devido a uma pancada na cabeça. Vincent Kompany agora torce para que, além de Manuel Neuer (ruptura muscular), seu segundo goleiro não fique fora dos gramados por um longo período. Enquanto contra o Bayer Leverkusen provavelmente será Sven Ulreich quem assumirá o gol, um novo rosto também ganha destaque: o talentoso goleiro Leonard Prescott já estava no elenco na partida de ida das oitavas de final contra a Atalanta. Mas quem é esse jovem que de repente está no banco do FC Bayern?

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  • FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados — Quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

    Segundo o jornal tz, o FC Bayern tem grandes expectativas em relação ao jovem goleiro Leonard Prescott (16), que se transferiu do 1. FC Union Berlin para Munique em 2023. O goleiro de 1,96 metro de altura é considerado um jogador de grande qualidade, possui bons reflexos e já “demonstra uma presença na baliza que até mesmo os colegas mais velhos do centro de formação gostariam de ter”. Segundo fontes internas, ele não apresenta pontos fracos claramente identificáveis.

    No entanto, de acordo com a reportagem, há também alguns interessados no jovem goleiro, cujo contrato em Munique expira em 2027. Segundo a reportagem, vários “clubes de renome” já teriam manifestado seu interesse aos pais de Prescott. Para o goleiro da seleção alemã sub-17, é importante a perspectiva de poder acumular atuações regulares no nível profissional no futuro. 

    No FC Bayern, o jogador nascido em Nova York atua pela equipe sub-19 na Liga Juvenil da DFB e na UEFA Youth League. Além disso, desde esta temporada, ele também treina regularmente com os profissionais, ao lado de seu ídolo, Manuel Neuer.

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  • FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados – A escalação oficial contra o Bayer Leverkusen

    • Titulares: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Diaz - Jackson
    • Reservas: Prescott, Guerreiro, Ofli, Bischof, Maycon Cardozo, Gnabry, Goretzka, Kane

    Além de Neuer e Urbig, também faltam Alphonso Davies (distensão na coxa) e Jamal Musiala (lesão no tornozelo). O zagueiro Hiroki Ito voltou a treinar com o time na quinta-feira, após sua lesão muscular. No entanto, a partida em Leverkusen ainda é prematura para o japonês.

  • Perfil de Leonard Prescott

    PaísAlemanha, EUA
    Idade16 (nascido em 23 de setembro de 2009)
    Altura1,96 m
    PosiçãoGoleiro
    Pé dominantedireita
    No FC Bayern desde01/07/2025
    Clube anteriorUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados – Quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB? – Os próximos jogos do FC Bayern

    Data e horaCompetiçãoEmparelhamentoLocalTransmissão pela TV
    Sáb., 14/03/26, 18h30Bundesliga, 26ª rodadaBayer 04 Leverkusen – FC Bayern de MuniqueBayArenaSky
    Quarta-feira, 18/03/26, 21hLiga dos Campeões, oitavas de final (jogo de volta)FC Bayern de Munique – Atalanta de BergamoAllianz ArenaDAZN
    Sáb., 21/03/26, 15h30Bundesliga, 27ª rodadaFC Bayern de Munique – 1. FC Union de BerlimAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: A tabela antes do jogo da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen

    Pl.EquipeSp.sUNGolsDif.Pontos
    1Bayern de Munique (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323h40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
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