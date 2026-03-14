FC Bayern de Munique, goleiros: Manuel Neuer e Jonas Urbig lesionados — quem é Leonard Prescott, que está no banco do FCB?

Apesar da vitória por 6 a 1 sobre o Atalanta Bergamo na Liga dos Campeões, o Bayern de Munique está preocupado com a situação dos goleiros. Jonas Urbig precisou ser levado ao hospital logo após o fim da partida, devido a uma pancada na cabeça. Vincent Kompany agora torce para que, além de Manuel Neuer (ruptura muscular), seu segundo goleiro não fique fora dos gramados por um longo período. Enquanto contra o Bayer Leverkusen provavelmente será Sven Ulreich quem assumirá o gol, um novo rosto também ganha destaque: o talentoso goleiro Leonard Prescott já estava no elenco na partida de ida das oitavas de final contra a Atalanta. Mas quem é esse jovem que de repente está no banco do FC Bayern?
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